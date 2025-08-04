OpenAI: Τετραπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση οι χρήστες του ChatGPT – Υπολογίζονται στους 700 εκατ.
Τεχνολογία
19:07 - 04 Αυγ 2025

OpenAI: Τετραπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση οι χρήστες του ChatGPT – Υπολογίζονται στους 700 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Η OpenAI αναμένεται να φτάσει τα 700 εκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες για το ChatGPT αυτή την εβδομάδα, αυξημένους από 500 εκατομμύρια τον Μάρτιο, σημειώνοντας μια τετραπλάσια ετήσια αύξηση, σύμφωνα με την εταιρεία.

Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης του ChatGPT — τις δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις Plus, Pro, Enterprise, Team και Edu — και έρχεται καθώς τα ημερήσια μηνύματα των χρηστών ξεπέρασαν τα 3 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με την εταιρεία. Ο ρυθμός ανάπτυξης επιταχύνεται επίσης, συγκριτικά με την αύξηση 2,5 φορές την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, σύμφωνα με μετάδοση του CNBC.

«Κάθε μέρα, άτομα και ομάδες μαθαίνουν, δημιουργούν και λύνουν δυσκολότερα προβλήματα», δήλωσε ο Nick Turley, Αντιπρόεδρος Προϊόντων της OpenAI, ανακοινώνοντας αυτό το ορόσημο.

Η OpenAI έχει πλέον 5 εκατομμύρια επιχειρηματικούς πελάτες που πληρώνουν για το ChatGPT, αυξημένους από 3 εκατομμύρια τον Ιούνιο, καθώς οι επιχειρήσεις και οι εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν ολοένα και περισσότερο τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Το επίτευγμα αυτό έρχεται μετά την είδηση της προηγούμενης εβδομάδας ότι η OpenAI εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 8,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από μια κοινοπραξία κορυφαίων επενδυτών — μεταξύ των οποίων οι Dragoneer Investment Group, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Coatue Management, Altimeter Capital, D1 Capital Partners, Tiger Global Management, Thrive Capital, Blackstone, TPG, T. Rowe Price και Fidelity.

Η επένδυση αυτή αποτελεί μέρος ενός γύρου χρηματοδότησης ύψους 40 δισ. δολαρίων με επικεφαλής τη SoftBank, σύμφωνα με άτομο με γνώση της συμφωνίας, που ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του λόγω της ευαίσθητης οικονομικής πληροφόρησης. Ο γύρος ολοκληρώθηκε νωρίτερα απ’ το προγραμματισμένο και ήταν υπερπενταπλάσια καλυμμένος σε ζήτηση.

Τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) της OpenAI ανέρχονται πλέον στα 13 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα από 10 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο, με την εταιρεία να βρίσκεται σε τροχιά να ξεπεράσει τα 20 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του έτους.

Η νέα χρηματοδότηση και η εκρηκτική αύξηση χρήσης υπογραμμίζουν τη ραγδαία αυξανόμενη επενδυτική όρεξη για πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται. Η ανταγωνίστρια εταιρεία Anthropic βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες για να συγκεντρώσει έως και 5 δισεκατομμύρια δολάρια με αποτίμηση 170 δισεκατομμυρίων, μετά από έναν γύρο 3,5 δισ. νωρίτερα φέτος που την αποτίμησε στα 61,5 δισ. δολάρια.

