Βουτσινάς (ΚΕΕΕ): Να δώσουμε στους επιστήμονες τα εφόδια ώστε να μείνουν στη χώρα

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων εξωστρέφειας, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος μαζί με τη Νομική Βιβλιοθήκη και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, διοργάνωσε εκδήλωση για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη δυναμική της αλλά και τις ηθικές της προεκτάσεις. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε ο συλλογικός τόμος, τον οποίο επιμελήθηκε ο βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ και πρώην υπουργός, Ευριπίδης Στυλιανίδης, με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ): Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου». Παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, σημαντικού πλήθους εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας της χώρας και ανθρώπων από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό κόσμο, έλαβε χώρα ένας γόνιμος διάλογος για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Γιάννης Βουτσινάς, αφού συνεχάρη τον κ. Στυλιανίδη και τους σαράντα και πλέον επιστήμονες, που συμμετείχαν σε αυτό το συλλογικό τόμο, στην ομιλία του υπογράμμισε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη, είναι ίσως η πιο ριζική τεχνολογική αλλαγή της εποχής μας, μέχρι να έρθει η επόμενη, αλλά και με βεβαιότητα η πιο γρήγορη, ταχεία αλλαγή των τελευταίων 200 ετών. Δεν αφορά μόνο την επιστήμη ή τη νομική θεωρία. Αφορά την καθημερινότητα, την εργασία, την οικονομία, τη δημοκρατία μας» και από τη σκοπιά της επιχειρηματικότητας «υπάρχουν ευκαιρίες και απειλές ενώ το ελληνικό επιχειρείν έχει τη δυναμική να παρακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις».

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ υπογράμμισε ως καθοριστικό παράγοντα «το ανθρώπινο δυναμικό μας, και ειδικότερα τους νέους επιστήμονες της χώρας. Η Ελλάδα έχει ταλέντο, έχει ανθρώπους με γνώσεις, δημιουργικότητα και φιλοδοξία. Νέοι επιστήμονες που διαπρέπουν σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο, αλλά πλέον και στην Ελλάδα. Το μεγάλο στοίχημα είναι να τους δώσουμε τα εφόδια και τις ευκαιρίες ώστε να μείνουν, να δημιουργήσουν και να καινοτομήσουν, εδώ. Γιατί η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλώς τεχνολογία. Είναι οι άνθρωποι που τη σχεδιάζουν, που την εφαρμόζουν και που καθορίζουν τους όρους της χρήσης της».

Ο κ. Βουτσινάς επισήμανε ότι «η ΚΕΕΕ έχει καθήκον να σταθεί δίπλα στις επιχειρήσεις σε αυτή τη μετάβαση. Η ΚΕΕΕ και η επιμελητηριακή κοινότητα πρέπει να ενσωματώσει εφαρμογές ΤΝ για την αξιοποίηση του ΓΕΜΗ και των δεδομένων του ώστε να εξάγει χρήσιμα, γρήγορα και πολυδιάστατα συμπεράσματα και στοιχεία για το ελληνικό επιχειρείν και να πραγματώνει τον ρόλο της ως συμβούλου της πολιτείας. Αλλά και να ενημερώνει, να εκπαιδεύει, να στηρίζει την καινοτομία, να χτίζει γέφυρες ανάμεσα σε πανεπιστήμια και αγορά. Και πάνω απ’ όλα, να ενισχύει τη νέα γενιά επιστημόνων και επιχειρηματιών, γιατί αυτοί είναι που θα φέρουν την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας. Το προσεχές διάστημα διερευνούμε το σχήμα και τις δυνατότητές μας ώστε να παρέχουμε συμβουλευτική και ενημέρωση στις ελληνικές επιχειρήσεις συμβάλλοντας στην διάχυση του Κανονισμού της EE και της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχουν ως βασικό στόχο τον έλεγχο της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, προστατεύοντας, παράλληλα, τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, αφού έθεσε καίριους προβληματισμούς για το μέλλον όπως εάν η ΤΝ επιφέρει αντικατάσταση ή ενδυνάμωση της εργασίας , συγκέντρωση ισχύος ή δημοκρατικοποίηση, παραγωγικότητα ή ανισότητα, εθνική κυριαρχία ή παγκόσμια εξάρτηση, υπογράμμισε ότι «αγωνιώ, αγωνιούμε εάν η Ελλάδα μας, που μπορεί επιτέλους να έγινε μια κανονική χώρα αλλά παλεύει ακόμα να βρει τη θέση της στον διεθνή ανταγωνισμό και να αυξήσει την παραγωγικότητά της ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις, ιδίως οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες, παλεύουν ακόμα να αποκτήσουν σύγχρονη τεχνολογία, να ικανοποιήσουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες, και να εκσυγχρονίσουν την διαχείρισή τους και να πετύχουν έναν αναγκαίο εκσυγχρονισμό, κουβαλώντας όμως τις πληγές της μνημονιακής περιόδου, εάν θα μπορέσουν να διασωθούν και να επιβιώσουν ανάμεσα στην λευκή βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον επιχειρούμενο μονοπωλιακό τεχνολογικό βραχίονα των ΗΠΑ και της κινέζικης εκδοχής η οποία συγκρούεται μετωπικά με εμάς τους φιλελευθέρους αλλά είναι φθηνή και συνεπώς ανταγωνιστική».