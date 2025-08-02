ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση μετατρέπει τα κολέγια σε ΑΕΙ
Πολιτική
20:40 - 02 Αυγ 2025

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση μετατρέπει τα κολέγια σε ΑΕΙ

Reporter.gr Newsroom
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων που αδειοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για υπονόμευση της δημόσιας Παιδείας.

Όπως τονίζει, η κυβέρνηση, μέσω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και της ίδρυσης ιδιωτικών ΑΕΙ, μετατρέπει τη μόρφωση σε εμπόρευμα και τους φοιτητές σε πελάτες. Παράλληλα, κάνει λόγο για τίτλους σπουδών αμφιβόλου ποιότητας και για μαρασμό των δημόσιων πανεπιστημίων λόγω υποχρηματοδότησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί με κάθε μέσο τη δημόσια και καθολική εκπαίδευση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ως εξής: «Η δημοσιοποίηση της λίστας με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που αδειοδότησε η κυβέρνηση, κατά παράβαση του Συντάγματος, αποδεικνύει πως δεν πρόκειται για κάτι περισσότερο από την παραχώρηση της πανεπιστημιακής ιδιότητας στα εγχώρια κολλέγια.

Το σχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την υπονόμευση της δημόσιας Παιδείας και τη μετατροπή των φοιτητών σε πελάτες βρίσκεται σε εξέλιξη. Με τον αποκλεισμό χιλιάδων μαθητών από τα δημόσια ΑΕΙ, μέσω του απαράδεκτου μέτρου της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, η κυβέρνηση έχει φτιάξει μια τεράστια δεξαμενή δυνητικών πελατών για τα ιδιωτικά δήθεν πανεπιστήμια, που θα κληθούν να πληρώσουν χιλιάδες ευρώ προκειμένου να αποκτήσουν έναν τίτλο σπουδών αμφιβόλου ποιότητας. Την ίδια στιγμή, η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση των ΑΕΙ τα οδηγεί σε μαρασμό και ασφυξία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις τη δημόσια Παιδεία. Το δικαίωμα στη μόρφωση και την εκπαίδευση είναι και πρέπει να είναι καθολικό, όχι για λίγους κι «εκλεκτούς».

