ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eurobank: Οι ανατιμήσεις της τελευταίας εξαετίας και οι κίνδυνοι για νέες αυξήσεις στις τιμές τροφίμων
Οικονομία
12:31 - 17 Νοε 2025

Eurobank: Οι ανατιμήσεις της τελευταίας εξαετίας και οι κίνδυνοι για νέες αυξήσεις στις τιμές τροφίμων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο πληθωρισμός στην Ελλάδα βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) παρουσίασε αποκλιμάκωση για 3ο συνεχή μήνα τον Οκτ-25. Η επιβράδυνση του πληθωρισμού δεν σημαίνει ότι μειώνεται το γενικό επίπεδο των τιμών άλλα ότι μειώνεται ο ρυθμός αύξησής του. 

Η πτώση του γενικού επιπέδου των τιμών σημαίνει ότι ο πληθωρισμός λαμβάνει αρνητικές τιμές, κάτι το οποίο συνέβη στην Ελλάδα την 3ετια 2013-2015 (πυθμένας της κρίσης χρέους) και τη διετία 2020-2021 (πανδημία).

Η ετήσια μεταβολή του ΕνΔΤΚ στην Ελλάδα τον Οκτ-25 διαμορφώθηκε στο 1,6%, έναντι 2,1% στην Ευρωζώνη, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 4 η θέση από το τέλος σε ό,τι αφορά την άνοδο του επιπέδου των τιμών στις χώρες της Ευρωζώνης. Στην 1 η θέση ήταν η Εσθονία με 4,5%, και ακολούθησαν (εξαιρουμένων της Ιρλανδίας και του Λουξεμβούργου), η Λετονία (4,2%), η Κροατία (4,0%), η Αυστρία (4,0%), η Σλοβακία (3,8%), η Λιθουανία (3,7%), η Ισπανία (3,2%), η Σλοβενία (3,1%), η Ολλανδία (3,0%), το Βέλγιο (2,5%), η Μάλτα (2,4%), η Γερμανία (2,3%), η Πορτογαλία (2,0%), η Ελλάδα (1,6%), η Φινλανδία (1,5%), η Ιταλία (1,3%), η Γαλλία (0,9%) και η Κύπρος (0,3%). Παρά ταύτα, σε επίπεδο 10μηνου (Ιαν- 25-Οκτ-25), ο μέσος πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν στο 2,9%, έναντι 2,1% στην Ευρωζώνη.

Αυτό ήταν αποτέλεσμα του επίμονα υψηλού πληθωρισμού στις υπηρεσίες, ειδικά μέχρι τον Ιουλ-25 (5,2% σε σχέση με 2,7% τον Οκτ-25). Τέλος, σύμφωνα με το Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2026 (Οκτ-25), ο μέσος πληθωρισμός στην Ελλάδα το 2025 και το 2026 εκτιμάται στο 3,0% και στο 2,2% αντίστοιχα.

Οι ομάδες αγαθών και υπηρεσιών που οδήγησαν στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες στο διάστημα Αυγούστου-Οκτωβρίου 2025, ήταν κυρίως τα ξενοδοχεία-καφέ-εστιατόρια και η στέγαση, νερό, ηλεκτρικό, αέριο και άλλα καύσιμα, ήτοι τομείς των υπηρεσιών και της ενέργειας. Στη μεν πρώτη κατηγορία, ο πληθωρισμός τον Οκτ-25 μειώθηκε στο 1,4%, από 6,4% τον Ιουλ-25 (αφαιρώντας 1 ποσοστιαία μονάδα από τον πληθωρισμό του γενικού δείκτη), στη δε δεύτερη, συρρικνώθηκε στο 2,4%, από 8,1% (αφαιρώντας 0,67 ποσοστιαίες μονάδες από τον πληθωρισμό του γενικού δείκτη). Ηπιότερη συνεισφορά στην επιβράδυνση του πληθωρισμού είχαν η ένδυση και υπόδηση και η διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά. Τέλος, ο πυρήνας του πληθωρισμού, δηλαδή η ετήσια μεταβολή του γενικού δείκτη τιμών εξαιρουμένων των κατηγοριών της ενέργειας, της διατροφής, των αλκοολούχων ποτών και του καπνού, μειώθηκε στο 1,9% τον Οκτ-25, από 4,3% τον Ιουλ-25.

Σε ό,τι αφορά τη σωρευτική μεταβολή των τιμών τα 6 τελευταία χρόνια (η λέξη «ακρίβεια» αποτυπώνεται κυρίως σε αυτό το μέγεθος σε συνάρτηση με την αντίστοιχη μεταβολή του ονομαστικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών), δηλαδή της περιόδου που περιλαμβάνει την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και τις επαναλαμβανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, ξεχωρίζει η άνοδος των τιμών στην κατηγορία της διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών κατά 35,3% (33,9% στην Ευρωζώνη), και ακολουθούν: ξενοδοχεία-καφέ-εστιατόρια (27,2% στην Ελλάδα, 28,5% στην Ευρωζώνη), στέγαση, νερό, ηλεκτρικό, αέριο και άλλα καύσιμα (23,2%, 28,2% στην Ευρωζώνη), ένδυση και υπόδηση (21,2%, 8,8% στην Ευρωζώνη), μεταφορές (14,3%, 20,5% στην Ευρωζώνη), υγεία (12,2%, 11,5% στην Ευρωζώνη), διαρκή αγαθά-είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες (11,9%, 16,1% στην Ευρωζώνη), εκπαίδευση (10,7%, 13,1% στην Ευρωζώνη), αναψυχή-πολιτιστικές δραστηριότητες (8,6%, 15,8% στην Ευρωζώνη), άλλα αγαθά και υπηρεσίες (6,7%, 21,2% στην Ευρωζώνη), αλκοολούχα ποτά και καπνός (5,1%, 28,3% στην Ευρωζώνη) και επικοινωνίες (-7,3%, -7,2% στην Ευρωζώνη).

Είναι αναντίρρητα αποδεκτό ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων πλήττει αναλογικά περισσότερο τα νοικοκυριά που βρίσκονται στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, καθότι για αυτά τα νοικοκυριά το βάρος των τροφίμων στο καλάθι τους είναι αναλογικά μεγαλύτερο σε σχέση με τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια.

Στο άμεσο μέλλον, η κλιματική κρίση αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις δύνανται να προκαλούν συχνές διακυμάνσεις στο κόστος παραγωγής των τροφίμων οπότε και στις τιμές τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/11/2025 - 13:01
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες
Ειδήσεις

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%
Επιχειρήσεις

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%

Στο... μυαλό ΕΚΤ και Fed: Μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις για επιτόκια και πληθωρισμό
Ειδήσεις

Στο... μυαλό ΕΚΤ και Fed: Μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις για επιτόκια και πληθωρισμό

ΕΚΤ: Ανοικτό το ενδεχόμενο αυξήσεων επιτοκίων – Προειδοποίηση Πανέτα για επίμονο πληθωρισμό
Οικονομία

ΕΚΤ: Ανοικτό το ενδεχόμενο αυξήσεων επιτοκίων – Προειδοποίηση Πανέτα για επίμονο πληθωρισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:40

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα

Πολιτική
29/05/2026 - 19:38

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:22

Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Τι απαντά η Τεχεράνη

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 19:19

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:07

Αττική: «Ασφυκτιούν» οι δρόμοι λόγω της εξόδου των εκδρομέων – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:53

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:49

Noval Property: Λήξη ένατης περιόδου εκτοκισμού πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:43

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Σε οριακό σημείο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πτώση τζίρου 30% το Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή Αττικής το Σάββατο (28/5) λόγω ποδηλατικού αγώνα

Πολιτική
29/05/2026 - 18:06

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

Ανακοινώσεις
29/05/2026 - 18:01

Intracom: Μέρισμα €0,18 ανά μετοχή – Οι προοπτικές για το μέλλον

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:00

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πρόταση ενοχής για τέσσερα στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:53

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:45

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ