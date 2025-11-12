Eurogroup: Δημοσιονομικά, φορολόγηση ενέργειας, δασμοί και παγκόσμιος ελάχιστος φόρος στις πολυεθνικές
Οικονομία
09:50 - 12 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του Eurogroup και του ECOFIN στις 12 και 13 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται κρίσιμα ζητήματα για την ευρωπαϊκή οικονομία, με άμεση σημασία και για την Ελλάδα. Ανάμεσά τους, η νέα ευρωπαϊκή φορολόγηση στον τομέα της ενέργειας, καθώς και οι αλλαγές στη δασμολογική μεταχείριση των μικροδεμάτων που καταφθάνουν από την Ασία.

Eurogroup

Το Eurogroup θα εξετάσει τις τελευταίες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, καθώς και τις προκλήσεις που διαμορφώνει το ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Στο τραπέζι βρίσκεται και ο συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής την επόμενη περίοδο.

Οι Υπουργοί Οικονομικών θα ενημερωθούν παράλληλα για τις νεότερες εξελίξεις στην Τραπεζική Ένωση από τους προέδρους του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB).

Σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή και των 27 κρατών-μελών, το Eurogroup θα ανταλλάξει απόψεις για το μέλλον της ψηφιακής χρηματοδότησης. Θα υπάρξει ενημέρωση για την πρόοδο του ψηφιακού ευρώ καθώς και για τις εξελίξεις στα stablecoins.

ECOFIN

Το ECOFIN αναμένεται να συζητήσει μια σειρά από κομβικά ζητήματα που συνδέονται με τη φορολογική πολιτική, τη δημοσιονομική σταθερότητα, την πράσινη μετάβαση και τη διεθνή συνεργασία.

Φορολόγηση της ενέργειας

Ξεχωρίζει η αναθεώρηση της Οδηγίας για τη Φορολόγηση της Ενέργειας, η οποία στοχεύει στην ευθυγράμμιση της φορολόγησης των καυσίμων με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Πρόκειται για ένα θέμα με ιδιαίτερη σημασία για όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, δεδομένων των ενεργειακών μεταβολών και των ευρωπαϊκών στόχων για μείωση εκπομπών.

Δασμοί στα δέματα χαμηλής αξίας

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται επίσης στη μεταρρύθμιση για τη δασμολογική μεταχείριση των μικροδεμάτων που εισάγονται από τρίτες χώρες, κυρίως από την Ασία. Το Συμβούλιο επιδιώκει πολιτική συμφωνία για την κατάργηση του ορίου απαλλαγής από δασμούς και την εφαρμογή ενός νέου, απλουστευμένου πλαισίου που θα ενισχύσει τη διαφάνεια, θα περιορίσει την υποτιμολόγηση και θα προστατεύσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Παγκόσμιος ελάχιστος φόρος 15% στις πολυεθνικές επιχειρήσεις

Στην ατζέντα βρίσκεται και η εφαρμογή του Πυλώνα 2 της διεθνούς φορολογικής μεταρρύθμισης του ΟΟΣΑ, που θεσπίζει παγκόσμιο ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15% για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Συμπληρωματικές εργασίες

Στο πλαίσιο του ECOFIN θα πραγματοποιηθεί ο ετήσιος διάλογος ΕΕ – ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών), με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ), Pieter Hasekamp, θα παρουσιάσει την Ετήσια Έκθεση του Συμβουλίου, με ανάλυση των δημοσιονομικών εξελίξεων και συστάσεις για τη διασφάλιση υγιών δημόσιων οικονομικών.

Θα εξεταστούν, επίσης, οι επιπτώσεις της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας, καθώς και τα οικονομικά και δημοσιονομικά μέτρα στήριξης που παρέχει η ΕΕ.

Τέλος, η Προεδρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσουν για τα αποτελέσματα της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20 (15–16 Οκτωβρίου 2025, Ουάσινγκτον), ενώ το Συμβούλιο θα εγκρίνει Συμπεράσματα για τις στατιστικές της ΕΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 10:38
