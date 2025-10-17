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Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Έως τις 31 Οκτωβρίου στην πλατφόρμα «MyCar» - Πληρωμή και πρόστιμα
Οικονομία
16:00 - 17 Οκτ 2025

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Έως τις 31 Οκτωβρίου στην πλατφόρμα «MyCar» - Πληρωμή και πρόστιμα

Reporter.gr Newsroom
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Λίγες ημέρες απομένουν για την έναρξη της ανάρτησης των τελών κυκλοφορίας για το 2026 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «MyCar» της ΑΑΔΕ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει έως τις 31 Οκτωβρίου. 

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να εισέρχονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς στο mycar.aade.gov.gr, να εκτυπώνουν ή να αποθηκεύουν το ειδοποιητήριο και να προχωρούν στην πληρωμή του ποσού έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας παραμένει έως το τέλος του έτους, χωρίς να προβλέπεται - προς το παρόν - παράταση. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα τα τέλη θα επιβαρύνονται με κλιμακωτά πρόστιμα, βάσει του νέου συστήματος που καθιερώνεται φέτος.

Τα νέα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όπου το πρόστιμο ήταν ενιαίο (100% επί του ποσού), από το 2026 τα πρόστιμα υπολογίζονται βαθμιαία, ως εξής:

  1. 25% προσαύξηση εάν τα τέλη εξοφληθούν μέσα στον Ιανουάριο,
  2. 50% προσαύξηση εάν πληρωθούν τον Φεβρουάριο,
  3. 100% προσαύξηση από τον Μάρτιο και μετά.

Το ελάχιστο πρόστιμο ορίζεται στα 30 ευρώ.

Για παράδειγμα: Για τέλη ύψους 100 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει: 125 ευρώ αν εξοφλήσει τον Ιανουάριο, 150 ευρώ αν πληρώσει τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.

Πώς εκδίδεται το ειδοποιητήριο

Οι οδηγοί θα πρέπει να:

  1. Επισκεφτούν την ιστοσελίδα mycar.aade.gov.gr
  2. Συνδεθούν με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet
  3. Επιλέξουν «Τέλη Κυκλοφορίας» και να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο ή να το αποθηκεύσουν σε ηλεκτρονική μορφή.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω e-banking, ΑΤΜ ή σε τραπεζικό κατάστημα με τον κωδικό RF που αναγράφεται στο έντυπο.

Υπενθύμιση για «κατάθεση πινακίδων»

Όσοι οδηγοί δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους μέσα στο 2026, μπορούν να το θέσουν σε ψηφιακή ακινησία, καταθέτοντας τις πινακίδες μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Όποιος κυκλοφορήσει όχημα που βρίσκεται σε ακινησία, κινδυνεύει με τσουχτερά πρόστιμα έως 10.000 ευρώ.

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