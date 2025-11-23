Η ανοδική πορεία του ελληνικού αξιόχρεου: Ανέβηκε τέσσερα «σκαλοπάτια» από το 2019

Η αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου από τον Fitch την περασμένη Παρασκευή σηματοδότησε την ολοκλήρωση για φέτος των αξιολογήσεων από τους μεγάλους διεθνείς οίκους και έφερε τη χώρα ακόμη πιο κοντά στο επίπεδο άλλων χωρών της Ευρωζώνης, μειώνοντας σημαντικά την απόσταση που υπήρχε τα τελευταία έξι χρόνια.

Από το β' εξάμηνο του 2019, η Ελλάδα κατέγραψε σταθερή άνοδο στις αξιολογήσεις της: τέσσερις βαθμίδες αύξηση από τους Fitch, DBRS και Scope (από ΒΒ- σε ΒΒΒ) και πέντε βαθμίδες από τον S&P (από Β+ σε ΒΒΒ), καθώς το δημόσιο χρέος μειώθηκε ταχύτατα και η οικονομία παρουσίασε ανθεκτικότητα, σημειώνοντας ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο Moody’s αναβάθμισε επίσης την Ελλάδα τέσσερις βαθμίδες την ίδια περίοδο, χορηγώντας επενδυτική βαθμίδα τον Μάρτιο, αλλά ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα σε σχέση με τους άλλους οίκους.

Οι τρέχουσες αξιολογήσεις θέτουν την Ελλάδα μόλις ένα σκαλοπάτι κάτω από την Ιταλία (ΒΒΒ+), η οποία επίσης αναβαθμίστηκε φέτος, μειώνοντας το δημοσιονομικό της έλλειμμα κοντά στο 3% του ΑΕΠ. Παρά το υψηλό δημόσιο χρέος της Ελλάδας, που σήμερα φτάνει περίπου στο 146% του ΑΕΠ, η ταχεία μείωσή του εκτιμάται ότι θα το φέρει κάτω από το 120% μέχρι το 2029, με τον Fitch να προβλέπει ότι το επίπεδο αυτό θα επιτευχθεί το 2030. Η Ιταλία, με χρέος περίπου 138% του ΑΕΠ, δεν αναμένεται να μειώσει σημαντικά το χρέος της πριν το 2028, πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα πιθανότατα θα ξεπεράσει την Ιταλία σε επίπεδο χρέους ήδη από το 2027-2028.

Εφόσον οι προβλέψεις επαληθευθούν, αναμένονται περαιτέρω αναβαθμίσεις της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας. Η Ελλάδα είναι πιθανό να ανέβει δύο ακόμη βαθμίδες και να φτάσει στην κατηγορία «Α» τα επόμενα 1-2 χρόνια, προσεγγίζοντας τα επίπεδα των περισσότερων χωρών της Ευρωζώνης. Η αγορά φαίνεται να έχει ήδη προεξοφλήσει αυτήν την εξέλιξη, καθώς η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Ελλάδας βρίσκεται στο 3,3%, χαμηλότερη από την Ιταλία και τη Γαλλία (3,5%).

Η Ελλάδα αφήνει πλέον πίσω της την κρίση χρέους που οδήγησε σε βαθιές υποβαθμίσεις. Τον Δεκέμβριο του 2009, οι S&P και Fitch υποβάθμισαν το αξιόχρεο από Α- σε ΒΒΒ+, επικαλούμενοι δυσκολίες στη μείωση ελλείμματος και χρέους. Η αδυναμία δανεισμού με βιώσιμα επιτόκια στις αρχές του 2010 οδήγησε σε νέες υποβαθμίσεις, οι οποίες συνεχίστηκαν και μετά το πρώτο μνημόνιο.

Το 2011, εν μέσω έντονης φημολογίας για PSI, ο S&P υποβάθμισε το ελληνικό αξιόχρεο δύο βαθμίδες σε CCC, τη χαμηλότερη βαθμολογία που είχε χώρα τότε. Το 2012, με το επίσημο PSI, η Ελλάδα βρέθηκε στην κατηγορία επιλεκτικής χρεοκοπίας. Η ανάκαμψη ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2012 με τη νέα κυβέρνηση, όταν ο S&P ανέβασε τη χώρα σε Β-, διατηρώντας όμως χαμηλή μη επενδυτική βαθμίδα. Αντίστοιχα, ο Fitch βελτίωσε τη βαθμολογία σε Β- τον Δεκέμβριο του 2013.

Το 2014, με πρωτογενές πλεόνασμα, η Ελλάδα ανέβηκε σε Β από τον S&P και Fitch. Ωστόσο, η βελτίωση διακόπηκε με την εκλογική αλλαγή του 2015 και τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, με αποτέλεσμα ο S&P να υποβαθμίσει ξανά το αξιόχρεο σε CCC+ τον Ιούνιο, μετά το δημοψήφισμα. Η υπογραφή του τρίτου μνημονίου και η σταδιακή βελτίωση οδήγησαν στην επαναφορά στα επίπεδα του 2012 (Β-) και σε περαιτέρω ανόδους έως το 2017.

Σήμερα, με το ελληνικό αξιόχρεο σταθερά σε ανοδική τροχιά και τις αγορές να ανταποκρίνονται, η Ελλάδα φαίνεται έτοιμη να συνεχίσει την πορεία προς την πλήρη επενδυτική βαθμίδα και την εξομοίωση με τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης.