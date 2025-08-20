ΕΛΣΤΑΤ: Ήπια αύξηση 0,1% του τζίρου βιομηχανίας τον Ιούνιο 

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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσίευσε την Τετάρτη (20/8) τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2025, η εξέλιξη του οποίου σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,1% έναντι αύξησης 4,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 – Ιουνίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,8%, έναντι μείωσης 1,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Ιουνίου 2025

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Ιουνίου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουνίου 2024

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 0,1% τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, προήλθε:

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 4,6% τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας

 Αύξηση κατά 18,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

 Αύξηση κατά 4,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α., παραγωγής προϊόντων καπνού.

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Ιουνίου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουνίου 2024

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 7,8% τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας

 Μείωση κατά 8,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.

 Αύξηση κατά 22,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

 Μείωση κατά 13,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης.

 Αύξηση κατά 1,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης

IV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Ιουνίου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Μαΐου 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 0,2% τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

 Αύξηση κατά 0,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

 Μείωση κατά 10,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

 Αύξηση κατά 1,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς

 Μείωση κατά 3,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.