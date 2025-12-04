Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Αύριο (5/12) η εκδίκαση συλλογικών προσφυγών στον Άρειο Πάγο

Για αύριο, Παρασκευή (5/12), είναι προγραμματισμένη η εκδίκαση στον Άρειο Πάγο των συλλογικών αγωγών που έχουν καταθέσει 3.700 δανειολήπτες, οι οποίοι πήραν δάνειο σε ελβετικό φράγκο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα, ώστε την, Παρασκευή 5/12 και ώρα 09:00 στον Άρειο Πάγο να παρευρεθούν όλοι στην εξέταση των συλλογικών αγωγών (κατόπιν διετούς αναβολής), κατά των συστημικών τραπεζών.

Ως «ιστορική» και «κρίσιμη» περιγράφει την εν λόγω δίκη ο ΣΥΔΑΝΕΦ, προσδοκώντας πως θα επιλύσει οριστικά το ζήτημα, ανακόπτοντας τους πλειστηριασμούς, επαναφέροντας το αίσθημα δικαίου και αποτρέποντας έναν πιθανό νέο κύκλο κόκκινων δανείων.

Αυτό που επιδιώκουν οι δανειοπλήπτες είναι να αποδείξουν πως από τη στιγμή που τα δάνεια εκταμιεύθηκαν σε ευρώ, θα πρέπει στο ίδιο νόμισμα γίνει και η αποπληρωμή του, χωρίς το βάρος της ισοτιμίας.

Εάν η ρήτρα αξίας (δηλαδή η ρήτρα ισοτιμίας που συνδέει το δάνειο με την ισοτιμία του ελβετικού φράγκου) κριθεί καταχρηστική, τότε θα πρέπει να γίνει επανυπολογισμός των δανείων με βάση την ισοτιμία κατά τον χρόνο εκταμίευσης, πράγμα που θα μείωνε σημαντικά το συνολικό οφειλόμενο ποσό.

Όπως εξηγεί ο ΣΥΔΑΝΕΦ, εάν συμβεί κάτι τέτοιο «τότε σημαντικό μέρος των υπερκερδών θα επιστρέψει στις χιλιάδες ελληνικές οικογένειες που στην προσπάθειά τους να μείνουν συνεπείς όλα αυτά τα χρόνια στερήθηκαν βασικών αγαθών», ενώ παράλληλα «θα τονωθεί και η αγορά που ασφυκτιά».

«Την ίδια στιγμή ο Άρειος Πάγος θα κληθεί να αναθεωρήσει και να αποστείλει αυτή τη φορά, ως οφείλει βάση της Συνθήκης της Ένωσης, και όπως ομοίως έπραξαν όλα τα ανώτατα δικαστήρια της Ευρώπης, προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) (οδηγία επίλυσης) ώστε και η χώρα μας να ακολουθήσει το παράδειγμα των υπολοίπων χωρών», αναφέρει ακόμη ο Σύλλογος Δανειοληπτών.

Σημειώνεται πως στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχουν προσφύγει μέχρι σήμερα πολλά κράτη της ΕΕ και τελικά οι αποφάσεις δικαίωσαν τους δανειολήπτες.

Ειδικότερα, στην Πολωνία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβενία οι συμβάσεις ακυρώθηκαν και οι δανειολήπτες αποπλήρωσαν άτοκα το αρχικό ποσό δανεισμού. Στη Γαλλία, την Κροατία, την Ισπανία και την Ιταλία τα δάνεια μετατράπηκαν σε ευρώ με την ισοτιμία εκταμίευσης.

Βασικό διακύβευμα, λοιπόν, για τους εν Ελλάδι δανειολήπτες δανείων σε ελβετικό φράγκο είναι η ρήτρα ισοτιμίας να κηρυχθεί καταχρηστική και να εφαρμοστεί ισοτιμία εκταμίευσης.

Ο ΣΥΔΑΝΕΦ σημειώνει πως από την απόφαση αυτή έχουν έννομο συμφέρον όλοι οι δανειολήπτες πέραν αυτών που είναι στα συλλογικά δικόγραφα είτε τα δάνειά τους είναι στις τράπεζες, είτε στα funds.

Στο αυριανό (5/12) δικαστήριο στον Άρειο Πάγο, ο Σύλλογος θα καταθέσει και την οικονομικοτεχνική μελέτη που εκπονήθηκε πρόσφατα από πιστοποιημένη εμπειρογνώμονα. Η μελέτη αποτυπώνει την τεράστια οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται οι δανειολήπτες δανείων σε ελβετικό φράγκο, δείχνοντας – όπως τονίζει ο Σύλλογος – ότι καλούνται να επιστρέψουν στην τράπεζα κεφάλαιο μεγαλύτερο από αυτό που δανείστηκαν, πλην των τόκων.

Ενδεικτικό στοιχείο της μελέτης είναι πως για την αποπληρωμή δανείου 20ετίας αξίας 200.000 ευρώ σε ελβετικό φράγκο θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 344.487,18 ευρώ, όταν ένα αντίστοιχο δάνειο σε ευρώ μπορεί να αποπληρωθεί με 278.719 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα χαρτοφυλάκια των συστημικών τραπεζών σε ελβετικό φράγκο αγγίζουν τα 2,5 δισ. ευρώ. Αυτά τα δάνεια κατά κανόνα είναι εξυπηρετούμενα, ενώ μερικές χιλιάδες ακόμη, ύψους 3 δισ. ευρώ, βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό τη διαχείριση των servicers και στο μεγαλύτερο μέρος τους δεν εξυπηρετούνται. Συνολικά, μιλάμε για περίπου 30.000 δάνεια.

Όπως είχαμε γράψει σε προηγούμενο ρεπορτάζ, το ΥΠΕΘΟ αναζητά το τελευταίο διάστημα λύση για τα συγκεκριμένα δάνεια, με στόχο να έχει έτοιμη την τελική του πρόταση στις αρχές του επόμενου έτους.

Το ΥΠΕΘΟ προσανατολίζεται στο να περάσει ρύθμιση για «κούρεμα» των εξυπηρετούμενων δανείων σε ελβετικό φράγκο, το οποίο θα εξαρτάται από την αντικειμενική αξία του ακινήτου και από τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία των δανειοληπτών που το δικαιούνται.

Η πρόταση του Υπουργείου δεν βρήκε θετική ανταπόκριση από τον ΣΥΔΑΝΕΦ, καθώς δεν ικανοποιεί το βασικό τους αίτημα περί κατάργησης της ρήτρας αξίας.