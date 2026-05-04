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Τρία νέα περιστατικά επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ αμέσως μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ
Ναυτιλία
08:56 - 04 Μάι 2026

Τρία νέα περιστατικά επιθέσεων στα Στενά του Ορμούζ αμέσως μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Τρία νέα περιστατικά επιθέσεων καταγράφηκαν μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα ξεκινήσει από σήμερα Δευτέρα επιχείρηση απεγκλωβισμού εμπορικών πλοίων για την ασφαλή έξοδο τους από τον Περσικό Κόλπο.  

Σύμφωνα με τις αναφορές του UK Maritime Trade Operations (UKMTO), σημειώθηκαν δύο επιθέσεις εντός των Στενών. Ένα δεξαμενόπλοιο επλήγη από άγνωστο βλήμα, ενώ πλοίο χύδην φορτίου δέχθηκε επίθεση από πολλαπλά μικρά σκάφη. Παράλληλα, τρίτο περιστατικό αφορά οδηγία που μεταδόθηκε μέσω VHF σε πλοία αγκυροβολημένα κοντά στο Ras al Khaimah, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με σύσταση να απομακρυνθούν άμεσα από τα αγκυροβόλιά τους.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε άμεση χρονική συνέχεια της ανακοίνωσης για ενεργοποίηση αμερικανικής ναυτικής συνοδείας. Το United States Naval Forces Central Command έχει ήδη εκδώσει σχετικές οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες η ναυτιλιακή κίνηση θα ανακατευθυνθεί νότια του Συστήματος Διαχωρισμού Κυκλοφορίας, μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν.

Ωστόσο, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η διέλευση εντός ή πλησίον του Συστήματος Διαχωρισμού Κυκλοφορίας θεωρείται «εξαιρετικά επικίνδυνη», λόγω της παρουσίας ναρκών που δεν έχουν πλήρως εντοπιστεί ή εξουδετερωθεί. Το ζήτημα των θαλάσσιων ναρκών εξακολουθεί να αποτελεί βασική πηγή ανησυχίας για τη ναυτιλιακή κοινότητα.

Ναυτικοί αναλυτές εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ μπορεί να οργανώσει αποτελεσματικά ένα σύστημα συνοδείας σε μια τόσο επιβαρυμένη και δυναμική περιοχή. Η εμπειρία των τελευταίων 21 μηνών στην Ερυθρά Θάλασσα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, όπου παρά τη διαθεσιμότητα στρατιωτικής προστασίας, πολλές ναυτιλιακές εταιρείες επέλεξαν να αποφύγουν τη διέλευση και να κατευθυνθούν μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, σταθμίζοντας τον κίνδυνο έναντι του αυξημένου κόστους και χρόνου μεταφοράς.

Η τελική απόφαση για τη χρήση ή μη συνοδείας παραμένει στις ίδιες τις ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες καλούνται να αξιολογήσουν τα δεδομένα ασφαλείας σε συνάρτηση με τις εμπορικές τους υποχρεώσεις.

Εξελίξεις στις γραμμές εμπορευματοκιβωτίων

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι κινήσεις ενίσχυσης της χωρητικότητας στον κλάδο των containerships. Η Orient Overseas Container Line προχώρησε σε παραγγελία 12 πλοίων χωρητικότητας 13.600 TEU, ενισχύοντας περαιτέρω το ήδη αυξημένο παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών. Για τον όμιλο COSCO Shipping Holdings, στον οποίο ανήκει η OOCL, τα στοιχεία της Alphaliner δείχνουν ότι το βιβλίο παραγγελιών αντιστοιχεί πλέον στο 46,9% του υφιστάμενου στόλου, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Παράλληλα, η Ocean Network Express έχει προχωρήσει σε συμφωνίες ναύλωσης χωρητικότητας με τις Yang Ming Marine Transport Corporation και HMM, στο πλαίσιο της υπηρεσίας AP2. Η συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία είχε αρχικά συμφωνηθεί τον Δεκέμβριο του 2025 μεταξύ της ONE και της Wan Hai, αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2026 και φαίνεται να εξελίσσεται σε υπηρεσία της συμμαχίας Premier Alliance, χωρίς μέχρι στιγμής να εμφανίζεται επισήμως στα διαθέσιμα δρομολόγια των εταιρειών.

Επιπλέον, η APL υπέγραψε συμφωνία ναύλωσης χρονοθυρίδων με την Bahri. Η συμφωνία, σύμφωνα με σχετική κατάθεση στην Federal Maritime Commission, αφορά τη χρήση χωρητικότητας σε πλοία της Bahri για μεταφόρτωση φορτίων στο Τζιμπουτί, εξυπηρετώντας κυρίως ροές προς και από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ.

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