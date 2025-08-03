Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης: Αυστηρές κυρώσεις σε εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για παραβάσεις

Τη Δευτέρα (4/8) αναμένεται η πρώτη σειρά κυρώσεων για εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, στο πλαίσιο ερευνών για καταχρήσεις κονδυλίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, που λειτουργεί υπό την εποπτεία του ΥΠΑΝ, συνεδριάζει εκτάκτως, εξετάζοντας σοβαρές καταγγελίες που υποβλήθηκαν εντός Ιουλίου. Ήδη έχουν διαβιβαστεί αναφορές στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί δύο έλεγχοι που αφορούν δύο εταιρείες, μία με έδρα την Αθήνα και μία στην Κρήτη.

Το εύρος των κυρώσεων κυμαίνεται από προσωρινές αναστολές μέχρι και την οριστική άρση διαπίστευσης των εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται σε παρατυπίες. Η κυβέρνηση στέλνει σαφές μήνυμα προς τον κλάδο, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει στη συνέντευξή του στο Πρώτο Θέμα ότι «όσοι καταχράστηκαν χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τα επιστρέψουν, ξεκινώντας από τα μεγάλα ψάρια», δήλωσε, με την αντιπολίτευση να μη πείθετε από τη δέσμευση του πρωθυπουργού όπως φάνηκε από τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.