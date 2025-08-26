Έρχεται το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους – Νέο εργαλείο για πολίτες, επιχειρήσεις και Δημόσιο

Έως τα τέλη του 2025 θα έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, ένα ψηφιακό εργαλείο που θα συγκεντρώνει – σε ανωνυμοποιημένη μορφή – στοιχεία για τις οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων προς τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Η πρωτοβουλία αυτή, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, στοχεύει στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και διαφανούς υποδομής για την πιστοληπτική αξιολόγηση και την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής στο πεδίο του ιδιωτικού χρέους.

Πιο αναλυτικά, το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2026 και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Τη σύσταση του Γραφείου Δημόσιων Πιστώσεων , το οποίο θα αναπτύξει ένα πληροφοριακό σύστημα για την κεντρική αποθήκευση δεδομένων και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων με βάση στοιχεία από τον δημόσιο τομέα.

, το οποίο θα αναπτύξει ένα πληροφοριακό σύστημα για την κεντρική αποθήκευση δεδομένων και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων με βάση στοιχεία από τον δημόσιο τομέα. Την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού μηχανισμού του Μητρώου , με δεδομένα από φορείς του Δημοσίου, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες πιστωτές.

, με δεδομένα από φορείς του Δημοσίου, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες πιστωτές. Την υποστήριξη συναλλαγών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs), μέσω νομοθετικών αλλαγών, κοινών υποδειγμάτων για αξιολόγηση και αναδιάρθρωση δανείων και δημιουργίας πλατφόρμας για τις σχετικές συναλλαγές.

Παράλληλα, προβλέπεται η ίδρυση Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, υπό την Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο θα καταγράφει το πλήρες ιστορικό πληρωμών κάθε δανείου, καθώς και τις εξασφαλίσεις που το συνοδεύουν. Το μητρώο αυτό θα στηρίξει επίσης το Παρατηρητήριο Πιστωτικής Επέκτασης, παρακολουθώντας την πορεία των δανειοδοτήσεων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, διασφαλίζοντας την προστασία και ασφάλεια των πληροφοριών των δανειοληπτών μέσω αυστηρών πρωτοκόλλων.

Τέλος, όλα τα παραπάνω θα τεθούν στο τραπέζι ευρείας σύσκεψης στην Τράπεζα της Ελλάδος, με πρωτοβουλία του διοικητή Γιάννη Στουρνάρα και τη συμμετοχή κορυφαίων υπουργών και στελεχών του χρηματοπιστωτικού τομέα.