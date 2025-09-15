Κόντρα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας με το ΓΓ Εμπορίου

Η ΕΕΚΕ απαντά στην αμφισβήτηση που δέχθηκε από την κυβέρνηση σχετικά με την έρευνα που δημοσιοποίησε σχετικά με τις αυξήσεις τιμών στα σχολικά είδη.

Συγκεκριμένα η ΕΕΚΕ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ενώ το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα έμεινε, για μία ακόμα φορά, πλήρως απογοητευμένο με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ, αφού από όλα τα μελλοντικά μέτρα απουσιάζει παντελώς μία ολιστική αντιμετώπιση της κρίσης ακρίβειας (και, για να είμαστε ακριβέστεροι, της ελληνικής πανευρωπαϊκής πρωτιάς στην ακρίβεια προϊόντων και υπηρεσιών), έρχεται ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Σ. Αναγνωστόπουλος, η θητεία του οποίου είναι συνυφασμένη με τη διόγκωση της ακρίβειας και αισχροκέρδειας στην ελληνική αγορά προϊόντων και διατυπώνει μομφή κατά της ΕΕΚΕ για δήθεν ανακρίβειες στην πρόσφατη έρευνα που δημοσιοποιήσαμε σχετικά με τις αυξήσεις τιμών στα σχολικά είδη.

Έτσι, για να «αποδείξει» την άποψή του, σε τηλεοπτική εκπομπή γνωστού καναλιού, ισχυρίστηκε ότι η ίδια η έρευνα μας αναφέρει ότι ένα σχολικό τετράδιο σήμερα κοστίζει 0,50 €, ενώ το 2023 αυτό κόστιζε 1,35 €, άρα υπάρχει σαφής μείωση τιμής.

Πλην όμως η αλήθεια είναι άλλη: ο κος Γενικός δεν συνέκρινε τα ίδια προϊόντα όταν κατέληξε στο συμπέρασμα που παρουσίασε στο τηλεοπτικό κοινό: αναφέρθηκε στην τιμή ενός τετραδίου που το 2022 και 2023 είχε πράγματι τιμή 1,35 €, το οποίο όμως απουσιάζει εντελώς ως προϊόν από την φετινή έρευνα! Για να κάνει τη σύγκριση όμως και να πετύχει τον στόχο του, αναφέρεται σε ένα διαφορετικό προϊόν που περιλαμβάνεται στην έρευνα και το οποίο πράγματι κοστίζει 0,50 € φέτος ενώ το 2024 κόστιζε 0,43 €. Το καταναλωτικό κοινό, που δεν μπορεί τη στιγμή εκείνη να έχει πρόσβαση στις έρευνες μας, σαφώς παραπλανείται και ο σκοπός του επιτυγχάνεται.

Κε Γενικέ, με τέτοια φθηνά τεχνάσματα δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια. Το ζήτημα δεν είναι να διαψεύσετε την ΕΕΚΕ και τις έρευνές της, αλλά να κάνετε επιτέλους αυτό το οποίο απαιτεί η θέση σας: να προστατεύσετε τον καταναλωτή, λέγοντάς του την αλήθεια, χωρίς να ωραιοποιείτε την κατάσταση. Παρακαλούμε, την επόμενη φορά, εσείς και οι υπηρεσίες σας να μελετήσουν με περισσότερη εμβρίθεια τις έρευνές μας, μήπως και τελικά βοηθηθείτε στο έργο σας».