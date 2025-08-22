ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έργα αποχέτευσης ομβρίων στο Πάτημα Βριλησσίων εντάσσονται στο ΑΠΔΕ με χρηματοδότηση €4 εκατ.
Οικονομία
11:31 - 22 Αυγ 2025

Έργα αποχέτευσης ομβρίων στο Πάτημα Βριλησσίων εντάσσονται στο ΑΠΔΕ με χρηματοδότηση €4 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Α.Π.Δ.Ε.) η χρηματοδότηση της πράξης: «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων».

Το έργο, συνολικού κόστους 7.307.253 ευρώ, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4.015.015 ευρώ, περιλαμβάνει:

  • Κατασκευή τεσσάρων κύριων συλλεκτήρων και δικτύου δευτερευόντων αγωγών συνολικού μήκους 5.205 μέτρων.
  • Κατασκευή κλειστών δεξαμενών ανάσχεσης.

Το συνδυασμένο σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας οδηγεί τα όμβρια ύδατα στον κεντρικό συλλεκτήρα της Αττικής Οδού, από όπου κατευθύνονται τελικώς στο ρέμα της Ραφήνας.

Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, στο οποίο είχε ενταχθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι «ειρηνευτικές συμφωνίες» του Τραμπ και η αλήθεια πίσω από τους ισχυρισμούς
Ειδήσεις

Οι «ειρηνευτικές συμφωνίες» του Τραμπ και η αλήθεια πίσω από τους ισχυρισμούς

Η CLIA και τα «καθρεφτάκια» της
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Η CLIA και τα «καθρεφτάκια» της

Το Υπουργείο Παιδείας ενισχύει το Πανεπιστήμιο Πατρών με €4 εκατ. για έργα αναβάθμισης
Ειδήσεις

Το Υπουργείο Παιδείας ενισχύει το Πανεπιστήμιο Πατρών με €4 εκατ. για έργα αναβάθμισης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης για 6 χρόνια gov.gr: Ψηφιακό άλμα χωρίς προηγούμενο – Στο επίκεντρο ο πολίτης
Πολιτική

Μητσοτάκης για 6 χρόνια gov.gr: Ψηφιακό άλμα χωρίς προηγούμενο – Στο επίκεντρο ο πολίτης

Παπαθανάσης: €110 εκατ. για τη δεύτερη φάση του έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας»
Οικονομία

Παπαθανάσης: €110 εκατ. για τη δεύτερη φάση του έργου «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας»

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Παπαθανάσης: Πάνω από €30 δισ. σε επενδύσεις στην οικονομία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
Πολιτική

Παπαθανάσης: Πάνω από €30 δισ. σε επενδύσεις στην οικονομία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:58

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Σε αναστολή ο εισαγγελέας Καρίμ Καν για καταγγελίες ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:55

Τραμπ: Συμφωνία με το Ιράν σε «2-3 ημέρες» - Το Ορμούζ θα ανοίξει άμεσα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 12:50

Νέα ΚΥΑ: Από 1/7 οι εξαιρέσεις στη χρήση μολύβδου - Παράταση ισχύος έως το 2027

Πολιτική
09/06/2026 - 12:47

Ανδρουλάκης προς Θεόφιλο: Είμαστε στο πλευρό σας για την προστασία των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου

Magazino
09/06/2026 - 12:43

Οι μαθητές του Παγκρατίου ζητούν τη διάσωση του κινηματογράφου ΠΑΛΑΣ

Πολιτική
09/06/2026 - 12:37

Μητσοτάκης για 6 χρόνια gov.gr: Ψηφιακό άλμα χωρίς προηγούμενο – Στο επίκεντρο ο πολίτης

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 12:34

Συνάντηση εργασίας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών με την Intrum Hellas

Πολιτική
09/06/2026 - 12:23

Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ – «Μάχη» ΕΛ.Α.Σ. – ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/06/2026 - 12:20

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ

ΥΔΡΕΥΣΗ
09/06/2026 - 12:16

Ανάλυση EY-Parthenon για τον κλάδο του νερού στην Ελλάδα: Προοπτική ανάπτυξης, αλλά και ανάγκες για επενδύσεις

Ναυτιλία
09/06/2026 - 12:13

Κέρκυρα: Αύξηση 10,7% στην επιβατική κίνηση κρουαζιέρας και στρατηγικό όραμα για το «Μεγάλο Λιμάνι της Αδριατικής»

Αναλύσεις
09/06/2026 - 12:08

Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΔΜΗΕ από τη Eurobank Equities: Νέα τιμή-στόχος €4,4 και σύσταση αγοράς

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
09/06/2026 - 12:06

Νέα σελίδα για τον ΟΤΕ: Η νέα μπράντα TELECOM - Το μέρισμα

Ανεμοδείκτης
09/06/2026 - 12:03

Αυξήσεις στους Μητροπολίτες: Κάποιοι... κακοπροαίρετοι τις συνδέουν με τις εκλογές

Ανεμοδείκτης
09/06/2026 - 12:00

Υπάρχει φρένο στον εξευτελισμό του ΣΥΡΙΖΑ;

ΕΜΠΟΡΙΟ
09/06/2026 - 11:56

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε με πράξεις το made in Greece ως σήμα ποιότητας των προϊόντων μας

Ανεμοδείκτης
09/06/2026 - 11:53

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις φήμες για «εν πλω» αντικατάσταση Ανδρουλάκη

ΕΜΠΟΡΙΟ
09/06/2026 - 11:49

«Πλημμύρα» 5,9 δισ. φθηνών δεμάτων στην ΕΕ: Το 93% προέρχεται από την Κίνα

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 11:36

Ideal Holdings: Δημόσια προσφορά για την Attica Πολυκαταστήματα με ορίζοντα το Euronext Athens

Εργασιακά
09/06/2026 - 11:30

Υπουργείο Εργασίας: 1000 νέες θέσεις εργασίας για ΑμεΑ σε Δήμους και Περιφέρειες

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 11:22

Αγορές: Θετικό κλίμα σε Ευρώπη και Ασία καθώς υποχωρούν οι φόβοι για τη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
09/06/2026 - 11:15

ManpowerGroup: Συγκρατημένες οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 11:04

Πέθανε σε ηλικία 67 ετών η δημοσιογράφος Νάντια Χριστολουκά

Πολιτική
09/06/2026 - 11:02

Μαρινάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 - Ζήτημα συνέπειας η εξάντληση της τετραετίας

Τεχνολογία
09/06/2026 - 11:00

Τεχνολογία και κανονιστικό πλαίσιο οι καταλύτες για την επόμενη φάση των ψηφιακών πληρωμών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09/06/2026 - 10:58

ΓΑΙΑΟΣΕ: Σε εξέλιξη το σχέδιο αναβάθμισης των σταθμών του Προαστιακού Σιδηροδρόμου

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
09/06/2026 - 10:44

Όσα η κυβέρνηση κάνει ότι δεν βλέπει

Ειδήσεις
09/06/2026 - 10:40

ΑΘΕ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 10 και 11 Ιουνίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/06/2026 - 10:33

Το «Out of the Box Stories» του Pamestoixima.gr κάνει countdown για το Παγκόσμιο

Ειδήσεις
09/06/2026 - 10:27

Αποκλείστηκε από το Μουντιάλ Σομαλός διαιτητής μετά την απαγόρευση εισόδου του στις ΗΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ