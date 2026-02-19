Αναβάθμιση περιαστικού άλσους Γρεβενών με πόρους από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
08:29 - 19 Φεβ 2026

Αναβάθμιση περιαστικού άλσους Γρεβενών με πόρους από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Reporter.gr Newsroom
Με πόρους από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, εντάχθηκε η ολοκληρωμένη αισθητική, λειτουργική και κατασκευαστική αναβάθμιση του περιαστικού άλσους «Καστράκι» στα Γρεβενά, μετά από απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Κεντρικός άξονας του έργου, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3 εκατ. ευρώ, είναι η αποκατάσταση του υφιστάμενου υπαίθριου θεάτρου σε πολιτιστικό πολυχώρο με δυνατότητες για παραστάσεις, συναυλίες και θερινό κινηματογράφο, καθώς και η δημιουργία σύγχρονων υποδομών πολιτισμού και αναψυχής, μέσω παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης περί των 8 στρεμμάτων .

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

  • Δομική και αρχιτεκτονική ενίσχυση των κερκίδων και της ορχήστρας του θεάτρου, με εισαγωγή στοιχείων που αναδεικνύουν την κλασική τυπολογία.

  • Κατασκευή νέων βοηθητικών κτισμάτων που περιλαμβάνουν παρασκήνια, αποδυτήρια, σκηνή, χώρους υγιεινής και οικίσκο χειρισμού ήχου/φωτός.

  • Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου, με διαμόρφωση πλατείας με λίθινες επιστρώσεις, εγκατάσταση φωτισμού δαπέδου, φύτευση δένδρων και δημιουργία υδάτινων στοιχείων.

  • Πράσινες υποδομές με δημιουργία εκπαιδευτικού ανθόκηπου αρωματικών φυτών και βελτίωση της προσβασιμότητας μέσω δικτύου μονοπατιών.

  • Προστασία της βιοποικιλότητας του άλσους και χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών.

  • Ενσωμάτωση υποδομών αυτόνομης διακίνησης και πλήρους προσβασιμότητας ΑμεΑ

Δικαιούχος της Πράξης, η οποία εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Πράσινες Πόλεις» του Ειδικού Προγράμματος Δ.Α.Μ 2021-2025, ορίστηκε ο Δήμος Γρεβενών

