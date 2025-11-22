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Παπαθανάσης: Υπέρ μίας Πολιτικής Συνοχής για την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από επαρκή χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων
Οικονομία
11:58 - 22 Νοε 2025

Παπαθανάσης: Υπέρ μίας Πολιτικής Συνοχής για την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από επαρκή χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων

Reporter.gr Newsroom
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Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στη Διάσκεψη με θέμα: «Το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής. Καταλύτης για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα σε όλη την Ευρώπη», που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι.

Στη διάρκεια της παρέμβασής του ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε:

«Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της διατήρησης του διακριτού και ισχυρού χαρακτήρα της Πολιτικής Συνοχής. Η εξασφάλιση επαρκούς και προβλέψιμης χρηματοδότησης για μακροπρόθεσμες επενδύσεις είναι αδιαπραγμάτευτη.

Η Ελλάδα υποστηρίζει μια πιο ισορροπημένη κατανομή των πόρων στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, με στόχο την προώθηση της ισότητας και τη διασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης όλων των Περιφερειών.

H Ελλάδα στηρίζει μια φιλόδοξη Πολιτική Συνοχής που παραμένει ο πυρήνας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ενισχύει τις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες, απλοποιεί διαδικασίες και υπηρετεί ισότιμα όλα τα κράτη - μέλη.

Ταυτόχρονα, συμμετέχουμε ενεργά στο διάλογο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, όπως το δημογραφικό και η προσιτή στέγαση».

Τη Διάσκεψη διοργάνωσαν το Υπουργείο Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Έργων της Ρουμανίας, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Οικονομικών της χώρας. Στις εργασίες συμμετείχαν ανώτατοι αξιωματούχοι της Ε.Ε, όπως ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Raffaele Fitto, αρμόδιος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, η Roxana Minzatu, αρμόδια για Κοινωνικά Δικαιώματα και Δεξιότητες, Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και Ετοιμότητα, Υπουργoί άλλων κρατών- μελών και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι ευρωπαϊκών φορέων.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με μέλη του Ελληνο-Ρουμανικού Επιμελητηρίου και Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, παρουσία της Πρέσβεως της Ελλάδας κας. Ευαγγελίας Γραμματίκα.

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