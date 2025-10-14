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ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα ύψους 60.000 ευρώ σε 52 επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο
Οικονομία
15:47 - 14 Οκτ 2025

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα ύψους 60.000 ευρώ σε 52 επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Συνολικά πρόστιμα ύψους 60.000 ευρώ επέβαλε η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) σε επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν να παραβιάζουν τους κανόνες εμπορίας και διακίνησης προϊόντων κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις προστίμων που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, κυρώσεις επιβλήθηκαν σε 52 επιχειρήσεις, με τα ποσά να κυμαίνονται από 300 έως 3.000 ευρώ ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Τα πρόστιμα σχετίζονται με παραβάσεις των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4177/2013 και της κατ’ εξουσιοδότηση Υπουργικής Απόφασης 91354/30.08.2017, που αφορά την «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

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