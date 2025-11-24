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Moody’s: Αρνητικές προοπτικές για τα αμερικανικά λιμάνια το 2026 λόγω δασμών και πολιτικής αστάθειας
Ναυτιλία
07:52 - 24 Νοε 2025

Moody’s: Αρνητικές προοπτικές για τα αμερικανικά λιμάνια το 2026 λόγω δασμών και πολιτικής αστάθειας

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Σε επιβράδυνση αναμένεται να εισέλθουν τα λιμάνια των ΗΠΑ το 2026, με κύρια αιτία την επιβολή υψηλών δασμών και την αβεβαιότητα στη χάραξη εμπορικής πολιτικής, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της Moody’s Ratings. 

Η έκθεση προειδοποιεί ότι η συνδυαστική επίδραση της στοχευμένης εμπορικής φορολόγησης και της κόπωσης της καταναλωτικής ζήτησης αναμένεται να ανατρέψει την οριακά θετική εικόνα που καταγράφηκε το 2025.

Ο David Kamran, αναλυτής της Moody’s, δηλώνει ότι η προοπτική για τον κλάδο παραμένει «αρνητική», καθώς το αμερικανικό ΑΕΠ επιβραδύνεται και οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται για μειωμένη διακίνηση φορτίων.

Οι όγκοι εμπορευματοκιβωτίων, που έδειξαν αντοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, προβλέπεται να κινηθούν από στασιμότητα έως πτώση 2% το 2026. Ο μέσος πραγματικός δασμολογικός συντελεστής, που φτάνει σχεδόν το 17%, θεωρείται κρίσιμος παράγοντας επιβάρυνσης του εμπορίου.

Αν και αρκετές εταιρείες απορρόφησαν μέρος του κόστους, η περαιτέρω μετακυλιση του στους καταναλωτές αναμένεται να πιέσει την ιδιωτική κατανάλωση και να περιορίσει τις εισαγωγές.

Η Moody’s επισημαίνει ότι η μεταβλητότητα της εμπορικής πολιτικής δυσχεραίνει τον σχεδιασμό, καθώς η κυβέρνηση ενδέχεται να ανακοινώσει νέους δασμούς, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Κίνα και εκκρεμεί σχετική δικαστική κρίση από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Παρά τις πιέσεις, ο κλάδος εμφανίζει οικονομική σταθερότητα και επαρκή ρευστότητα, στοιχείο που αναμένεται να λειτουργήσει ως «μαξιλάρι» στην επιβράδυνση.

Ορισμένοι κίνδυνοι έχουν περιοριστεί, οι αμερικανικοί ναυτιλιακοί δασμοί σε κινεζικά πλοία έχουν ανασταλεί, ενώ τα εργασιακά ζητήματα σε λιμάνια Ανατολικής και Κεντρικής Ακτής έχουν ουσιαστικά διευθετηθεί. Επίσης, η κατάσταση στη Διώρυγα του Παναμά έχει ομαλοποιηθεί, αν και οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα παραμένουν παράγοντας ανησυχίας.

Η κυβερνοασφάλεια καταγράφεται ως αυξημένη απειλή, με τη Moody’s να την ανεβάζει από «μέτρια» σε «υψηλή», ενώ μοναδικό θετικό στοιχείο για το 2026 θεωρείται ο κλάδος της κρουαζιέρας, με προβλέψεις αύξησης τιμών κατά περίπου 5%.

Το outlook μπορεί να μεταβληθεί σε «σταθερό» αν οι πολιτικές δασμών αποκτήσουν προβλεψιμότητα ή αν οι όγκοι φορτίων επανέλθουν σε χαμηλή ανάπτυξη. Μέχρι τότε, οι αμερικανικοί λιμένες καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και περιορισμένης ζήτησης.

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