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«Κακά μαντάτα» της ΤτΕ για τον πληθωρισμό: Στο 2,6% και το 2026
Οικονομία
14:55 - 15 Σεπ 2025

«Κακά μαντάτα» της ΤτΕ για τον πληθωρισμό: Στο 2,6% και το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Επί τα χείρω αναθεώρηση για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδας.

Στο πιο πρόσφατο Δελτίο Παρακολούθησης (Inflation Monitor) του Πληθωρισμού που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα (15/9) η Τράπεζα της Ελλάδος, επισημαίνεται ότι ο (εναρμονισμένος) πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να υποχωρήσει φέτος στο 3,1% (από 3,7% που ήταν τον Ιούλιο) και στο 2,6% το 2026, έναντι 2,1% και 1,7% αντιστοίχως στην Ευρωζώνη.

Όπως τονίζεται, αυτή η σημαντική αναθεώρηση αποδίδεται στη μη αναμενόμενη αύξηση του επιμέρους δείκτη τιμών στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα τον Αύγουστο υποχώρησε στο 3,1% από 3,7% τον Ιούλιο, καθώς κινήθηκαν πτωτικά όλοι οι επιμέρους δείκτες. Ταυτόχρονα, ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 3,9% από 4,3% αντιστοίχως. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, «οι διαφορές στον πληθωρισμό μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωζώνης, παρ’ όλο που μειώθηκαν σημαντικά τον Αύγουστο, παραμένουν σημαντικές».

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