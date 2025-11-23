ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η ανοδική πορεία του ελληνικού αξιόχρεου: Ανέβηκε τέσσερα «σκαλοπάτια» από το 2019
Οικονομία
20:20 - 23 Νοε 2025

Η ανοδική πορεία του ελληνικού αξιόχρεου: Ανέβηκε τέσσερα «σκαλοπάτια» από το 2019

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου από τον Fitch την περασμένη Παρασκευή σηματοδότησε την ολοκλήρωση για φέτος των αξιολογήσεων από τους μεγάλους διεθνείς οίκους και έφερε τη χώρα ακόμη πιο κοντά στο επίπεδο άλλων χωρών της Ευρωζώνης, μειώνοντας σημαντικά την απόσταση που υπήρχε τα τελευταία έξι χρόνια.

Από το β' εξάμηνο του 2019, η Ελλάδα κατέγραψε σταθερή άνοδο στις αξιολογήσεις της: τέσσερις βαθμίδες αύξηση από τους Fitch, DBRS και Scope (από ΒΒ- σε ΒΒΒ) και πέντε βαθμίδες από τον S&P (από Β+ σε ΒΒΒ), καθώς το δημόσιο χρέος μειώθηκε ταχύτατα και η οικονομία παρουσίασε ανθεκτικότητα, σημειώνοντας ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο Moody’s αναβάθμισε επίσης την Ελλάδα τέσσερις βαθμίδες την ίδια περίοδο, χορηγώντας επενδυτική βαθμίδα τον Μάρτιο, αλλά ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα σε σχέση με τους άλλους οίκους.

Οι τρέχουσες αξιολογήσεις θέτουν την Ελλάδα μόλις ένα σκαλοπάτι κάτω από την Ιταλία (ΒΒΒ+), η οποία επίσης αναβαθμίστηκε φέτος, μειώνοντας το δημοσιονομικό της έλλειμμα κοντά στο 3% του ΑΕΠ. Παρά το υψηλό δημόσιο χρέος της Ελλάδας, που σήμερα φτάνει περίπου στο 146% του ΑΕΠ, η ταχεία μείωσή του εκτιμάται ότι θα το φέρει κάτω από το 120% μέχρι το 2029, με τον Fitch να προβλέπει ότι το επίπεδο αυτό θα επιτευχθεί το 2030. Η Ιταλία, με χρέος περίπου 138% του ΑΕΠ, δεν αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρέος της πριν το 2028, πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα πιθανότατα θα ξεπεράσει την Ιταλία σε επίπεδο χρέους ήδη από το 2027-2028.

Εφόσον οι προβλέψεις επαληθευθούν, αναμένονται περαιτέρω αναβαθμίσεις της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας. Η Ελλάδα είναι πιθανό να ανέβει δύο ακόμη βαθμίδες και να φτάσει στην κατηγορία «Α» τα επόμενα 1-2 χρόνια, προσεγγίζοντας τα επίπεδα των περισσότερων χωρών της Ευρωζώνης. Η αγορά φαίνεται να έχει ήδη προεξοφλήσει αυτήν την εξέλιξη, καθώς η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Ελλάδας βρίσκεται στο 3,3%, χαμηλότερη από την Ιταλία και τη Γαλλία (3,5%).

Η Ελλάδα αφήνει πλέον πίσω της την κρίση χρέους που οδήγησε σε βαθιές υποβαθμίσεις. Τον Δεκέμβριο του 2009, οι S&P και Fitch υποβάθμισαν το αξιόχρεο από Α- σε ΒΒΒ+, επικαλούμενοι δυσκολίες στη μείωση ελλείμματος και χρέους. Η αδυναμία δανεισμού με βιώσιμα επιτόκια στις αρχές του 2010 οδήγησε σε νέες υποβαθμίσεις, οι οποίες συνεχίστηκαν και μετά το πρώτο μνημόνιο.

Το 2011, εν μέσω έντονης φημολογίας για PSI, ο S&P υποβάθμισε το ελληνικό αξιόχρεο δύο βαθμίδες σε CCC, τη χαμηλότερη βαθμολογία που είχε χώρα τότε. Το 2012, με το επίσημο PSI, η Ελλάδα βρέθηκε στην κατηγορία επιλεκτικής χρεοκοπίας. Η ανάκαμψη ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2012 με τη νέα κυβέρνηση, όταν ο S&P ανέβασε τη χώρα σε Β-, διατηρώντας όμως χαμηλή μη επενδυτική βαθμίδα. Αντίστοιχα, ο Fitch βελτίωσε τη βαθμολογία σε Β- τον Δεκέμβριο του 2013.

Το 2014, με πρωτογενές πλεόνασμα, η Ελλάδα ανέβηκε σε Β από τον S&P και Fitch. Ωστόσο, η βελτίωση διακόπηκε με την εκλογική αλλαγή του 2015 και τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, με αποτέλεσμα ο S&P να υποβαθμίσει ξανά το αξιόχρεο σε CCC+ τον Ιούνιο, μετά το δημοψήφισμα. Η υπογραφή του τρίτου μνημονίου και η σταδιακή βελτίωση οδήγησαν στην επαναφορά στα επίπεδα του 2012 (Β-) και σε περαιτέρω ανόδους έως το 2017.

Σήμερα, με το ελληνικό αξιόχρεο σταθερά σε ανοδική τροχιά και τις αγορές να ανταποκρίνονται, η Ελλάδα φαίνεται έτοιμη να συνεχίσει την πορεία προς την πλήρη επενδυτική βαθμίδα και την εξομοίωση με τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/11/2025 - 19:38
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

S&amp;P: Ουδέν νεότερο για την Ελλάδα-Διατήρησε την επενδυτική βαθμίδα
Οικονομία

S&P: Ουδέν νεότερο για την Ελλάδα-Διατήρησε την επενδυτική βαθμίδα

DBRS: Αναβάθμιση του outlook της ελληνικής οικονομίας- Οι δηλώσεις Χατζηδάκη
Οικονομία

DBRS: Αναβάθμιση του outlook της ελληνικής οικονομίας- Οι δηλώσεις Χατζηδάκη

S&amp;P για Ελλάδα: Επιβεβαίωσε το BB+ και το σταθερό outlook
Οικονομία

S&P για Ελλάδα: Επιβεβαίωσε το BB+ και το σταθερό outlook

Fitch Ratings: Αμετάβλητη η αξιολόγηση της Ελλάδας- Παραμένει το «BB»
Οικονομία

Fitch Ratings: Αμετάβλητη η αξιολόγηση της Ελλάδας- Παραμένει το «BB»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:15

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:55

Μοτοδυναμική: Διανομή μερίσματος €0,13 ανά μετοχή από τις 16 Ιουνίου

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:40

Lamda Development: Υπερκάλυψη 1,7 φορές για το ομολογιακό των 350 εκατ. ευρώ

Πολιτική
05/06/2026 - 21:20

Τασούλας: Η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δ. Βαλκανίων θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας

Ειδήσεις
05/06/2026 - 21:10

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος

Ειδήσεις
05/06/2026 - 20:52

Υπόθεση Καλαμάτας: Τι ισχύει για τα επιδόματα αναδοχής όταν η επιμέλεια ανατίθεται σε συγγενείς

Ναυτιλία
05/06/2026 - 20:41

Ελλάδα και Γαλλία στο ίδιο τραπέζι για το μέλλον της πράσινης και ανταγωνιστικής Ναυτιλίας

Πολιτική
05/06/2026 - 20:30

Δημοσκόπηση Prorata: Κυριαρχία ΝΔ με 24% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα με 14,5%

Πολιτική
05/06/2026 - 20:23

Έτοιμος για κόμμα ο Σαμαράς: «Ώρα για εθνικό σχέδιο πριν να είναι αργά»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/06/2026 - 20:08

ΥΠΕΝ: Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ

Ειδήσεις
05/06/2026 - 19:56

Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ

Νομίσματα
05/06/2026 - 19:52

Το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 60.000 δολάρια - Χαμηλό διετίας

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 19:39

Παγκόσμιο sell-off στην τεχνολογία: Καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ

Πολιτική
05/06/2026 - 19:29

Πέθανε ο επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της ΝΔ, Γιώργος Σουφλιάς

Πολιτική
05/06/2026 - 19:10

Πολάκης εναντίον Φάμελλου και Τσίπρα: Τους χρεώνει την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ

Εμπορεύματα
05/06/2026 - 18:55

OPEC: Σε χαμηλά 37 ετών η παραγωγή πετρελαίου – «βουτιά» 1,22 εκατ. βαρέλια τον Μάιο

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 18:42

Prodea: Με υπερκάλυψη 112% ολοκληρώθηκε η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση προς τους ομολογιούχους του πράσινου ομολόγου

Ναυτιλία
05/06/2026 - 18:35

Τα Ποσειδώνια 2026 έκλεισαν με νέα ρεκόρ: Πάνω από 35.000 επισκέπτες και 2.200 εκθέτες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 18:28

Επίθεση με τρικάκια στην οικία του Παπαϊωάννου: «Δεν με εκφοβίζουν», απαντά ο υφυπουργός Παιδείας

Ειδήσεις
05/06/2026 - 18:11

Σάντσεθ για έρευνες διαφθοράς στο κόμμα του: «Δεν είχα καμία γνώση ή εμπλοκή»

Ναυτιλία
05/06/2026 - 18:05

Λ. Δημητριάδης-Ευγενίδης: Επένδυση στη νέα γενιά ναυτικών για τη βιωσιμότητα της παγκόσμιας ναυτιλίας

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 17:52

Noval Property: Ειδικός διαπραγματευτής η Eurobank Equities – Ενίσχυση ρευστότητας από 8 Ιουνίου

Σχόλια Αγοράς
05/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε σε μία αρνητική (-0,7%) εβδομάδα - Ανέκαμψαν οι τράπεζες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 17:45

Το Μουντιάλ των $30.000: Πόσο κοστίζει να ακολουθήσεις την ομάδα σου μέχρι τον τελικό

Ειδήσεις
05/06/2026 - 17:36

Έκρηξη θαλάσσιου drone στην Κωνστάντζα: Ανάληψη ευθύνης από την Ουκρανία και συναγερμός στο ΝΑΤΟ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/06/2026 - 17:22

Το «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr ξεσκονίζει τις γνώσεις των φιλάθλων λίγο πριν το Παγκόσμιο (vid.) – Πόσοι έκαναν το 3/3;

Επιχειρήσεις
05/06/2026 - 17:18

Bloomberg: Δάνειο €1 δισ. «κλειδώνει» την εξαγορά της Evoke από την Bally’s Intralot

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 17:15

Wall σε πίεση: Βουτιά Nasdaq και S&P 500 λόγω ημιαγωγών και ισχυρών jobs data

Πολιτική
05/06/2026 - 17:09

Θεοδωρικάκος: Η παραγωγική και ανταγωνιστική Ελλάδα ενισχύεται με την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία

Νομίσματα
05/06/2026 - 16:50

Reuters: Η Ελλάδα σχεδιάζει φορολόγηση 15% των κερδών από κρυπτονομίσματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ