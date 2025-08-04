Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές – Οι δασμοί Τραμπ παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα «πράσινα» έκλεισαν οι Ευρωαγορές τη Δευτέρα (4/8), ανακάμπτοντας από τις ζημιές της περασμένης Παρασκευής (1/8) που προκλήθηκαν από τα συνεχόμενα δασμολογικά χτυπήματα του Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Stoxx Europe 600 έκλεισε με άνοδο 0,8%.

Όσον αφορά τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 1,41% στις 23.757,28 μονάδες, ο γαλλικός CAC έκλεισε με κέρδη 1,14% στις 7.632,01 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,66% στις 9.128,30 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB ανέβηκε κατά 1,87% στις 40.690,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημείωσε άνοδο 1,76% στις 14.374,80 και ο πορτογαλικός PSI ενισχύθηκε κατά 1,35% στις 7.729,71 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, οι ελβετικές μετοχές υποχώρησαν αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε δασμούς 39% στη χώρα των Άλπεων, σε μία κατά τα άλλα θετική συνεδρία για τις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο Ελβετικός Δείκτης Swiss Market Index έκλεισε με ήπια πτώση 0,11% στις 11.810,21, ανακάμπτοντας από απώλειες περίπου 1,8% που είχε νωρίτερα κατά τη συνεδρίαση.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η μετοχή της Metlen πραγματοποίησε την πρεμιέρα της στο χρηματιστήριο με τον επικεφαλής της Ευάγγελο Μυτιληναίο να χτυπά το καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης. Το γεγονός είχε θετικό αντίκτυπο και για το ελληνικό χρηματιστήριο, που έσπασε το φράγμα των 2.000 μονάδων.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι δεν θα προβεί σε αντίμετρα κατά των ΗΠΑ το επόμενο εξάμηνο.

Τέλος, στο μέτωπο των οικονομικών στοιχείων, ξεχωρίζει η ισπανική ανεργία, η οποία υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,1% πιάνοντας χαμηλό 17 ετών.