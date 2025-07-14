ΥΠΟΙΚ: Σε καλή πορεία η υλοποίηση του «Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων»

Πραγματοποιήθηκε στο Ανθηρό Αργιθέας, μετά από πρόσκληση της προέδρου, Γενικής Γραμματέως ΕΣΠΑ κας Βασιλικής Παντελοπούλου, η τέταρτη κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης και Ομάδας Συντονισμού του «Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων» (ΕΑΠ Αγράφων ΦΕΚ Β΄/1812/2025).

Το ΕΑΠ Αγράφων παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες βρίσκεται σήμερα σε πολύ καλή πορεία υλοποίησης καθώς τα έργα ωριμάζουν σταδιακά και αρκετά από αυτά θα αρχίσουν άμεσα να υλοποιούνται. Σύντομα θα ξεκινήσουν οι πρώτες εντάξεις έργων και η υλοποίηση πολύ σημαντικών σχεδίων για την κοινωνική, οικονομική και αναπτυξιακή πορεία του τόπου.

Ενδεικτικά έργα:

Το έργο «Επανάχρηση Γυμνασίου Μεσενικόλα, Μετατροπή σε Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού», το έργο «Οδικό δίκτυο Βραγκιανά – όρια Π.Ε. Ευρυτανίας» και το έργο «Αισθητικές Παρεμβάσεις – Αναπλάσεις οικισμών Δήμου Λ. Πλαστήρα», τα «Έργα αναβάθμισης περιφερειακού ιατρείου Ανθηρού» και «Δημιουργία Πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου (Πεζούλα)» και πλήθος άλλων έργων σε διάφορους τομείς.

Σε αυτή την τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης και της Ομάδας Συντονισμού συμφωνήθηκαν και προγραμματίστηκαν τα επόμενα βήματα υλοποίησης του Προγράμματος, ενώ στον εποικοδομητικό και ουσιαστικό διάλογο, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης εκφράστηκαν νέες προτάσεις έργων και νέες συνεργασίες και δράσεις για το Πρόγραμμα καθώς και για την ταχύτερη υλοποίησή του.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Καθοδήγησης, εκτός της Προεδρεύουσας Γενικής Γραμματέας ΕΣΠΑ, κας Βασιλικής Παντελοπούλου παραβρέθηκαν διαδικτυακά ή δια ζώσης ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δ. Κουρέτας, ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κος Α. Τασιός εκ μέρους του Περιφερειάρχη κου Φ. Σπανού, η Γενική Γραμματέας Συντονισμού Προεδρίας της Κυβέρνησης, κα Π. Δραμαλιώτη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μ. Γραφάκος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Δ. Παπαγιαννίδης, οι Γενικοί Γραμματείς κ. Β. Σιαδήμας και η κα Α. Οικονόμου, καθώς και οι Δήμαρχοι Αργιθέας κ. Στεργίου, Λίμνης Πλαστήρα κ. Νάνος και Αγράφων, κ. Καρδαμπίκης.

Το ΕΑΠ Αγράφων αποτελεί το πρώτο πιλοτικό Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ορεινότητας της χώρας, το οποίο με τη διαρκή στήριξη και το ενδιαφέρον του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκου Παπαθανάση, καθώς και μέσω της εξαιρετικής συνεργασίας των εμπλεκόμενων περιφερειακών και τοπικών αρχών και της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας εξελίσσεται σε ένα υπόδειγμα υλοποίησης πιλοτικού ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για τη στήριξη των ορεινών περιοχών της χώρας μας.