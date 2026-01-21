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Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού Κοζάνης, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Οικονομία
19:38 - 21 Ιαν 2026

Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού Κοζάνης, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, η επέκταση του Δημαρχείου Βελβεντού Κοζάνης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.980.000 ευρώ.

Το έργο αφορά την επέκταση του υφιστάμενου Δημαρχείου με την κατασκευή νέας πτέρυγας, τριών επιπέδων, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες στέγασης του Δήμου, ενώ, παράλληλα, προβλέπεται και η ενεργειακή αναβάθμιση των χώρων. Στην κατεύθυνση αυτή, θα κατασκευαστεί νέα αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, χώροι υγιεινής επισκεπτών και εργαζόμενων σε κάθε επίπεδο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας, γραφεία, αίθουσα υποδοχής και πληροφόρησης, βοηθητικοί και ελεύθεροι χώροι, όπως και χώρος για το ΚΕΠ και το Κέντρο Κοινότητας.

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Πράσινες πόλεις» και δικαιούχος είναι ο Δήμος Βελβεντού.

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