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Μνημόνιο συνεργασίας για αναβάθμιση υποβρυχίων μεταξύ TKMS και Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
Ναυτιλία
16:48 - 16 Ιουλ 2025

Μνημόνιο συνεργασίας για αναβάθμιση υποβρυχίων μεταξύ TKMS και Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα σημαντική τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Ιουλίου, στην κατοικία του Γερμανού Πρέσβη στην Αθήνα, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της γερμανικής εταιρείας TKMS (Thyssenkrupp Marine Systems) και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με αντικείμενο την υλοποίηση προγράμματος Μέσης Ζωής Αναβάθμισης (MLU) για τα ελληνικά υποβρύχια.    

Η τελετή υπογραφής έλαβε χώρα παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο Dr. Vik, Διευθυντής Αμυντικής Πολιτικής της Γερμανίας, και ο Έλληνας ομόλογός του, κ. Σπινέλης, Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ).

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, στελέχη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, καθώς και αντιπρόσωποι ελληνικών αμυντικών εταιρειών που διατηρούν συνεργασία με γερμανικές εταιρείες και θεσμούς. Όλοι οι παρευρισκόμενοι υπογράμμισαν τη σημασία της ελληνογερμανικής συνεργασίας στον αμυντικό τομέα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο με αυξημένες γεωστρατηγικές προκλήσεις.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη εκ μέρους των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και τον κ. Thomas Fred Keupp από την πλευρά της TKMS, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης συνεργασίας στον ναυπηγικό και αμυντικό τομέα.

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