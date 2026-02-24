Θεοδωρικάκος: «Πράσινο φως» €400 εκατ. από Κομισιόν - Αυτάρκεια στο χαρτί και ώθηση στη βαριά βιομηχανία

Δύο κομβικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και τη θωράκιση της παραγωγικής βάσης της χώρας ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το «πράσινο φως» για χρηματοδότηση ύψους 400 εκατ. ευρώ προς τη βαριά βιομηχανία.

Όπως ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος με ανάρτηση του στο Facebook, η έγκριση αυτή επιτρέπει πλέον τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων σε κρίσιμους τομείς, όπως οι πρώτες ύλες στρατηγικής σημασίας και η μεταλλευτική δραστηριότητα, κλάδοι που μέχρι σήμερα δεν διέθεταν αντίστοιχο πλαίσιο ενίσχυσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη δημιουργεί προϋποθέσεις για νέες μεγάλες επενδύσεις από ελληνικές βιομηχανίες, με άμεσο αποτύπωμα στην απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Παράλληλα, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι, μέσω στρατηγικής επένδυσης που υποστηρίχθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, η χώρα πέτυχε πλήρη αυτάρκεια στην παραγωγή χαρτιού. Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει πλέον το σύνολο των εθνικών αναγκών, μειώνοντας σημαντικά την εξάρτηση από εισαγωγές και ενισχύοντας το εμπορικό ισοζύγιο.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η ενδυνάμωση της βιομηχανίας αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής, καθώς συνδέεται με τη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας, αλλά και με καλύτερες αποδοχές, ιδίως για τη νέα γενιά εργαζομένων.

Συγκεκριμένα αναφέρει ο υπουργός στο βίντεο της ανάρτησης του: «Δυο πολύ καλά νέα σήμερα για την βιομηχανία μας, και μας ενδιαφέρουν όλους, γιατί η βιομηχανία δημιουργεί χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας με πολύ καλύτερους μισθούς, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους.

Η πρώτη είδηση: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δίνει πλέον την δυνατότητα να ενισχύουμε οικονομικά σημαντικές επενδύσεις σε τομείς όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η μεταλλευτική βιομηχανία, όπου μέχρι τώρα αυτό δεν γινόταν.

'Αρα, μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες μπορούν να στηριχτούν για περαιτέρω επενδύσεις για νέες θέσεις εργασίας.

Η δεύτερη πολύ καλή είδηση: με επένδυση που ενισχύει το υπουργείο Ανάπτυξης, πετυχαίνουμε η παραγωγή χαρτιού να καλύπτει το σύνολο των αναγκών της χώρας.

Πολύ απλά, η Ελλάδα δεν θα χρειάζεται να εισάγει χαρτί και αυτό είναι μία σημαντική οικονομική επιτυχία».