Η στρατηγική της Ε.ΕΝ.Ε για μια βιώσιμη, ανθεκτική και ανταγωνιστική οικονομία σε Ελλάδα και Ευρώπη

Σε μια εποχή, όπου ο τεχνολογικός και οικονομικός ανταγωνισμός επιταχύνεται με ρυθμούς που αναδιαμορφώνουν τις γεωπολιτικές ισορροπίες και οδηγούν σε νέα παραγωγικά μοντέλα, η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Μαζί της ασφαλώς και η Ελλάδα.

Βασικό ζητούμενο παραμένει, αφενός, η μείωση του τεχνολογικού και αναπτυξιακού χάσματος που χωρίζει την Ευρώπη από τις ΗΠΑ και την Κίνα και, αφετέρου, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, η ικανότητά της να παράγει καινοτομία, να προσελκύει στρατηγικές επενδύσεις και να διασφαλίζει βιώσιμη ευημερία για τις επόμενες γενιές.

Εξαιρετικά ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση για όλα τα παραπάνω έγινε στην 9η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.) με θέμα «Ευρώπη & Ελλάδα 2030: Μια διαφορετική Φορολόγηση για την Ανάπτυξη» που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στην Αθήνα. Οι κοστολογημένες προτάσεις αποδείχθηκαν «to the point» και έτυχαν ευρείας αποδοχής από τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη, ανάμεσα στους οποίους ήταν και κυβερνητικοί αξιωματούχοι τόσο από την Ελλάδα, όσο και από την Ευρώπη.

Κορυφαίοι επιχειρηματίες αλλά και πολιτικοί, που τοποθετήθηκαν στη Διάσκεψη παραδέχθηκαν πως οι προτάσεις που κατέθεσε ο πρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε., Κρίστιαν Χατζημηνάς, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και αν μη τι άλλο αξίζει να εξεταστούν. Τόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, όσο και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αλλά και η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, δήλωσαν πως οι προτάσεις της Ε.ΕΝ.Ε. όχι απλώς δεν περνούν απαρατήρητες, αλλά αξίζει να ενταχθούν στους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες συμμετείχαν, επίσης, στη Διάσκεψη, όπως ο Dr. Robert Habeck, Αντιπρόεδρος της Γερμανικής Κυβέρνησης και Ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών και Κλιματικής Δράσης, ο Remigijus Simasius, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και Δήμαρχος του Βίλνιους, Πρόεδρος του Lithuanian Free Market Institute, η Sylvie Goulard, Καθηγήτρια Πρακτικής στο SDA Bocconi School of Management, Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Γαλλίας και πρώην υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, καθώς και ο Dr. Martin Sandbu, αρθρογράφος των Financial Times.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Περιγράφοντας τις τρεις προκλήσεις σε Ε.Ε. και Ελλάδα, ο Πρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε, Κρίστιαν Χατζημηνάς, αναφέρθηκε στον λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ, στη χαμηλή παραγωγικότητα και το μειούμενο εργατικό δυναμικό, εξηγώντας ότι συνδέονται μεταξύ τους και το ένα τροφοδοτεί το άλλο.

Την ίδια στιγμή η χαμηλή παραγωγικότητα που προκαλείται από ανεπαρκείς ψηφιακές δεξιότητες και ανεπαρκείς επενδύσεις σε υψηλή τεχνολογία, διατηρεί την αύξηση του ΑΕΠ υποτονική. Το χαμηλό ΑΕΠ ανά άτομο αλληλεπιδρά με τις δημογραφικές τάσεις – χαμηλά ποσοστά γεννήσεων και συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό – για να αυξήσει το κόστος των συντάξεων, που με τη σειρά του ωθεί τις δημοσιονομικές δαπάνες ακόμη υψηλότερα.

Για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος η Ε.ΕΝ.Ε προτείνει επίθεση σε τρία μέτωπα:

Συγκεκριμένα, για την αύξηση του ΑΕΠ ζητά μειωμένους οριακούς φόρους μόνο για τα κέρδη της εταιρείας που υπερβαίνουν τα κέρδη των προηγούμενων ετών. Για την αύξηση της παραγωγικότητας εισηγείται μηδενικό οριακό μη μισθολογικό κόστος για αυξήσεις μισθών μετά από πιστοποιημένη επανεκπαίδευση και αναβάθμιση ψηφιακών/ΑΙ δυνατοτήτων, αλλά και επιταχυνόμενες αποσβέσεις για υψηλής τεχνολογίας κεφαλαιουχικές επενδύσεις.

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος του μειούμενου εργατικού δυναμικού, προτείνει μειωμένο οριακό φόρο για τις εθελοντικές υπερωρίες και την απασχόληση των συνταξιούχων.

«Είναι απαραίτητη η χρήση ενός συνόλου οριακών φόρων που θα επιτρέψουν την αύξηση του ΑΕΠ μέσω της αποτελεσματικής φορολόγησης της ανάπτυξης, της επανεκπαίδευσης – αναβάθμισης δεξιοτήτων, των επενδύσεων σε υψηλής τεχνολογίας κεφάλαια με διαφορετικό τρόπο, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε άλλης μορφής, οριζόντια, μείωση της φορολόγησης που θα προκαλούσε περαιτέρω αύξηση του χρέους», τόνισε ο κ. Χατζημηνάς.

Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα υπογράμμισε ότι το μη μισθολογικό κόστος εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις, αποτελώντας αρνητικό παράδειγμα οριακού φόρου. Η Ε.ΕΝ.Ε προτείνει τη μείωση του οριακού μη μισθολογικού κόστους σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, που επενδύουν στην απόκτηση ή την αναβάθμιση ψηφιακών και άλλων δεξιοτήτων μέσω αντίστοιχης πιστοποίησης από έγκυρους θεσμικούς φορείς και ως απόρροια αυτού οι εργοδότες θα αυξάνουν τους μισθούς τους. «Κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή για να βγούμε από το αδιέξοδο» είπε με νόημα ο κ. Χατζημηνάς.

Οι παραπάνω θέσεις έτυχαν θερμής ανταπόκρισης, με τον Κωστή Χατζηδάκη να τονίζει: «Πιστεύω ότι θα το επιτρέψουν τα περιθώρια στον προϋπολογισμό και σε αυτό το πλαίσιο θα εξετάσουμε και τις προτάσεις της Ε.ΕΝ.Ε».

Αντίστοιχα, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος είπε πως θα γίνουν παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος, αλλά και για το ζήτημα της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

ΑΥΞΗΣΗ €1,6 ΔΙΣ. ΕΤΗΣΙΩΣ ΣΤΟ ΑΕΠ ΚΑΙ 17.000 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης, η Ε.ΕΝ.Ε. παρουσίασε τέσσερις πλήρως κοστολογημένες και εφαρμόσιμες προτάσεις, διαμορφώνοντας μια συνεκτική ευρωπαϊκή ατζέντα υπέρ της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Πρώτον, προτείνεται η μείωση του οριακού μη μισθολογικού κόστους για επιχειρήσεις και εργαζόμενους που επενδύουν στην απόκτηση ή αναβάθμιση ψηφιακών και άλλων δεξιοτήτων, πιστοποιημένων από αναγνωρισμένους θεσμικούς φορείς. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένα ισχυρό κίνητρο για επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, ενώ παράλληλα οι εργοδότες θα μπορούν να αυξάνουν τους μισθούς, ανταμείβοντας δεξιότητες υψηλής αξίας.

Δεύτερον, εισάγεται η πρόταση για ένα σύστημα μειωμένης οριακής φορολόγησης στα επιπλέον κέρδη που θα δηλώσουν οι επιχειρήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αφού ληφθεί υπόψη και αφαιρεθεί η αύξηση του ΑΕΠ. Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στη βελτίωση της ρευστότητας, στην τόνωση νέων επενδύσεων και στη δημιουργία ενός πλαισίου που επιβραβεύει τη δυναμική ανάπτυξη.

Τρίτον, η Ε.ΕΝ.Ε. εισηγείται μια προγραμματισμένη, σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου μέσα σε ορίζοντα δέκα και πλέον ετών. Η μεταρρύθμιση αυτή αναμένεται να ενισχύσει άμεσα τη ρευστότητα της αγοράς και να λειτουργήσει ως μοχλός για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, συμβάλλοντας στη συνολική οικονομική επιτάχυνση.

Τέλος, προτείνεται η αναμόρφωση του καθεστώτος αποσβέσεων, με τη μείωση του χρόνου απόσβεσης για επενδύσεις σε παραγωγικό εξοπλισμό – και ιδιαίτερα υψηλής τεχνολογίας – σε 10% - 10% - 40% - 40% εντός τετραετίας, αντί του ισχύοντος σχήματος 10% για δέκα χρόνια. Πρόκειται για ένα ουσιαστικό κίνητρο που επιταχύνει τις επενδύσεις, αυξάνει την παραγωγικότητα και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σημερινό πλαίσιο αποσβέσεων στην Ελλάδα είναι ένα από τα λιγότερο ανταγωνιστικά στην Ε.Ε., καθιστώντας την αλλαγή αυτή ακόμη πιο επιτακτική.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), οι τέσσερις προτάσεις της Ε.ΕΝ.Ε. έχουν τη δυνατότητα να παράξουν ισχυρό και μετρήσιμο αναπτυξιακό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία.

Συγκεκριμένα, μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,6 δισ. ευρώ ετησίως την πρώτη δεκαετία, στη δημιουργία 17.000 νέων ισοδύναμων θέσεων πλήρους απασχόλησης και σε ενίσχυση των φορολογικών εσόδων του κράτους κατά 1 δισ. ευρώ κάθε χρόνο την ίδια περίοδο.

Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι προβλέψεις σε ένα σενάριο όπου τα μέτρα αυτά προσελκύουν σημαντικές νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες: οι επιδράσεις στο ΑΕΠ μπορεί να φθάσουν έως τα 9,7 δισ. ευρώ ετησίως, τα επιπλέον φορολογικά έσοδα τα 6,1 δισ. ευρώ, ενώ οι νέες θέσεις εργασίας μπορεί να ανέλθουν σε 128.500.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προτάσεις της Ε.ΕΝ.Ε έτυχαν θετικής ανταπόκρισης τόσο από τους υπουργούς της Κυβέρνησης όσο και από τις εργοδοτικές οργανώσεις που παρέστησαν στην εκδήλωση, καθώς οι ΓΣΕΕ και ΔΥΠΑ αναγνώρισαν την αξία των προτάσεων και εξέφρασαν τη διάθεσή τους να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Τα συμπεράσματα της 9ης Οικονομικής Συνδιάσκεψης βρίσκονται ήδη σε διαδικασία διαβούλευσης με τους συνεργαζόμενους φορείς, αλλά και με τους θεσμικούς συνομιλητές της Ε.ΕΝ.Ε, όπως είναι η πολιτική, οικονομική και επιχειρηματική ηγεσία της χώρας, τα κορυφαία think tanks στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και διεθνείς συνομιλητές σε σημαντικά ακαδημαϊκά ιδρύματα και κέντρα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση μιας νέας ευρωπαϊκής αναπτυξιακής ατζέντας, που φιλοδοξεί να κλείσει το τεχνολογικό και παραγωγικό χάσμα και να προωθήσει μια ανταγωνιστική, ισχυρή και ανθεκτική Ευρώπη έως το 2030.

Στο επόμενο διάστημα, η Ένωση θα παρουσιάσει τα ευρήματα σε στοχευμένα roundtables για περαιτέρω επεξεργασία των θέσεων, πριν τις καταθέσει και παρουσιάσει εκ νέου αρμοδίως θεσμικά στις αρχές.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Δεκεμβρίου