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Φαραντούρης: Να διεκδικήσουμε συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας
Πολιτική
11:55 - 20 Αυγ 2025

Φαραντούρης: Να διεκδικήσουμε συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
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Πεπεισμένος ότι θα υπάρξει σύντομα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δήλωσε ο ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Ασφάλειας & Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης και κάλεσε την Ελληνική Κυβέρνηση να διεκδικήσει τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN αναφορικά με τη συνάντηση Τραμπ - Ευρωπαίων ηγετών στην Ουάσιγκτον, o Έλληνας Ευρωβουλευτής επισήμανε ότι οι «συνδαιτυμόνες του προέδρου Τραμπ, απ' τον δουλοπρεπή ΓΓ ΝΑΤΟ Ρούτε μέχρι την Πρόεδρο της Κομισιόν και τον ίδιο τον Β. Ζελένσκυ, βρήκαν "εξαιρετικές" τις πρωτοβουλίες του αμερικανού Προέδρου υπέρ ειρήνης, την συνάντηση της Αλάσκας και το ειρηνευτικό σχέδιο που τους παρουσίασε. Πρόκειται για πλήρη μεταστροφή αναφορικά με τη στάση τους το προηγούμενο διάστημα και την απόρριψη οποιασδήποτε συμφωνίας για εδάφη με τον Πούτιν».

Τόνισε επίσης ότι «στο τραπέζι υπάρχει η ειρηνευτική συμφωνία ενώ οι αγορές και οι χρηματοοικονομικοί οίκοι, όπως η ελβετική UBS κ.α., προεξοφλούν ήδη την υπογραφή της» και έκρινε ότι «σημερα βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση ο πρόεδρος Ζελένσκυ αλλά και όσοι πριν λίγα 24ωρα ξόρκιζαν οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία διότι θα πρέπει πλέον να εξηγήσουν τη μεταστροφή τους στη κοινή γνώμη των χωρών τους».

Σκιαγραφόντας τις εξελίξεις απ' τη σκοπιά των διεθνών σχέσεων και του διεθνούς δικαίου, ο ευρωβουλευτής και πανεπιστημιακός τόνισε ότι για την εφαρμογή διεθνούς δικαίου δεν αρκεί απλώς η επίκλησή του αλλά χρειάζεται ενεργητική πολιτική ενίσχυσης συμμαχιών και του ρόλου της χώρας. Ασκώντας κριτική στις κυβερνητικές αποφάσεις των τελευταίων ετών, παρέπεμψε στα λόγια του Θουκυδίδη «το δίκαιο μεν από της ίσης ανάγκης κρίνεται, δυνατά δε οι προύχοντες πράσσουσι, οι δε ασθενείς συγχωρούσιν» και σημείωσε ότι ήταν λάθος για τη χώρα μας να υιοθετήσει ρόλο «ασθενούς», όπως τον χαρακτήρισε.

«Υιοθετήσαμε την πιο προωθημένη θέση στο Ουκρανικό ("είμαστε σε πόλεμο, στέλνουμε όπλα") ακόμη κι όταν η Γερμανία του Σόλτς αρνιόταν. Σήμερα που όλοι (ΗΠΑ, Ρωσία, Ευρωπαίοι εταίροι, Τουρκία) κάτι κερδίζουν, εμείς τί πετύχαμε;», διερρωτήθηκε. Για να προσθέσει χαρακτηριστικά ότι «μόνο τους μεντεσέδες να παίρναμε για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας ή έστω μια σθεναρή και ξεκάθαρη στήριξη απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρκίας, θα ήταν κάτι. Αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής ούτε αυτό».

« *Καλώ την Ελληνική Κυβέρνηση να διεκδικήσει συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και να διαδραματίσει ρόλο ειρηνοποιού και διαμεσολαβητή, π.χ. με τη φιλοξενία ειρηνευτικών συζητήσεων μεταξύ των δύο ομόδοξων χωρών, όπως απ' την πρώτη στιγμή είχα προτείνει* », κατέληξε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.

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