Επιστροφή ενοικίου: Κυβερνητική παρέμβαση για το στεγαστικό σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς

«Σήμα» σε ένα τμήμα της κοινωνίας, που πλήττεται βάναυσα από τη στεγαστική κρίση θέλει να στείλει η κυβέρνηση προωθώντας άμεσα για νομοθέτηση τη διάταξη για την αναδρομική επιστροφή ενός ακόμη ενοικίου σε περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Περιφέρεια.

Το ζήτημα «καίει» τόσο τους εν δυνάμει δικαιούχους, όσο και τις τοπικές κοινωνίες, καθώς αποστερεί τις υποδομές υγείας και παιδείας από κρίσιμο για την επαρκή λειτουργία τους, προσωπικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τρίτο «κύμα» διορισμών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στα μέσα Νοεμβρίου πολλοί και πολλές δεν δέχτηκαν τους διορισμούς τους, ένεκα και του στεγαστικού κόστους, που θα αντιμετώπιζαν, ειδικά σε περιοχές, όπως τα Χανιά ή άλλα σημεία, όπου το κόστος στέγης έχει εκτιναχθεί, λόγω και του τουρισμού.

Καυτό θέμα

Ανάλογη είναι και η εικόνα με τις προσπάθειες κάλυψης θέσεων υγειονομικών. Χαρακτηριστικό είναι το ό,τι ανακοίνωσε ο Δήμος Αμοργού με αφορμή την προκήρυξη μίας θέσης ιατρού επί θητεία για το Κεντρο Υγείας Αμοργού ειδικότητας Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας, στο βαθμό του Διευθυντή ΕΣΥ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμος, «η προκήρυξη της θέσης αποτελεί ένα αναγκαίο διοικητικό βήμα, το οποίο όμως δεν διασφαλίζει από μόνο του την κάλυψή της.

Για τον λόγο αυτό, ως Δήμος Αμοργου ενισχύουμε έμπρακτα την προσπάθεια στελέχωσης του Κεντρου Υγείας μας.

Ως Δήμος παρέχουμε στους ιατρούς που θα επιλέξουν το νησί μας:

• Επίδομα σίτισης 500 ευρω μηνιαίως. Επιπλέον 100€ για κάθε πρόσθετο μέλος

επίδομα στέγασης μέχρι 800€ μηνιαίως . ( συμπεριλαμβανομένου λογαριασμού Δεκο)

Υπενθυμίζεται επίσης ότι:

• Η Περιφέρεια παρέχει επιπλέον επίδομα 400€ μηνιαίως.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης και παραμονής ιατρών στην Αμοργό με σεβασμό στον ρόλο τους και στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας».

Στο φόντο αυτό εγγράφεται και η εξαγγελία, που έγινε από τον Πρωθυπουργό στη συζήτηση του Προϋπολογισμού και αναμένεται άμεσα να περάσειαπό τη Βουλή ως το πρώτο νομοθέτημα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη νέα χρονιά. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, στόχος είναι η σχετική ρύθμιση να ψηφιστεί εντός του πρώτου διμήνου, ώστε η ενίσχυση που αφορά τις μισθώσεις του 2024 να καταβληθεί στους δικαιούχους πριν από το τέλος Μαρτίου.

Κρίσιμες οι λεπτομέρειες

Με τις λεπτομέρειες να είναι κρίσιμες μια και θα καθορίζουν την «περίμετρο» στήριξης, η νέα ρύθμιση φιλοδοξεί να δώσει μια κάποια απάντηση σε φαινόμενα που δεν τιμούν το Δημόσιο. Από την “οικονομική αιμορραγία” ιατρών, καθηγητών κτλ μέχρι τα φαινόμενα εποχικής διαμονής λόγω … διάθεσης κατοικιών σε διαδικασία Airbnb, μέχρι και τις αρνήσεις θέσεων ευθύνης σε περιοχές με εθνική σημασία πολλών λειτουργών, λόγω του κόστους μετεγκατάστασης.

Λύση η κοινωνική κατοικία

Όλα αυτά, είναι βέβαια απότοκα της στεγαστικής κρίσης αλλά και της απουσίας πολιτικής για στήριξη του θεσμού κοινωνικής κατοικίας. Σημειώνεται ότι όπως, ανέφερε σε εκδήλωση που οργάνωσε (21/10) η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος της ΓΣΕΕ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό, στο πλαίσιο του INFO FEST της ΓΣΕΕ, ο κ. Θ. Μπάκας, επικεφαλής του δικτύου E – Real Estate ο μέσος όρος κοινωνικής κατοικίας στην ΕΕ είναι στο 9,3% του στεγαστικού αποθέματος. «Χρειαζόμαστε 280 χιλ κατοικίες στην Ελλάδα για να το φτάσουμε, την ώρα που εμείς φτιάχνουμε τώρα, 1500 κατοικίες σε Πάτρα, Μοσχάτο, Θεσσαλονίκη κτλ” σημείωσε εστιάζοντας και στην καθυστέρηση που έχει ήδη καταγραφή για το μέτρο, καθώς ανακοινώθηκε, πρώτη φορά, το 2022 και τώρα μόνο ξεκινά να τρέχει, μετά από 3 χρόνια, με ό,τι έχει συμβεί στα κόστη και στο όλο ζήτημα». Επιπλέον, όπως σημείωσε ο κ. Μπάκας με το νέο πλαίσιο, ο οποιοσδήποτε επενδυτής στην κοινωνική αντιπαροχή αποκτά δικαιώματα επί της περιουσίας του δημοσίου.

Ο κ. Μπάκας παράλληλα, σημείωσε, ότι σε χώρες αναλόγου μεγέθους όπως η Δανία υπάρχουν 558 χιλ κοινωνικές κατοικίες, (περίπου 1,5 πολίτες στην Πορτογαλία περίπου 130 χιλ ενώ στη Γαλλία 5,7 εκατ.)

Ο σχεδιασμός

Με αυτά τα δεδομένα η επιστροφή ενοικίου, ως μέτρο είναι μια άμεση δράση, ωστόσο δεν δίνει λύση, μια και δεν στηρίζει την πλευρά της προσφοράς αλλά της ζήτησης. Παράλληλα ενυπάρχει ο κίνδυνος για περαιτέρω αυξήσεις στα ποσά ενοικίων, μια και θα πρέπει για να λάβει ο/η δικαιούχος τα χρήματα της επιστροφής να έχει δηλωμένο με ηλεκτρονικό μισθωτήριο, όλο το ενοίκιο. Κάτι που ίσως “ωθήσει” σε αποκάλυψη των πραγματικών τιμών ενοικίασης αλλά με “φουσκωμένο” τρόπο, μια και έτσι θα ενσωματωθεί στην τιμή και το όποιο κέρδος από την απόκρυψη φόρου του ιδιοκτήτη.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα μέχρι τώρα γνωστά για τη ρύθμιση, οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά ένα επιπλέον ενοίκιο που αφορά το 2025. Ουσιαστικά θα λάβουν ένα ενοίκιο για τις μισθώσεις του 2024 και δύο ακόμη φέτος τον Νοέμβριο, τα οποία θα αντιστοιχούν στα μισθώματα που κατέβαλαν το 2025.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όλοι οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και μισθώνουν κύρια κατοικία στην Περιφέρεια, με εξαίρεση όσους εργάζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Για την καταβολή της ενίσχυσης δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια, ενώ το μέτρο έχει μόνιμο χαρακτήρα, με στόχο την παραμονή και την προσέλκυση προσωπικού σε περιοχές όπου οι ανάγκες στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης παραμένουν αυξημένες.

Τα ποσά

Το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει και στα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της κάθε επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Η κάλυψη του μέτρου αφορά το σύνολο της χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, με βασική προϋπόθεση η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας του δικαιούχου. Για να εισπράξει κάποιος το ανώτατο ποσό, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο να υπερέβαινε τα 800 ευρώ και να καταβαλλόταν για ολόκληρο το έτος.

Πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Η αναδρομική καταβολή ενός ενοικίου για το 2024 θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολής αίτησης, βάσει των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης που υπέβαλαν οι δικαιούχοι φέτος.

Για να γίνει η διπλή επιστροφή του ενοικίου το Νοέμβριο του 2026, θα πρέπει:

- Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο.

- Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση έτους 2025 που θα έχει υποβληθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2026 Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης. Εάν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει διασταυρωτικό έλεγχο και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.