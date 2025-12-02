Έγκριση από ESM στην Ελλάδα για πρόωρη αποπληρωμή δανείου €5,29 δισ.

Το «πράσινο» φως για νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους από την Ελλάδα έδωσαν σήμερα, Τρίτη (2/12), ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

«Η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της. Αυτή η πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή του δανείου GLF στέλνει ακόμη ένα θετικό μήνυμα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, βελτιώνει τη διάρθρωση του χρέους της Ελλάδας και αντανακλά τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας», δήλωσε ο Πιέρ Γκραμένια, διευθύνων σύμβουλος των ESM και EFSF, και προσέθεσε:

«Ο ESM και ο EFSF παραμένουν προσηλωμένοι στη στήριξη των ελληνικών αρχών στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του χρέους».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από επίσημο αίτημα της Ελλάδας, καθώς η κυβέρνηση πρότεινε την πρόωρη αποπληρωμή δανείων, στο πλαίσιο του GLF, που λήγουν μεταξύ 2033 και 2041, συνολικού ύψους 5,29 δισ. ευρώ, με τη χρήση του ταμειακού αποθέματος.

Σημειώνεται πως το GLF ήταν μέρος του πρώτου προγράμματος χρηματοδοτικής στήριξης (μνημόνιο) για την Ελλάδα, το οποίο συμφωνήθηκε τον Μάιο του 2010. Αποτελούνταν από διμερή δάνεια από 14 χώρες της ζώνης του ευρώ, συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 31,6 δισ. ευρώ παραμένουν προς το παρόν ανεξόφλητα.

Υπενθυμίζεται ακόμη πως η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, το 2022. Η τελευταία πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του GLF πραγματοποιήθηκε το 2024.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα η σημερινή απόφαση

Η απόφαση των ESM και EFSF σημαίνει πως η Ελλάδα θα μπορεί να προχωρήσει στην τρίτη πρόωρη αποπληρωμή δανείων GLF χρησιμοποιώντας τα ταμειακά διαθέσιμα.

Αυτό στέλνει, όπως σημείωσε ο Pierre Gramegna, ένα θετικό μήνυμα στις αγορές και βελτιώνει τη διάρθρωση χρέους και τη δημοσιονομική θέση της χώρας.

Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι πως αφού τα ΔΣ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Ευρωπαϊκού Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποφάσισαν να παραιτηθούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής αναλογικής αποπληρωμής δανείων ESM/EFSF, η Ελλάδα δεν υποχρεούται να προβεί σε αναλογική πρόωρη αποπληρωμή, κάτι που σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αναγκαίο. Έτσι, η Ελλάδα διευκολύνεται να μειώσει περαιτέρω το χρέος της.

Όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση:

«Σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις του ESM και του EFSF με την Ελλάδα, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής προς ορισμένους επίσημους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των δανειστών του GLF, ένα αναλογικό ποσό της χρηματοδοτικής βοήθειας που παρασχέθηκε στο πλαίσιο των διευκολύνσεων ESM και EFSF καθίσταται άμεσα απαιτητό και πληρωτέο. Χάρη στις παραιτήσεις (waiver) που παραχωρήθηκαν σήμερα από τον ESM και τον EFSF, η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε αναλογική πρόωρη αποπληρωμή σε κανέναν από τους δύο θεσμούς.»