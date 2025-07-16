Κούβα: «Ξηλώθηκε» η υπουργός Εργασίας αφού αμφισβήτησε την ύπαρξη ζητιάνων στη χώρα

Η κουβανική κυβέρνηση απέπεμψε την υπουργό Εργασίας μετά τη δημόσια επίπληξη που της έγινε από τον πρόεδρο της χώρας, καθώς ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχουν ζητιάνοι, αλλά είναι όλοι μεταμφιεσμένοι μασκαράδες.

«Έχουμε δει ανθρώπους να εμφανίζονται να είναι ζητιάνοι, αλλά αν κοιτάξεις τα χέρια τους, όταν κοιτάξεις τα ρούχα που φοράνε αυτοί οι άνθρωποι, είναι μεταμφιεσμένοι σαν ζητιάνοι… Στην Κούβα δεν υπάρχουν ζητιάνοι», δήλωσε επί λέξει η Φρέιτο.

Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε, δε, ότι όλοι αυτοί «έχουν βρει ένα εύκολο τρόπο ζωής, να βγάζουν χρήματα και να μην εργάζονται όπως πρέπει».

Ο πρόεδρος της χώρας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ σχολίασε τις δηλώσεις της υπουργού την επομένη λέγοντας ότι επέδειξαν έλλειμμα ενσυναίσθησης και κατανόησης για τα αίτια της φτώχειας.

«Οι άνθρωποι αυτοί που εμφανίζονται μερικές φορές ως άστεγοι ή να σχετίζονται με τη ζητιανιά, συνιστούν συνήθως συγκεκριμένες εκφράσεις των κοινωνικών ανισοτήτων και συσσωρευμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε», είπε ο Κουβανός πρόεδρος προσθέτοντας ότι «οι ευάλωτοι δεν είναι εχθροί μας».

Μία σύντομη κυβερνητική ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες το βράδυ, Τρίτη (16/7), αναφέρει ότι η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μάρτα Έλενα Φέιτο επέδειξε έλλειψη «αντικειμενικότητας και ευαισθησίας σε θέματα που είναι αυτή τη στιγμή κεντρικής σημασίας στην κυβερνητική πολιτική».