Έργα αποχέτευσης ομβρίων στο Πάτημα Βριλησσίων εντάσσονται στο ΑΠΔΕ με χρηματοδότηση €4 εκατ.

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Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Α.Π.Δ.Ε.) η χρηματοδότηση της πράξης: «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων».

Το έργο, συνολικού κόστους 7.307.253 ευρώ, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4.015.015 ευρώ, περιλαμβάνει:

Κατασκευή τεσσάρων κύριων συλλεκτήρων και δικτύου δευτερευόντων αγωγών συνολικού μήκους 5.205 μέτρων .

και συνολικού μήκους . Κατασκευή κλειστών δεξαμενών ανάσχεσης.

Το συνδυασμένο σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας οδηγεί τα όμβρια ύδατα στον κεντρικό συλλεκτήρα της Αττικής Οδού, από όπου κατευθύνονται τελικώς στο ρέμα της Ραφήνας.

Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, στο οποίο είχε ενταχθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά.