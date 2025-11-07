ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κώτσηρας: Η φορολογική μεταρρύθμιση αφορά το σύνολο της κοινωνίας
Οικονομία
09:59 - 07 Νοε 2025

Κώτσηρας: Η φορολογική μεταρρύθμιση αφορά το σύνολο της κοινωνίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής επί του σχεδίου νόμου «Φορολογική  μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας ανέφερε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση αυτή αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. 

Η φορολογική μεταρρύθμιση δεν αφορά «τους λίγους ή μια ελίτ», αλλά το σύνολο της κοινωνίας, με προτεραιοποίηση στις οικογένειες με παιδιά, στους νέους και στη στήριξη της περιφέρειας. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας χθες το βράδυ, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη- Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Στην ομιλία του ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε σε σειρά φορολογικών ρυθμίσεων του νομοσχεδίου που αφαιρούν φορολογικά βάρη από μεγάλη μερίδα πολιτών. Συγκεκριμένα, επισήμανε ότι για πρώτη φορά ο φορολογικός συντελεστής συνδέεται με τον αριθμό των τέκνων, με συνέπεια τη σημαντική φορολογική ελάφρυνση των οικογενειών με παιδιά. Επίσης, υπογράμμισε τη μεγάλη μείωση του φόρου εισοδήματος για νέους εργαζόμενους έως 30 ετών και την εξαίρεση των νέων μητέρων που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα από το τεκμαρτό εισόδημα κατά το έτος γέννησης του τέκνου και για δύο έτη μετά τη γέννα. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα, καθώς και στην εξαίρεση από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν ίδιο εισόδημα, με την οποία ικανοποιείται, όπως είπε, ένα πάγιο αίτημα των πολυτέκνων. Σε σχέση με τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο κατοίκους, ενώ σημαντική θα είναι και η ελάφρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1500 κατοίκους ανά την επικράτεια. Αναφερόμενος στα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών, ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τους πολύτεκνους και τους δημόσιους λειτουργούς που ζουν στο ενοίκιο και υπενθύμισε ότι τα μέτρα αυτά έρχονται σε συνέχεια της επιστροφής ενός ενοικίου από φέτος και κάθε Νοέμβριο.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναγνώρισε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις για τους πολίτες καθημερινά. Ωστόσο, όπως είπε, «δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε ότι η Ελλάδα του 2025 είναι σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση από την Ελλάδα του 2019». «Μετά από μια δύσκολη και πλέον δεκαετία, η χώρα μας είναι σε θέση να γυρίζει πίσω στην ελληνική κοινωνία με δομημένο και σταθερό τρόπο μέρισμα της ανάπτυξης», χωρίς να διακινδυνεύει τη δημοσιονομική πορεία που έχουμε χτίσει «με μεθοδική δουλειά» και «με τους κόπους των Ελλήνων πολιτών».

Συνολικά, όπως σημείωσε ο κ. Κώτσηρας, «η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία είναι μία φορολογική παρέμβαση δομικών χαρακτηριστικών», «στο μέτρο του δημοσιονομικού εφικτού», που «ακουμπά κάθε Έλληνα πολίτη».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πεδίο μάχης η Βουλή με προσωπικές επιθέσεις Κωνσταντοπούλου κατά Φλωρίδη και ΚΚΕ
Πολιτική

Πεδίο μάχης η Βουλή με προσωπικές επιθέσεις Κωνσταντοπούλου κατά Φλωρίδη και ΚΚΕ

Νέα Αριστερά: Δεν είναι διακοσμητική η Επιτροπή Θεσμών – Οφείλει να προσέλθει ο Τζαβέλλας
Πολιτική

Νέα Αριστερά: Δεν είναι διακοσμητική η Επιτροπή Θεσμών – Οφείλει να προσέλθει ο Τζαβέλλας

ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές
Πολιτική

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
20/05/2026 - 13:19

Χρυσοχοΐδης: Το «ελληνικό FBI» έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 13:08

Παππάς: Ο Φάμελλος να μιλήσει στα όργανα του κόμματος - Να βρεθεί λύση με τον Πολάκη

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/05/2026 - 13:05

Politico: «Το καλοκαίρι θα είναι εντάξει» - Συγκρατημένη αισιοδοξία στην ΕΕ για επάρκεια στα καύσιμα αεροσκαφών

Αναλύσεις
20/05/2026 - 13:04

HSBC: «Ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες - Αναβαθμίσεις, υψηλά μερίσματα και νέες τιμές στόχοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 12:44

Τουρισμός: Μικρή πτώση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:37

Κατρίνης για απομάκρυνση συστοιχιών Patriot: Η κυβέρνηση να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο εθνικής σοβαρότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/05/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική υποκλοπών: Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

Ναυτιλία
20/05/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Μάρτιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 12:17

Νέο αυστηρό πλαίσιο για τις ΑΠΕ: Ζώνες απαγόρευσης και όρια στην ενεργειακή ανάπτυξη

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:11

Guardian: Η Βρετανία χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:03

Τουρκικό σχέδιο-μαμούθ προς ΝΑΤΟ: Αγωγός καυσίμων $1,2 δισ. ως «ασπίδα» απέναντι στο Ορμούζ

Πολιτική
20/05/2026 - 12:00

Εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το κόμμα Τσίπρα – Το παρασκήνιο και τα ανοιχτά ερωτήματα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/05/2026 - 11:52

Ποιο είναι το απόλυτο φαγητό του καλοκαιριού; Η Allwyn βρέθηκε στο Athens Street Food Festival και βρήκε την απάντηση

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα: Δεν θα συγκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Παπασταύρου: Στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ θα υπάρχουν πλέον όρια και οριζόντιες απαγορεύσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 11:37

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία χτίστηκε πάνω σε εκτελέσεις και διωγμούς

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:33

Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:27

Τζαβέλλας προς Βουλή: Η κλήση μου στην Επιτροπή Θεσμών προσκρούει στη διάκριση των εξουσιών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:17

NY Times: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν με «εκλεκτό» τον Αχμαντινετζάντ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:16

Φον Ντερ Λάιεν: Προσωρινή συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ για τους δασμούς, με «ρήτρα ασφαλείας» απέναντι στον Τραμπ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:54

ΕΣΑμεΑ: Η ισότιμη πρόσβαση στις παραλίες δεν είναι πολυτέλεια αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα

Αναλύσεις
20/05/2026 - 10:50

Πιέσεις σε ΧΑ και διεθνείς αγορές από ομόλογα, ενέργεια και γεωπολιτικό ρίσκο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 10:47

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο

Χρηματιστήρια
20/05/2026 - 10:39

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές με τον πληθωρισμό και τα ομόλογα στο επίκεντρο

Ναυτιλία
20/05/2026 - 10:38

Diana Shipping – Genco: Η μάχη για τον έλεγχο περνά στις μετοχές

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:32

Ανάσα για τον πληθωρισμό στη Βρετανία, αλλά ο κίνδυνος νέας έκρηξης τιμών παραμένει

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 10:23

Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:15

«Μυστήριο» παραμένει η οσμή στην Αττική: Δεν οφειλόταν σε αέριο ή μεθάνιο - Τα επικρατέστερα σενάρια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ