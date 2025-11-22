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CEO Euronext: Σημαντική η εξαγορά του ΧΑ – Ζητούμενο η διασύνδεση των οικονομιών με τις παγκόσμιες αγορές
Οικονομία
19:15 - 22 Νοε 2025

CEO Euronext: Σημαντική η εξαγορά του ΧΑ – Ζητούμενο η διασύνδεση των οικονομιών με τις παγκόσμιες αγορές

Reporter.gr Newsroom
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Ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext, Stéphane Boujnah, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, τοποθετήθηκε σχετικά με την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από την Euronext, καθώς και για το γενικότερο οικονομικό κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα.

Όπως επισήμανε ο CEO της Euronext, ζητούμενο είναι η διασύνδεση των οικονομιών με τις παγκόσμιες αγορές, ενώ τόνισε ότι πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στις παγκόσμιες αγορές να χρηματοδοτούν τις οικονομίες των χωρών.

Αυτός είναι και ο λόγος που καθιστά σπουδαία την ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην Euronext, επεσήμανε ο κ.Boujnah, καθώς όπως συμπλήρωσε η εξαγορά αυτή κινείται στη λογική της ενοποίησης των αγορών κεφαλαίου.

Ο κ. Boujnah σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα, η οποία ανήκε στις χώρες που χαρακτηρίζονταν με το υποτιμητικό ακρωνύμιο PIGS και είχαν γίνει στόχος κριτικής, έχει καταφέρει να δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια, χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Τέλος ο κ. Boujnah χαρακτήρισε εκπληκτικές τις μεταρρυθμίσεις και την τεράστια προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/11/2025 - 19:10
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