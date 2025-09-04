Αυξήσεις έως και 54,26% στα σχολικά είδη - Πίνακας με τα προϊόντα και τις τιμές

Σε πρόσφατη δειγματοληπτική έρευνα αγοράς σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καταγράφονται σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά σχολικά είδη, όπως ενδεικτικά, σε τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, γεωμετρικά σχήματα και άλλα σχολικά προϊόντα όπου οι αυξήσεις κυμαίνονται από 3,85% έως και 54,26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Παρά τις υποσχέσεις, οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ δεν τήρησαν τη δέσμευσή τους ότι θα παραμείνουν σταθερές οι τιμές των σχολικών ειδών σε σχέση με το 2024, όπως δήλωσαν στη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Ανάπτυξης, στις 28 Αυγούστου.
Η EEKE υπογραμμίζει ακόμη μία φορά την ανάγκη αύξησης και εντατικοποίησης των ελέγχων στην αγορά, καθώς και την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών και προστασίας του εισοδήματός τους.
Ταυτόχρονα, καλεί τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί στις αγορές τους και να επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση του λόγου ποιότητας/τιμής των αγαθών.
Ακολουθεί ο πίνακας με τις αυξήσεις των σχολικών ειδών:
|
ΠΡΟΪΟΝ
|
2024
|
2025
|
ΑΥΞΗΣΗ
|
Μολύβια ζωγραφικής 12τεμ
|
2,37€
|
2,85€
|
20,25%
|
Αυτοκόλλητες σημειώσεις
|
1,19€
|
1,34€
|
12,61%
|
Τετράδιο σπιράλ 17X24 2Θ
|
1,36€
|
1,64€
|
20,59%
|
Τετράδιο σπιράλ A4 2Θ
|
2,36€
|
2,55€
|
8,05%
|
Κόλλα stick 2X22γρ
|
2,01€
|
2,40€
|
19,40%
|
Κόλλα 4X10γρ
|
2,60€
|
3,07€
|
18,08%
|
Μολύβι Μηχανικό
|
4,79€
|
4,99€
|
4,18%
|
Μαρκαδόροι Με Κασετίνα 25τεμ.
|
21,90€
|
22,90€
|
4,57%
|
Χάρακας 20cm
|
0,25€
|
0,36€
|
44,00%
|
Μολύβια 5τεμ
|
0,99€
|
1,49€
|
50,51%
|
Μαρκαδόροι λεπτοί πλενόμενοι 12τεμ
|
1,29€
|
1,99€
|
54,26%
|
Στυλό 4 Τεμ
|
0,99€
|
1,29€
|
30,30%
|
Σετ Ξύστρα & Γόμα
|
0,79€
|
0,99€
|
25,32%
|
Διαβήτης με μολύβι
|
0,99€
|
1,49€
|
50,51%
|
Γεωμετρικά σχήματα 4τεμ
|
0,89€
|
0,99€
|
11,24%
|
Μαρκαδόροι 12τεμ
|
1,65€
|
1,89€
|
14,55%
|
Στυλό μικτά 4τεμ
|
1,07€
|
1,12€
|
4,67%
|
Ξύστρα μίνι
|
0,74€
|
0,93€
|
25,68%
|
Αυτοκόλλητες σημειώσεις κύβος
|
4,93€
|
5,12€
|
3,85%
|
Χάρακας
|
0,95€
|
1,35€
|
42,11%