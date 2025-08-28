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ΚΕΦΙΜ: Οι Έλληνες οικονομολόγοι υπέρ της αξιοποίησης των εσόδων τουρισμού για τις τοπικές υποδομές
Οικονομία
13:11 - 28 Αυγ 2025

ΚΕΦΙΜ: Οι Έλληνες οικονομολόγοι υπέρ της αξιοποίησης των εσόδων τουρισμού για τις τοπικές υποδομές

Reporter.gr Newsroom
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Επτά στους δέκα οικονομολόγους που συμμετέχουν στο Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦΙΜ θεωρούν ότι είναι σκόπιμο ένα σημαντικό μέρος των φορολογικών εσόδων από τον τουρισμό να κατευθύνεται συστηματικά στη συντήρηση και αναβάθμιση των τοπικών υποδομών στους τουριστικούς προορισμούς.

Με την άμεση οικονομική συμβολή του τουρισμού να φτάνει το 13% του ΑΕΠ (30,2 δισ. ευρώ το 2024 σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ) και τους ξένους επισκέπτες να ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια, η τουριστική κίνηση ενισχύει σημαντικά την οικονομία αλλά ασκεί και μεγάλη πίεση στις τοπικές υποδομές, ιδίως στα νησιά. Ζητήματα όπως η ύδρευση, η διαχείριση απορριμμάτων και η φέρουσα ικανότητα απαιτούν επενδύσεις, προκειμένου οι περιοχές να παραμείνουν βιώσιμοι και ελκυστικοί προορισμοί.

Στην πρόσφατη ερώτηση του Πάνελ, το 69% των συμμετεχόντων οικονομολόγων στήριξε την πρόταση συστηματικής δέσμευσης εσόδων από τον τουρισμό υπέρ των τοπικών υποδομών, ενώ το 17% διαφώνησε. Στα σχόλιά τους τόνισαν την ανάγκη χρηματοδότησης της διαχείρισης του περιβαλλοντικού κόστους, επισημαίνοντας ωστόσο τον κίνδυνο στρεβλώσεων (για παράδειγμα στην αλλαγή των επενδυτικών κινήτρων ή την υπερεξάρτηση από μια πηγή εσόδων) και την ανάγκη αποτελεσματικού συντονισμού ανάμεσα σε κράτος, περιφέρειες και δήμους.

Επισημαίνεται, ότι το ΚΕΦΙΜ στο πλαίσιο των προτάσεων πολιτικής που έχει καταθέσει έχει προτείνει την απόδοση του ΕΝΦΙΑ στους δήμους, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειάς τους και τη βελτίωση της λογοδοσίας και της συμμετοχής των πολιτών.

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