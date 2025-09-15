«Κακά μαντάτα» της ΤτΕ για τον πληθωρισμό: Στο 2,6% και το 2026

Επί τα χείρω αναθεώρηση για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδας.

Στο πιο πρόσφατο Δελτίο Παρακολούθησης (Inflation Monitor) του Πληθωρισμού που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα (15/9) η Τράπεζα της Ελλάδος, επισημαίνεται ότι ο (εναρμονισμένος) πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να υποχωρήσει φέτος στο 3,1% (από 3,7% που ήταν τον Ιούλιο) και στο 2,6% το 2026, έναντι 2,1% και 1,7% αντιστοίχως στην Ευρωζώνη.

Όπως τονίζεται, αυτή η σημαντική αναθεώρηση αποδίδεται στη μη αναμενόμενη αύξηση του επιμέρους δείκτη τιμών στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα τον Αύγουστο υποχώρησε στο 3,1% από 3,7% τον Ιούλιο, καθώς κινήθηκαν πτωτικά όλοι οι επιμέρους δείκτες. Ταυτόχρονα, ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 3,9% από 4,3% αντιστοίχως. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, «οι διαφορές στον πληθωρισμό μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωζώνης, παρ’ όλο που μειώθηκαν σημαντικά τον Αύγουστο, παραμένουν σημαντικές».