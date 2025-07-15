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Χατζηδάκης – Προτεραιότητες για την οικονομία το επόμενο εξάμηνο: Στροφή στις μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις
Οικονομία
14:38 - 15 Ιουλ 2025

Χατζηδάκης – Προτεραιότητες για την οικονομία το επόμενο εξάμηνο: Στροφή στις μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Στις βασικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η κυβέρνηση το επόμενο εξάμηνο επικεντρώθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο 8th InvestGR Forum 2025. Όπως ανέφερε, το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει νέες μειώσεις φόρων, στρατηγική για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, χωροταξικό σχεδιασμό και μείωση της γραφειοκρατίας.

«Έχουμε πράγματα να κάνουμε. Για να έχουμε νίκες θα πρέπει να δώσουμε μάχες, ακόμη και αν υπάρξουν αντιδράσεις», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, προαναγγέλλοντας ότι «μια πρώτη γεύση θα υπάρξει με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ». Όπως είπε, ανάλογα με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, θα προχωρήσουν νέες φορολογικές ελαφρύνσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Σε σχέση με τις εξαγωγές, ο κ. Χατζηδάκης αποκάλυψε ότι προετοιμάζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών μια νέα στρατηγική, η οποία «δεν θα είναι κάτι θεωρητικό αλλά συγκεκριμένες παρεμβάσεις και στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση των εξαγωγών και τη διείσδυση σε νέες χώρες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον».

Για τα χωροταξικά, έκανε λόγο για «ειδικά πλαίσια» που θα καλύπτουν τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ παράλληλα προανήγγειλε επιτάχυνση στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Αναφερόμενος στη γραφειοκρατία, είπε ότι ο στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι η περαιτέρω μείωση κατά 25% για τις επιχειρήσεις.

«Οι δράσεις αυτές σηματοδοτούν τη στροφή από τα “μάκρο” στα “μίκρο”», είπε χαρακτηριστικά. «Προφανώς δεν θα αδιαφορήσουμε για τα “μάκρο”, διότι θέλουμε να προστατεύσουμε την πρόοδο που υπήρξε. Παρά την εντυπωσιακή μείωση ως ποσοστό του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος παραμένει ψηλά και θέλουμε το 2028, για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, η Ελλάδα να μην είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ. Θα εξακολουθήσουμε λοιπόν να συνδυάζουμε τη δημοσιονομική σύνεση με την ανάπτυξη».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι «αυτήν την τετραετία θέλουμε να γίνει στην τεχνητή νοημοσύνη ό,τι έγινε την προηγούμενη με τον ψηφιακό μετασχηματισμό». Όπως υπενθύμισε, «στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο υιοθετήθηκε η εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη».

Όσον αφορά τις επενδύσεις, σημείωσε ότι «σήμερα συνεδρίασε η Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων και ενέκρινε την ένταξη τεσσάρων διαφορετικών επενδύσεων ύψους 300 εκατ. ευρώ στον σχετικό νόμο. Τον τελευταίο χρόνο οι εντάξεις ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ». Επισήμανε ακόμη ότι «από το 2019 οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 64%, ενώ ειδικά για τις άμεσες ξένες επενδύσεις το 2024 ήταν η καλύτερη χρονιά από το 1990 και μετά».

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε, πάντως, ότι δεν αγνοούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις: «Το ΕΣΠΑ εξ ορισμού απευθύνεται σε αυτές και ο επενδυτικός νόμος περιλαμβάνει δράσεις για ΜΜΕ». Πρόσθεσε επίσης πως «μας ενδιαφέρει το ζήτημα των εθελοντικών, προφανώς, συγχωνεύσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα», ενώ για την καινοτομία ανέφερε ότι «το Δεκέμβριο υιοθετήθηκαν κίνητρα που είναι τα πιο προωθημένα σε όλη την ΕΕ. Έχουμε μια κοινότητα start-ups και νέους επιστήμονες που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά να φύγει η χώρα μπροστά με μεγάλη ταχύτητα».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Χατζηδάκης στάθηκε στην ανάγκη συνέχειας και σταθερότητας. «Τα τελευταία έξι χρόνια η χώρα ξεκόλλησε από τη λάσπη και προχωρά γρήγορα μπροστά σε όλα τα επίπεδα. Αλλά είμαστε, ωστόσο, μια χώρα που είχε σημαντικά προβλήματα και πριν την κρίση. Γι’ αυτό η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί χωρίς αλαζονεία, με παρεμβάσεις στη σφαίρα της κοινής λογικής και των καλών διεθνών πρακτικών. Τα λεφτόδεντρα έχει αποδειχθεί ότι είναι κατάρα για το έθνος».

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