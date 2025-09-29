ΕΕ: Επαναφέρει τις κυρώσεις στο Ιράν λόγω μη συμμόρφωσης με τη συμφωνία του 2015

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε σήμερα την επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν, σε απάντηση στη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση της χώρας με τη διεθνή πυρηνική συμφωνία του 2015 (JCPoA). Η κίνηση ακολουθεί την ενεργοποίηση του μηχανισμού «snapback» από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που προτάθηκε από τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι νέες κυρώσεις της ΕΕ στοχεύουν εταιρείες, οντότητες και φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στο πυρηνικό πρόγραμμα και στην ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Περιλαμβάνουν περιορισμούς στην ταξιδιωτική κίνηση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων για τους εμπλεκόμενους.

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, επανέρχεται η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της κεντρικής τράπεζας του Ιράν και των μεγάλων εμπορικών τραπεζών της χώρας. Στον τομέα του εμπορίου, απαγορεύεται η εξαγωγή όπλων στο Ιράν και η μεταφορά υλικών ή τεχνολογίας που μπορούν να συμβάλουν στο εμπλουτισμό ουρανίου ή σε βαλλιστικά προγράμματα. Επίσης, επαναφέρονται περιορισμοί στην εισαγωγή, αγορά και μεταφορά αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου, πετροχημικών προϊόντων και συναφών υπηρεσιών.

Στον τομέα των μεταφορών, τα μέτρα περιλαμβάνουν την απαγόρευση πρόσβασης στα αεροδρόμια της ΕΕ για ιρανικές εμπορευματικές πτήσεις και την απαγόρευση συντήρησης αεροσκαφών ή πλοίων που μεταφέρουν απαγορευμένα αγαθά.

Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Αυγούστου 2025 οι χώρες E3 (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο) ενημέρωσαν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι το Ιράν δεν τηρούσε σημαντικές δεσμεύσεις της συμφωνίας JCPoA, ενεργοποιώντας τη διαδικασία «snapback». Μετά την πάροδο 30 ημερών και την έλλειψη νέου ψηφίσματος από το Συμβούλιο Ασφαλείας, οι κυρώσεις της ΕΕ επανήλθαν σε πλήρη ισχύ.

Η επαναφορά των κυρώσεων αποσκοπεί στην πίεση του Ιράν να επανέλθει σε συμμόρφωση με τη διεθνή συμφωνία και στην αποτροπή περαιτέρω ανάπτυξης πυρηνικών και βαλλιστικών δυνατοτήτων που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.