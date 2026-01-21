ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΤτΕ: Ετήσιο άλμα 27,7% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Νοέμβριο – Οι χώρες που τροφοδότησαν την αύξηση
Οικονομία
14:42 - 21 Ιαν 2026

ΤτΕ: Ετήσιο άλμα 27,7% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Νοέμβριο – Οι χώρες που τροφοδότησαν την αύξηση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 505,2 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2025 και 19.942,1 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, όπως σημειώνει σε έκθεση που δημοσιέυτηκε την Τετάρτη (21/1) η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ταυτόχρονα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 27,7% τον Νοέμβριο του 2025 και κατά 8,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025.Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 9,7 % τον Νοέμβριο του 2025 και κατά 4,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Νοέμβριο του 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 505,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 374,8 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αυξημένο κατά 34,8%. Ειδικότερα, άνοδο κατά 27,7% κατέγραψαν τον Νοέμβριο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 726,3 εκατ. ευρώ, έναντι 568,9 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ άνοδος κατά 13,9% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Νοέμβριος 2025: 221,0 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2024: 194,1 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο τόσο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 9,7% όσο και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 17,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 18,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 74,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 19.942,1 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 18.616,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση κατά 1.879,3 εκατ. ευρώ ή 8,9% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 23.003,0 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 553,5 εκατ. ευρώ ή 22,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.060,9 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 4,6%, αλλά και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 4,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 65,9% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 89,3% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Νοέμβριο του 2025, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 27,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 40,2% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 331,9 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 19,5% (Νοέμβριος 2025: 364,0 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2024: 304,7 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 54,1% (Νοέμβριος 2025: 266,2 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2024: 172,8 εκατ. ευρώ) όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 2,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 65,6 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 85,1% και διαμορφώθηκαν στα 80,5 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Γαλλία επίσης αυξήθηκαν κατά 125,2% και διαμορφώθηκαν στα 45,7 εκατ. ευρώ, ενώ άνοδο κατά 1,5% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 27,8 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, αυξημένες κατά 18,6% ήταν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 52,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 33,3% και διαμορφώθηκαν στα 71,6 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν σε 1,4 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 8,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 23.003,0 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 6,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12.400,8 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 13,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.568,5 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 9.641,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 4,3%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 12,2% και διαμορφώθηκαν στα 2.759,1 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 2,4% και διαμορφώθηκαν στα 3.723,7 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 6,2% στα 1.317,8 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 4,2% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.256,2 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 17,0% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.660,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,5% στα 1.662,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 23,8 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Νοέμβριο του 2025 διαμορφώθηκε σε 1.405,0 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 9,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 15,9% έναντι του Νοεμβρίου του 2024, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών παρέμεινε σχετικά σταθερή. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ‑27 κατά 11,1% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 8,3%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 36,5% και διαμορφώθηκε σε 506,3 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 25,3% σε 192,6 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 47,1% σε 161,1 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 89,6% σε 72,4 χιλ. ταξιδιώτες. Πτώση κατά 19,0% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 45,4 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 6,9% και διαμορφώθηκε σε 91,6 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τις ΗΠΑ που μειώθηκε κατά 16,7% σε 92,5 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 1,0 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,6% και διαμορφώθηκε σε 36.666,1 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 35.069,0 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,9%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 4,6%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 21.709,5 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 9,1% σε 14.956,6 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 6,8%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 8,4%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 9,1% και διαμορφώθηκε σε 5.815,3 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 0,2% σε 1.947,3 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 7,4% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 2.141,0 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 6,3% και διαμορφώθηκε σε 4.776,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυξημένη κατά 0,6% ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.490,0 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 21,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πλήγμα για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Η Ευρωβουλή την έστειλε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για επανεξέταση
Ειδήσεις

Πλήγμα για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Η Ευρωβουλή την έστειλε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για επανεξέταση

Vodafone: Τα ορόσημα στην ανάπτυξη δικτύων για το 2025 - Οι διεθνείς διασυνδέσεις
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Vodafone: Τα ορόσημα στην ανάπτυξη δικτύων για το 2025 - Οι διεθνείς διασυνδέσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤτΕ: Πάνω από 8,5 εκατ. τουρίστες στο α’ πεντάμηνο – Αυξημένα έσοδα 10,9% τον Μάιο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤτΕ: Πάνω από 8,5 εκατ. τουρίστες στο α’ πεντάμηνο – Αυξημένα έσοδα 10,9% τον Μάιο

ΤτΕ: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 – Επενδύσεις και κατανάλωση κρατούν όρθια την ελληνική οικονομία
Οικονομία

ΤτΕ: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 – Επενδύσεις και κατανάλωση κρατούν όρθια την ελληνική οικονομία

Στουρνάρας: Η ανάπτυξη θα διατηρηθεί και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Οικονομία

Στουρνάρας: Η ανάπτυξη θα διατηρηθεί και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ακάθεκτος ο ελληνικός τουρισμός: Αύξηση 10,6% στις αφίξεις και 9,5% στις εισπράξεις τον Απρίλιο
Οικονομία

Ακάθεκτος ο ελληνικός τουρισμός: Αύξηση 10,6% στις αφίξεις και 9,5% στις εισπράξεις τον Απρίλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

Ακίνητα
03/08/2026 - 15:51

ΠΟΜΙΔΑ: Πως θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:45

FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του

Πολιτική
03/08/2026 - 15:43

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

Εργασιακά
03/08/2026 - 15:27

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:16

Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Οικονομία
03/08/2026 - 14:59

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/08/2026 - 14:54

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Φορολογία
03/08/2026 - 14:50

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:48

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

Ναυτιλία
03/08/2026 - 14:44

Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Οικονομία
03/08/2026 - 14:28

Alpha Bank: Οι Έλληνες έχουν πλούτο €1 τρισ. αλλά είναι προτελευταίοι στα εισοδήματα στην ευρωζώνη

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:27

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:22

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 14:18

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – Κ.Η.Ε.: Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται στους εργαζόμενους

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 14:18

Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%

Νομίσματα
03/08/2026 - 14:06

Η εξάντληση των πωλητών κρατά το Bitcoin κοντά στα $62.500

Magazino
03/08/2026 - 14:05

Οι ιστορίες των νέων υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-27

Οικονομία
03/08/2026 - 13:55

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ύψους 49,98 εκατ. ευρώ

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:37

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:34

Metlen: Αγορές ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €4,45 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 13:17

Στεγαστικά δάνεια: Ράλι εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ