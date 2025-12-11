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Οι Έλληνες πλοιοκτήτες επένδυσαν $50 δισ. σε πλοία το 2025 - Η μεγαλύτερη επενδυτική κίνηση μετά το 2008
Ναυτιλία
07:54 - 11 Δεκ 2025

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες επένδυσαν $50 δισ. σε πλοία το 2025 - Η μεγαλύτερη επενδυτική κίνηση μετά το 2008

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Το 2025 εξελίσσεται σε χρονιά καμπής για την ελληνική ναυτιλία. Με 693 πλοία υπό ναυπήγηση, οι Έλληνες πλοιοκτήτες πραγματοποιούν μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές πρωτοβουλίες των τελευταίων δεκαετιών. Οι συνολικές δεσμεύσεις κεφαλαίων υπολογίζονται μεταξύ 48 και 52 δισ. δολαρίων, ποσό που αποτυπώνει όχι μόνο την οικονομική ισχύ του κλάδου, αλλά και τη στρατηγική βούληση να διαμορφωθεί από τώρα το προφίλ του στόλου της επόμενης εικοσαετίας.

Το ελληνικό orderbook καλύπτει όλο το φάσμα των βασικών ναυτιλιακών αγορών και συγκεκριμένα, bulk carriers, tankers, LNG/LPG carriers και containerships μικρομεσαίου μεγέθους. Ο κορμός των παραγγελιών είναι τα bulkers, ωστόσο η πιο ουσιαστική αλλαγή εντοπίζεται στα ενεργειακά πλοία, όπου οι ελληνικές εταιρείες διευρύνουν σταθερά την παρουσία τους.

Bulk carriers – περίπου 400 πλοία

Η αγορά ξηρού φορτίου παραμένει ο ισχυρότερος πυλώνας του ελληνικού στόλου. Οι παραγγελίες σε Capesize, Kamsarmax και Ultramax καλύπτουν πάνω από το μισό orderbook. Με τιμές μεταξύ 38 και 55 εκατ. δολαρίων, οι σχετικές επενδύσεις φτάνουν τα 18 δισ. δολάρια.
Η επιλογή τόσο μεγάλου αριθμού bulkers συνδέεται με την αναμενόμενη απόσυρση παλαιότερων πλοίων μετά το 2030 και την ανάγκη συμμόρφωσης με νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις IMO–ΕΕ.

Tankers – περίπου 190 παραγγελίες

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ενισχύουν τη θέση τους στην αγορά προϊόντων και crude με νέες παραγγελίες σε Aframax/LR2 και Suezmax. Οι τιμές των ναυπηγήσεων κυμαίνονται από 60 έως 120 εκατ. δολάρια, με το σύνολο των επενδύσεων να προσεγγίζει τα 15 δισ.
Η στροφή προς πλοία ευέλικτης απασχόλησης συνδέεται με τη μεταβολή των εμπορικών ροών μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη διαρκή ζήτηση για refined products.

LNG & LPG carriers – περίπου 40 πλοία

Η ελληνική παρουσία στα ενεργειακά πλοία ενισχύεται με ένα από τα πιο τεχνολογικά προηγμένα τμήματα του orderbook. Τα νέα LNG carriers κοστίζουν 235–260 εκατ. δολάρια, ενώ τα LPG carriers παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα. Το σύνολο των επενδύσεων αγγίζει τα 6 δισ. δολάρια.
Η ενίσχυση στο LNG αποτελεί στρατηγική επιλογή που εντάσσει την ελληνική ναυτιλία στον πυρήνα του παγκόσμιου εμπορίου φυσικού αερίου.

Containerships – περίπου 60 πλοία

Οι ελληνικές παραγγελίες επικεντρώνονται σε πλοία 1.200–5.000 TEU, με τιμές 45–85 εκατ. δολάρια. Η επένδυση φτάνει τα 4 δισ. δολάρια και αφορά κυρίως regional trades, όπου οι μεταβολές της διεθνούς αγοράς είναι μικρότερες από ό,τι στις mega κατηγορίες.

Οι παραγγελίες που ξεχωρίζουν

Μέσα στο σύνολο των 693 υπό ναυπήγηση πλοίων, ορισμένα projects αναδεικνύονται για το μέγεθος, την τεχνολογία ή τη στρατηγική τους σημασία. Τα παρακάτω αποτελούν χαρακτηριστικές κινήσεις μεγάλων ελληνικών ομίλων, βασισμένες σε δημόσιες ή ευρέως καταγεγραμμένες πληροφορίες της αγοράς.

Angelicoussis Group – LNG carriers νέας γενιάς

Ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος σε αριθμό LNG carriers συνεχίζει την επέκταση με νέα πλοία εξοπλισμένα με ME-GA/ME-GI μηχανές, μειωμένη κατανάλωση και δυνατότητα προσαρμογής σε μελλοντικά καύσιμα. Οι συγκεκριμένες παραγγελίες παραμένουν από τις πιο δαπανηρές στο ελληνικό orderbook.

Minerva Marine – Σειρές LR2 και Aframax

Η Minerva ενισχύει την παρουσία της στα refined products με νέα LR2/Aframax σε κορεατικά ναυπηγεία. Η εταιρεία επιλέγει σχέδια με υψηλές ενεργειακές επιδόσεις και scrubbers, στοιχείο που προσφέρει ευελιξία σε αγορές με διαφοροποιημένα fuels spreads.

Thenamaris – MR και LR2 με προδιαγραφές χαμηλών εκπομπών

Η Thenamaris συνεχίζει τη σταθερή πολιτική ανανέωσης, επενδύοντας σε tankers με προηγμένα hull forms και βελτιστοποιημένη κατανάλωση. Οι παραγγελίες της ενισχύουν την παρουσία της σε long-haul trades.

Tsakos Group (TEN) – Νέα Suezmax και Aframax

Ο όμιλος συνεχίζει να χτίζει πάνω στη μακροχρόνια εξειδίκευση του στα crude tankers, προσθέτοντας νέα πλοία με dual-fuel ready χαρακτηριστικά. Στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας σε εξαγωγικές διαδρομές που παραμένουν σταθερά κερδοφόρες.

Costamare – Εκτεταμένες σειρές Kamsarmax/Ultramax

Η εταιρεία, μετά την είσοδό της στο ξηρό φορτίο, παραμένει από τους πιο δραστήριους Έλληνες επενδυτές σε bulkers. Οι σειρές Kamsarmax και Ultramax ενσωματώνουν βελτιωμένα σχέδια κατανάλωσης και αποτελούν βασικό στοιχείο ομογενοποίησης στόλου.

Star Bulk – Bulkers υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Η Star Bulk επενδύει σε νέες σχεδιάσεις με energy-saving devices και χαμηλό Carbon Intensity Index (CII). Οι παραγγελίες αυτές ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική του ομίλου για σταδιακή αναβάθμιση του στόλου με πλοία καλύτερης αποδοτικότητας.

Capital Maritime / Capital Gas – LNG και tankers επόμενης γενιάς

Η Capital συνεχίζει την επέκταση στο LNG και παράλληλα ενισχύει τον στόλο των MR/LR tankers με σύγχρονα πλοία χαμηλών εκπομπών. Η εταιρεία υιοθετεί συστηματικά λύσεις “future fuels ready”.

Το ελληνικό orderbook του 2025 αποτελεί συνδυασμό μαζικής ανανέωσης και στοχευμένης τεχνολογικής αναβάθμισης. Από τους μεγάλους ομίλους μέχρι τις εταιρείες που διευρύνουν τις δραστηριότητές τους, η εικόνα είναι ενιαία. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες προετοιμάζουν ήδη τον στόλο που θα λειτουργεί την περίοδο 2035–2045, επενδύοντας σε πλοία με χαμηλότερες εκπομπές, μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και υψηλότερη ευελιξία απασχόλησης.

Με περισσότερα από 50 δισ. δολάρια σε εξέλιξη, η ελληνική ναυτιλία διατηρεί τον ρόλο της ως η πιο δυναμική δύναμη στη διεθνή αγορά ναυπηγήσεων.

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