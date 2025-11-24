ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Καταγγέλλει τον Θεοδωρικάκο για αποκλεισμό από τη Βουλή
Οικονομία
08:27 - 24 Νοε 2025

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Καταγγέλλει τον Θεοδωρικάκο για αποκλεισμό από τη Βουλή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας καταγγέλλει αποκλεισμό από την ακρόαση φορέων στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις». 

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε κάνει λόγο «για εσκεμμένη πολιτική επιλογή. Μια επιλογή που αποδεικνύει ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν επιθυμεί να ακούσει φωνές που δεν μπορεί να χειραγωγήσει.

Ενοχλούμε. Ενοχλούμε γιατί δεν χαριζόμαστε.

Ενοχλούμε γιατί δεν ανεχόμαστε να παίζεται η κοινωνία στα ζάρια της επικοινωνίας, την ώρα που η ακρίβεια γονατίζει νοικοκυριά και εργαζόμενους».

Και η ανακοίνωση συνεχίζει ως εξής:

«Η κυβέρνηση επιχειρεί, με τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής, να ξεφορτωθεί την πολιτική ευθύνη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θέλει να μεταφέρει το βάρος σε μια «ουδέτερη» Αρχή, ώστε να αποφεύγει την κριτική για την απόλυτη αποτυχία της να ελέγξει την αισχροκέρδεια και να συγκρατήσει τις τιμές. Θέλει να σιωπήσουμε, γιατί γνωρίζει ότι επιμένουμε να αναδεικνύουμε όσα το Υπουργείο προτιμά να κρύβει: την αβελτηρία, την αναποτελεσματικότητα, την απουσία κάθε σοβαρού σχεδίου για τη στήριξη των πολιτών.

Ο αποκλεισμός μας από την Επιτροπή δεν είναι απλώς αντιδημοκρατικός. Είναι ομολογία φόβου. Φοβούνται τις τεκμηριωμένες παρεμβάσεις μας. Φοβούνται ότι θα χαλάσουμε το σκηνικό του «όλα πάνε καλά» που επιχειρούν να κατασκευάσουν.

Ας γίνει όμως απόλυτα κατανοητό σε όλους: Δεν θα αφήσουμε το πεδίο ελεύθερο σε πολιτικές που φτωχοποιούν τον καταναλωτή και υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή.

Θα είμαστε παρόντες παντού όπου μας επιτρέπεται – και εκεί όπου προσπαθούν να μας αποκλείσουν, θα είμαστε ακόμη πιο δυνατοί. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε υπεύθυνα το καταναλωτικό κοινό για τα δικαιώματά του και για όσα πραγματικά συμβαίνουν πίσω από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Η ακρίβεια δεν είναι «επικοινωνιακό ζήτημα». Είναι βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας, όπως δείχνουν ξεκάθαρα όλες οι δημοσκοπήσεις. Και όσοι αρνούνται να τη διαχειριστούν, θα λογοδοτήσουν στην κοινωνία.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας θα συνεχίσει αδιάκοπα να υπερασπίζεται τον καταναλωτή».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Moody’s: Αρνητικές προοπτικές για τα αμερικανικά λιμάνια το 2026 λόγω δασμών και πολιτικής αστάθειας
Ναυτιλία

Moody’s: Αρνητικές προοπτικές για τα αμερικανικά λιμάνια το 2026 λόγω δασμών και πολιτικής αστάθειας

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ανδρουλάκης από Πάτρα: Σφοδρή επίθεση σε κυβέρνηση - Τέλος στην ασυδοσία, προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη
Πολιτική

Ανδρουλάκης από Πάτρα: Σφοδρή επίθεση σε κυβέρνηση - Τέλος στην ασυδοσία, προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη

Αρνητικός ο Μερτς: «Απαράδεκτο» το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο - Οι «κόκκινες γραμμές»
Ειδήσεις

Αρνητικός ο Μερτς: «Απαράδεκτο» το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο - Οι «κόκκινες γραμμές»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδωρικάκος: Η παραγωγική και ανταγωνιστική Ελλάδα ενισχύεται με την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Η παραγωγική και ανταγωνιστική Ελλάδα ενισχύεται με την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία

Θεοδωρικάκος: Έρχεται η εφαρμογή «PosoKanei» για το κόστος των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Έρχεται η εφαρμογή «PosoKanei» για το κόστος των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο

Βουλή: Πέρασε κατά πλειοψηφία ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας «Νίκος Ταγαράς»
Πολιτική

Βουλή: Πέρασε κατά πλειοψηφία ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας «Νίκος Ταγαράς»

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν στο κέρδος προστατεύει τους καταναλωτές αυτή την περίοδο
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν στο κέρδος προστατεύει τους καταναλωτές αυτή την περίοδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

Πολιτική
06/06/2026 - 10:00

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 09:16

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων

Χρηματιστήρια
06/06/2026 - 08:08

Τι προκάλεσε τη χειρότερη εβδομάδα του Nasdaq εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:50

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:30

Επίθεση ανοιχτά της Κριμαίας: Νεκρός και τραυματίες σε τουρκικό αλιευτικό

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 23:24

Τεχνολογικός πανικός στη Wall: Βουτιά 4% για Nasdaq - Ξεπούλημα στα chips

Πολιτική
05/06/2026 - 23:13

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά

Πολιτική
05/06/2026 - 23:10

Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:55

ΗΠΑ: Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ – Άκυροι οι περιορισμοί στη μετανάστευση για 39 χώρες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:35

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Ιουνίου

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:15

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:55

Μοτοδυναμική: Διανομή μερίσματος €0,13 ανά μετοχή από τις 16 Ιουνίου

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 21:40

Lamda Development: Υπερκάλυψη 1,7 φορές για το ομολογιακό των 350 εκατ. ευρώ

Πολιτική
05/06/2026 - 21:20

Τασούλας: Η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δ. Βαλκανίων θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας

Ειδήσεις
05/06/2026 - 21:10

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος

Ειδήσεις
05/06/2026 - 20:52

Υπόθεση Καλαμάτας: Τι ισχύει για τα επιδόματα αναδοχής όταν η επιμέλεια ανατίθεται σε συγγενείς

Ναυτιλία
05/06/2026 - 20:41

Ελλάδα και Γαλλία στο ίδιο τραπέζι για το μέλλον της πράσινης και ανταγωνιστικής Ναυτιλίας

Πολιτική
05/06/2026 - 20:30

Δημοσκόπηση Prorata: Κυριαρχία ΝΔ με 24% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα με 14,5%

Πολιτική
05/06/2026 - 20:23

Έτοιμος για κόμμα ο Σαμαράς: «Ώρα για εθνικό σχέδιο πριν να είναι αργά»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/06/2026 - 20:08

ΥΠΕΝ: Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ

Ειδήσεις
05/06/2026 - 19:56

Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ

Νομίσματα
05/06/2026 - 19:52

Το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 60.000 δολάρια - Χαμηλό διετίας

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 19:39

Παγκόσμιο sell-off στην τεχνολογία: Καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών σε Ευρώπη, Ασία και ΗΠΑ

Πολιτική
05/06/2026 - 19:29

Πέθανε ο επί σειρά ετών υπουργός των κυβερνήσεων της ΝΔ, Γιώργος Σουφλιάς

Πολιτική
05/06/2026 - 19:10

Πολάκης εναντίον Φάμελλου και Τσίπρα: Τους χρεώνει την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ

Εμπορεύματα
05/06/2026 - 18:55

OPEC: Σε χαμηλά 37 ετών η παραγωγή πετρελαίου – «βουτιά» 1,22 εκατ. βαρέλια τον Μάιο

Ανακοινώσεις
05/06/2026 - 18:42

Prodea: Με υπερκάλυψη 112% ολοκληρώθηκε η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση προς τους ομολογιούχους του πράσινου ομολόγου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ