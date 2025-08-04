Συνεδριάζει το οικονομικό επιτελείο του Μητσοτάκη ενόψει ΔΕΘ – Στήριξη σε μεσαία τάξη, ένστολους και επιχειρήσεις

Με φόντο την επικείμενη παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, συνεδριάζει την Τρίτη (5/8) υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κεντρικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΣΟΠ), με επίκεντρο την απλούστευση της αδειοδότησης και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Η συνεδρίαση έρχεται σε κομβική χρονική στιγμή, καθώς οριστικοποιούνται οι τελευταίες πινελιές στο πακέτο παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί από το βήμα της ΔΕΘ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι εξαγγελίες θα στοχεύουν στη στήριξη της μεσαίας τάξης, των ενστόλων και του επιχειρηματικού κόσμου. Ξεχωρίζει η πρόβλεψη για αύξηση μονίμου χαρακτήρα στις αποδοχές των ενστόλων, ως αναγνώριση του έργου και της προσφοράς τους. Παράλληλα, προγραμματίζεται μείωση του συντελεστή φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς της μεσαίας τάξης, δίνοντας «ανάσα» στο διαθέσιμο εισόδημα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και ιδιαίτερα των νέων εργαζομένων.

Τέλος, η κυβέρνηση διαμηνύει ότι η δημοσιονομική ευελιξία, η οποία προκύπτει από την ευρύτερη ευρωπαϊκή συγκυρία, δεν πρέπει να μετατραπεί σε αφορμή για υπερβολές ή δημοσιονομικό εκτροχιασμό.