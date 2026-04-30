Στα «ύψη» παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου - Στα 110 δολάρια κινείται το Brent

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου υποχωρούν ελαφρώς αφού είχαν αγγίξει υψηλό τετραετίας, πάνω από τα 126 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη (30/4), λόγω ανησυχιών ότι ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να κλιμακωθεί και να οδηγήσει σε μια παρατεταμένη διακοπή της πετρελαϊκής προσφοράς από τη Μέση Ανατολή, γεγονός που θα μπορούσε να πλήξει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παρουσιάζουν ήπιες διακυμάνσεις κινούμενα κοντά στο μηδέν, πότε σε θετικό και πότε σε αρνητικό έδαφος με την τιμή της μεγαβατώρας στα 110,46 δολάρια ανά βαρέλι.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) υποχωρούν ελαφρώς κατά 0,15% στα 106,76 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η αγορά κινήθηκε ανοδικά αφότου το Axios, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε αργά την Τετάρτη ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να ενημερωθεί την Πέμπτη για σχέδια σειράς στρατιωτικών επιθέσεων στο Ιράν, με την ελπίδα ότι αυτό θα το ωθήσει να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι τιμές αργότερα υποχώρησαν χωρίς κάποιο προφανές καταλύτη.

Ο Τάμας Βάργκα του μεσιτικού πετρελαίου PVM δήλωσε ότι η πτώση δεν φαινόταν να σχετίζεται με κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη και αντανακλούσε την αυξημένη μεταβλητότητα στην αγορά από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Αυτό απλώς συνοψίζει τον απρόβλεπτο χαρακτήρα των συναλλαγών σε έναν κόσμο Τραμπ», είπε.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Υποχωρεί το δολάριο

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου συνεχίζουν επίσης την ανοδική τους πορεία την Πέμπτη σημειώνοντας αύξηση 0,58% στα 47,13 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, μετά από ημέρες πτωτικών συνεδριάσεων, καταγράφεται ανάκαμψη στα πολύτιμα μέταλλα. Ειδικότερα, ο χρυσός ενισχύεται 1,92% στα 4,648.35 δολάρια η ουγγιά, ενώ σημαντική άνοδο καταγράφει και το ασήμι κατά 2,69% στα 74,03 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαλκός σημειώνει άνοδο 0,82% στα 5.9813 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο σήμερα έναντι του ευρώ κατά 0,30% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1710 δολάρια προς ευρώ, ενώ αντίστοιχη μείωση εμφανίζει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,36% με την ισοτιμία στα 1,3519 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8660 λίρα ανά ευρώ.