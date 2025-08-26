ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έρχεται το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους – Νέο εργαλείο για πολίτες, επιχειρήσεις και Δημόσιο
Οικονομία
08:08 - 26 Αυγ 2025

Έρχεται το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους – Νέο εργαλείο για πολίτες, επιχειρήσεις και Δημόσιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έως τα τέλη του 2025 θα έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, ένα ψηφιακό εργαλείο που θα συγκεντρώνει – σε ανωνυμοποιημένη μορφή – στοιχεία για τις οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων προς τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Η πρωτοβουλία αυτή, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, στοχεύει στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και διαφανούς υποδομής για την πιστοληπτική αξιολόγηση και την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής στο πεδίο του ιδιωτικού χρέους.

Πιο αναλυτικά, το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2026 και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Τη σύσταση του Γραφείου Δημόσιων Πιστώσεων, το οποίο θα αναπτύξει ένα πληροφοριακό σύστημα για την κεντρική αποθήκευση δεδομένων και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων με βάση στοιχεία από τον δημόσιο τομέα.
  • Την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού μηχανισμού του Μητρώου, με δεδομένα από φορείς του Δημοσίου, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες πιστωτές.
  • Την υποστήριξη συναλλαγών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs), μέσω νομοθετικών αλλαγών, κοινών υποδειγμάτων για αξιολόγηση και αναδιάρθρωση δανείων και δημιουργίας πλατφόρμας για τις σχετικές συναλλαγές.

Παράλληλα, προβλέπεται η ίδρυση Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, υπό την Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο θα καταγράφει το πλήρες ιστορικό πληρωμών κάθε δανείου, καθώς και τις εξασφαλίσεις που το συνοδεύουν. Το μητρώο αυτό θα στηρίξει επίσης το Παρατηρητήριο Πιστωτικής Επέκτασης, παρακολουθώντας την πορεία των δανειοδοτήσεων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, διασφαλίζοντας την προστασία και ασφάλεια των πληροφοριών των δανειοληπτών μέσω αυστηρών πρωτοκόλλων.

Τέλος, όλα τα παραπάνω θα τεθούν στο τραπέζι ευρείας σύσκεψης στην Τράπεζα της Ελλάδος, με πρωτοβουλία του διοικητή Γιάννη Στουρνάρα και τη συμμετοχή κορυφαίων υπουργών και στελεχών του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: Στο «αρχείο» οφειλές €6 δισ. το 2026 – Ποια χρέη χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Στο «αρχείο» οφειλές €6 δισ. το 2026 – Ποια χρέη χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης

Αποστολάκη: Δεσμευτική η απόφαση του Άρειου Πάγου για τον εκτοκισμό οφειλών – Να εφαρμοστεί άμεσα
Πολιτική

Αποστολάκη: Δεσμευτική η απόφαση του Άρειου Πάγου για τον εκτοκισμό οφειλών – Να εφαρμοστεί άμεσα

Cross Mentoring Program – Female Leaders: Οκτώ γυναίκες δείχνουν το δρόμο προς την ηγεσία
Επιχειρήσεις

Cross Mentoring Program – Female Leaders: Οκτώ γυναίκες δείχνουν το δρόμο προς την ηγεσία

Έρευνα: 1 στις 2 επιχειρήσεις «παγιδευμένη» σε συνδρομές λογισμικού που δεν χρειάζεται
Τεχνολογία

Έρευνα: 1 στις 2 επιχειρήσεις «παγιδευμένη» σε συνδρομές λογισμικού που δεν χρειάζεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 10:30

Σε τελική φάση η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Βασικά σημεία και το «αγκάθι» του εμπλουτισμένου ουρανίου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 10:10

Άνω Λιόσια: Λεωφορείο έπεσε σε κολόνα – Τρεις ελαφρά τραυματίες

Επιχειρήσεις
13/06/2026 - 10:03

Fourlis: Από όμιλος αλυσίδων σε ενιαία πολυεθνική πλατφόρμα λιανικής

Ειδήσεις
13/06/2026 - 09:15

Πιο πλούσιος και από τους πιο πλούσιους ο Μασκ - Οι 5 επόμενοι αρθοίζουν την περιουσία του

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 08:09

Η SpaceX είναι πλέον η έκτη πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία, ξεπερνώντας την Tesla

Magazino
13/06/2026 - 07:10

Δήμος Πειραιά: Πρόγραμμα εκδηλώσεων «Ημέρες θάλασσας 2026»

Ειδήσεις
13/06/2026 - 01:00

Λήξη συναγερμού για το Blue Star 2 - Ολοκληρώθηκε η έρευνα

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:25

ΗΠΑ: Νέα χρηματοδότηση $50 εκατ. για την αντιμετώπιση της έξαρσης του Έμπολα στην Αφρική

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 23:22

Wall: Αλλαγή κλίματος με «καύσιμο» την SpaceX – Άνοδος σε δείκτες και τεχνολογικές μετοχές

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:20

ΗΠΑ: Δάνειο-μαμούθ 4 δισ. δολαρίων στην Πολωνία για εξοπλισμούς

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/06/2026 - 23:10

Απολογισμός Κυρανάκη: Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο με 25 τρένα και ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:00

ΗΠΑ–Ιράν: Συμφωνία ή νέο διπλωματικό θρίλερ; Οι αντικρουόμενες απόψεις και οι διαμεσολαβητές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/06/2026 - 22:50

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες

Magazino
12/06/2026 - 22:30

Η φωνή της μητέρας αλλάζει τον τρόπο που το μωρό βλέπει τον κόσμο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 22:23

Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 21:59

Γεραπετρίτης από Βελιγράδι: Σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
12/06/2026 - 21:35

Θαπατέρο: Νέα δικαστική έρευνα μετά τον εντοπισμό πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12/06/2026 - 21:15

Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Υγεία
12/06/2026 - 21:00

Πώς η φτώχεια και η γειτονιά διαμορφώνουν τον παιδικό εγκέφαλο

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 20:55

Η Shell απομακρύνεται από τις ΑΠΕ: Βγάζει στο σφυρί αιολικά έργα αξίας $1 δισ.

Πολιτική
12/06/2026 - 20:33

Ανδρουλάκης: «Η Δυτική Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει προτεραιότητα» – Μετρό, πράσινο και ανάπλαση στο επίκεντρο

Οικονομία
12/06/2026 - 20:21

Πιερρακάκης στο ECOFIN: Κεφαλαιαγορά χωρίς ενιαία εποπτεία είναι σαν νομισματική ένωση χωρίς ΕΚΤ

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 20:04

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από τις προσδοκίες συμφωνίας στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
12/06/2026 - 19:50

Πακιστάν: Ο Σαχμπάζ Σαρίφ ανακοινώνει ολοκλήρωση τελικού κειμένου ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 19:31

ElvalHalcor: Διανέμει καθαρό μέρισμα 0,10466 ευρώ ανά μετοχή

Πολιτική
12/06/2026 - 19:15

Χρυσοχοΐδης από Ήπειρο: Ασφάλεια σε πολίτες και τουρίστες – Ενισχύουμε την ΕΛ.ΑΣ. και κλείνουμε εκκρεμότητες

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 19:00

«Πύραυλος» οι μετοχές της SpaceX στο ντεμπούτο της στη Wall Street - Πρώτος τρισεκατομμυριούχος o Μασκ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:46

Ο Βανς κάνει λόγο για ψευδείς πληροφορίες: Καμία εκταμίευση μετρητών στο Ιράν για συμφωνίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 18:34

Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Πολιτική
12/06/2026 - 18:22

Στη Ρόδο το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ