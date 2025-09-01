ΔΕΘ 2025: Το «καλάθι» των μέτρων με έμφαση στη μεσαία τάξη και το δημογραφικό

Με ένα πακέτο μέτρων ύψους 1,7 δισ. ευρώ – αυξημένο από τα 1,5 δισ. που αρχικά είχαν σχεδιαστεί – αναμένεται να εμφανιστεί ο πρωθυπουργός στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το οικονομικό «καλάθι» θα στοχεύει στη μεσαία τάξη, το δημογραφικό πρόβλημα και την ενίσχυση των οικογενειών. Το συνολικό καλάθι ενδέχεται να περάσει και τα 2 δισ. αν ληφθούν υπόψιν μέτρα που θα ισχύσουν ουσιαστικά από το 2027.

Κεντρικό σημείο αποτελεί η φορολογική μεταρρύθμιση που αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες. Για όσους έχουν εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ προβλέπεται παρέμβαση με μείωση του άμεσου φόρου. Το όφελος θα γίνει αισθητό από τις αρχές του νέου έτους, ενώ θα υπάρξει κλιμακωτή διαφοροποίηση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, δίνοντας σαφές κίνητρο σε οικογένειες με παιδιά.

Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει γενναία μέτρα στήριξης για πολύτεκνους. Στο τραπέζι βρίσκεται η κατάργηση του φόρου, με υψηλότερα εισοδηματικά όρια και την προσθήκη περιουσιακού κριτηρίου. Το συγκεκριμένο μέτρο εκτιμάται ότι θα ωφελήσει περίπου 20.000 οικογένειες, δηλαδή 100.000 πολίτες. Επιπλέον, σχεδιάζεται νέα αύξηση του αφορολόγητου για παιδιά, από 1.000 έως 2.000 ευρώ, με ακόμη υψηλότερη ενίσχυση για οικογένειες με περισσότερα από τρία τέκνα. Στόχος είναι διττός: η ανακούφιση από την ακρίβεια και η αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα δύο μέτρα–έκπληξη που αναμένεται να ανακοινώσει ο υπουργός Επικρατείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, το βράδυ του Σαββάτου (6/7). Αν και δεν έχουν διαρρεύσει λεπτομέρειες, θεωρείται ότι θα κινούνται στη σφαίρα της ψηφιακής διακυβέρνησης και της καθημερινής διευκόλυνσης πολιτών και επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται να «κλειδώσουν» οι αλλαγές στα τεκμήρια και η μείωση της «προσωπικής διαφοράς» στις συντάξεις, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής φορολογικής δικαιοσύνης και στήριξης των συνταξιούχων.

Το «καλάθι» της ΔΕΘ, που θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, φαίνεται πως επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανακούφιση της μεσαίας τάξης και στη στήριξη οικογενειών με παιδιά. Η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει άμεσες ανάσες από το νέο έτος, αλλά και να χαράξει μία πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική απέναντι σε χρόνιες προκλήσεις όπως το δημογραφικό.

Να σημειωθεί ακόμη ότι τα κόμματα βρίσκονται ήδη σε ρυθμούς ΔΕΘ με το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης να έχει ανάψει στο κόκκινο. Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για αδιαφάνεια στην αγροτική πολιτική και χαρακτηρίζει «χαμένη ευκαιρία» την χρήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τόσο το Υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής όσο και το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσαν ξεχωριστές ανακοινώσεις με τις οποίες κατηγορούν την αξιωματική αντιπολίτευση για μηδενισμό και λαϊκισμό, προβάλλοντας στοιχεία και δεδομένα με στόχο να «αδειάσουν» τη Χαριλάου Τρικούπη.