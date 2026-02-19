Αναβάθμιση περιαστικού άλσους Γρεβενών με πόρους από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Κεντρικός άξονας του έργου, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3 εκατ. ευρώ, είναι η αποκατάσταση του υφιστάμενου υπαίθριου θεάτρου σε πολιτιστικό πολυχώρο με δυνατότητες για παραστάσεις, συναυλίες και θερινό κινηματογράφο, καθώς και η δημιουργία σύγχρονων υποδομών πολιτισμού και αναψυχής, μέσω παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης περί των 8 στρεμμάτων .
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:
-
Δομική και αρχιτεκτονική ενίσχυση των κερκίδων και της ορχήστρας του θεάτρου, με εισαγωγή στοιχείων που αναδεικνύουν την κλασική τυπολογία.
-
Κατασκευή νέων βοηθητικών κτισμάτων που περιλαμβάνουν παρασκήνια, αποδυτήρια, σκηνή, χώρους υγιεινής και οικίσκο χειρισμού ήχου/φωτός.
-
Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου, με διαμόρφωση πλατείας με λίθινες επιστρώσεις, εγκατάσταση φωτισμού δαπέδου, φύτευση δένδρων και δημιουργία υδάτινων στοιχείων.
-
Πράσινες υποδομές με δημιουργία εκπαιδευτικού ανθόκηπου αρωματικών φυτών και βελτίωση της προσβασιμότητας μέσω δικτύου μονοπατιών.
-
Προστασία της βιοποικιλότητας του άλσους και χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών.
-
Ενσωμάτωση υποδομών αυτόνομης διακίνησης και πλήρους προσβασιμότητας ΑμεΑ
Δικαιούχος της Πράξης, η οποία εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Πράσινες Πόλεις» του Ειδικού Προγράμματος Δ.Α.Μ 2021-2025, ορίστηκε ο Δήμος Γρεβενών