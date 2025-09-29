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ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για τον εμβολιασμό δενδρωδών καλλιεργειών στην Άρτα
Εργασιακά
14:11 - 29 Σεπ 2025

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για τον εμβολιασμό δενδρωδών καλλιεργειών στην Άρτα

Reporter.gr Newsroom
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Από σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 23:59, άνοιξε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ, σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς.

Το πρόγραμμα «Εμβολιασμός Δενδρωδών Καλλιεργειών (Εσπεριδοειδή, Ελιά, Ακτινίδια, Αμπέλια)», συνολικής διάρκειας 80 ωρών, έχει στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες βασικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τον εμβολιασμό δενδρωδών καλλιεργειών, ειδικά σε περιφερειακές ενότητες όπου προκύπτει σχετική ανάγκη.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε κατόπιν αιτήματος του Επιμελητηρίου Άρτας και θα περιλάβει 20 συμμετέχοντες — άνεργους ή εργαζόμενους στον αγροτικό τομέα, ηλικίας 18–60 ετών, κατοίκους του Δήμου Άρτας ή όμορων δήμων του νομού. Το πρακτικό μέρος της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένα αγροκτήματα συνεταιρισμών μελών του Επιμελητηρίου Άρτας.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2,50€ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης και θα καλύπτονται με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω:

  • Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Συστημένης επιστολής ή ταχυμεταφοράς: ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ Ιωαννίνων, 3ο χλμ Ιωαννίνων – Αθηνών, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45500, Τηλ.: 26510 48063

Με την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγησή τους και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν μέσω email με οδηγίες για την εγγραφή και την παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

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