Πολιτική
19:36 - 22 Φεβ 2026

Κώτσηρας: Φοροελαφρύνσεις, μειώσεις τεκμηρίων και νέες παρεμβάσεις στήριξης εισοδήματος

Reporter.gr Newsroom
«Με την έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 16 Μαρτίου, μεγάλη μερίδα πολιτών θα διαπιστώσει επιπλέον ελαφρύνσεις από τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα» τονίζει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, σε άρθρο του στην εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής».  

Ειδικότερα, στο άρθρο του ο κ. Κώτσηρας αναφέρει τα εξής:

«Το 2026 προδιαγράφεται ως μια χρονιά θετικών προοπτικών για την ελληνική οικονομία τόσο ως προς τις δημοσιονομικές της επιδόσεις όσο και ως προς την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Φέτος τίθεται σε εφαρμογή η φορολογική μεταρρύθμιση, η πλέον ολοκληρωμένη παρέμβαση των τελευταίων ετών, που οδηγεί σε σημαντική, μόνιμη ελάφρυνση των φορολογικών βαρών», όπως τονίζει.

Σύμφωνα με τον κ. Κώτσηρα, «στον πυρήνα της μεταρρύθμισης βρίσκεται η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με δραστικές μειώσεις φόρων, ιδίως για τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους έως 30 ετών. Από τις αρχές του έτους οι μισθωτοί στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έχουν αυξημένες μηνιαίες καθαρές αποδοχές λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου, με τη φορολογική επιβάρυνση να περιορίζεται όσο αυξάνονται τα τέκνα. Αντίστοιχο όφελος θα προκύψει για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, με την εκκαθάριση των δηλώσεών τους για τα εισοδήματα του 2026. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις γυναίκες επαγγελματίες που απέκτησαν παιδί το 2025, καθώς απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμαρτό εισόδημα. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε έμπρακτα την οικογένεια και συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση του δημογραφικού».

«Στο ίδιο πλαίσιο», σύμφωνα με όσα αναφέρει στο άρθρο του ο κ. Κώτσηρας, «εντάσσεται και η στήριξη της περιφέρειας. Ο ΦΠΑ σε μικρά ακριτικά νησιά του Αιγαίου μειώθηκε, ενώ περίπου ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους θα δουν μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ από φέτος και πλήρη κατάργησή του το 2027. Παράλληλα, ελεύθεροι επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς εκτός Αττικής επωφελούνται από τη μείωση στο μισό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας».

«Με την έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 16 Μαρτίου, μεγάλη μερίδα πολιτών θα διαπιστώσει επιπλέον ελαφρύνσεις από τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα. Διορθώνονται, έτσι, στρεβλώσεις που οδηγούσαν σε άδικη επιβάρυνση χιλιάδων νοικοκυριών. Ταυτόχρονα, επεκτείνεται η τριετής απαλλαγή φόρου για ιδιοκτήτες που μίσθωσαν κλειστά ακίνητα ή μετέτρεψαν βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες, στο πλαίσιο μιας σειράς παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού», όπως επισημαίνει.

Και ο κ. Κώτσηρας καταλήγει στο άρθρο του:

«Η φορολογική μεταρρύθμιση αποτελεί συνέχεια μιας συνεκτικής πολιτικής μείωσης φόρων που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019. Ήδη έχουν μειωθεί 83 φόροι και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, με περαιτέρω μειώσεις, αξιοποιώντας τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, χωρίς να επιβαρύνουμε τις επόμενες γενιές. Σε συνδυασμό με μόνιμες, στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού και των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων τον Απρίλιο, η επιστροφή ενός ενοικίου και η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων τον Νοέμβριο, η φορολογική μας πολιτική ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι πολίτες και θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Δεν ισχυριζόμαστε ότι έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα, αλλά κινούμαστε σταθερά στη σωστή κατεύθυνση, προς μια οικονομία πιο δίκαιη και ανθεκτική, με περισσότερες ευκαιρίες και προοπτική».

Τελευταία τροποποίηση στις 22/02/2026 - 18:19
