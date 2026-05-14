ΟΛΠ Α.Ε.: Επίσκεψη αντιπροσωπείας κορυφαίων οργανισμών λιμένων και ναυπήγησης από το Ισραήλ

Στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Mare MED III Athens Conference 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 11 έως τις 13 Μαΐου 2026 υπό την αιγίδα της Enterprise Greece, πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της ΟΛΠ Α.Ε. συνάντηση μεταξύ στελεχών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Άγγελο Καρακώστα και υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας από το Ισραήλ, με στόχο την ενίσχυση της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας στους τομείς των λιμένων, της ναυτιλίας και των υποδομών.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι κ.κ. Shlomi Fogel, Πρόεδρος της Israel Shipyards, Zvika Schechterman, Διευθύνων Σύμβουλος της Israel Shipyards, και οι κ.κ. Hezi Halavia, Πρόεδρος της Israel Ports Company και Pinhas Tsruya, Διευθύνων Σύμβουλος της Israel Ports Company. Πραγματοποιήθηκε μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις προοπτικές συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, τις λιμενικές υποδομές, τη διασυνδεσιμότητα εμπορικών διαδρόμων και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που αναδύονται στην περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προοπτικές που δημιουργεί το India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC), μια στρατηγική πρωτοβουλία που αναμένεται να αναβαθμίσει τη συνδεσιμότητα μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα και το Ισραήλ αναδεικνύονται ως κομβικοί εταίροι και πύλες διαμετακομιστικού εμπορίου και καινοτομίας στην Ανατολική Μεσόγειο, με τα λιμάνια να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση νέων αλυσίδων εφοδιασμού και εμπορικών ροών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης και της ξενάγησης στις λιμενικές εγκαταστάσεις που ακολούθησε, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω ανάπτυξη συνεργειών στους τομείς της λιμενικής ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.