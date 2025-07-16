Μνημόνιο συνεργασίας για αναβάθμιση υποβρυχίων μεταξύ TKMS και Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Η τελετή υπογραφής έλαβε χώρα παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο Dr. Vik, Διευθυντής Αμυντικής Πολιτικής της Γερμανίας, και ο Έλληνας ομόλογός του, κ. Σπινέλης, Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ).

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, στελέχη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, καθώς και αντιπρόσωποι ελληνικών αμυντικών εταιρειών που διατηρούν συνεργασία με γερμανικές εταιρείες και θεσμούς. Όλοι οι παρευρισκόμενοι υπογράμμισαν τη σημασία της ελληνογερμανικής συνεργασίας στον αμυντικό τομέα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο με αυξημένες γεωστρατηγικές προκλήσεις.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη εκ μέρους των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και τον κ. Thomas Fred Keupp από την πλευρά της TKMS, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης συνεργασίας στον ναυπηγικό και αμυντικό τομέα.