Νέες αγωνίες για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, μέσω Ιράν - Το «κακό» σενάριο

Προβληματισμό για το πώς θα επηρεαστούν οι τιμές σε όλη την αλυσίδα αξίας προκαλεί στην Ελλάδα η κατάσταση στο Ιράν. Θεωρείται πως εφόσον παγιωθεί μια αυξημένη διεθνής τιμή πετρελαίου τότε υπάρχει φόβος για άνοδο των τιμών των υγρών καυσίμων κατά 7-8 λεπτά ανά λίτρο στην εγχώρια αγορά.

Σε περίπτωση, άλλωστε, παρατεταμένης διακοπής της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, αναλυτές δεν αποκλείουν κίνηση των τιμών πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ακόμη και προς τα 140 δολάρια.



Έλεγχοι

Στο φόντο αυτό η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο από το Σάββατο το μεσημέρι την εξέλιξη των τιμών βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και τη διαθεσιμότητά τους στα πρατήρια σε όλη τη χώρα και έχει ήδη πραγματοποιήσει περισσότερους από 200 ελέγχους. Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι από σήμερα Δευτέρα (2/3) και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, οι έλεγχοι θα ενταθούν περαιτέρω, με ενισχυμένα κλιμάκια και διευρυμένη παρουσία σε όλη τη χώρα.

Ασφάλεια εφοδιασμού

Πάντως, η χώρα διαθέτει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου που καλύπτουν τουλάχιστον 90 ημέρες κατανάλωσης, με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι τα διαθέσιμα αποθέματα ενδέχεται να επαρκούν ακόμη και για μεγαλύτερο διάστημα. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σε επίπεδο τροφοδοσίας υπάρχουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας αργού, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν εφόσον απαιτηθεί.

Ναυτιλία και αλυσίδες αξίας

Στο φόντο αυτό με βάση τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη, το κρίσιμο μέγεθος για την οικονομία δεν είναι μόνο η αρχική αντίδραση των τιμών, αλλά κυρίως η διάρκεια της σύρραξης. Όπως σημειώνει, μια παρατεταμένη περίοδος έντασης θα μεταφραστεί σε υψηλότερο ενεργειακό κόστος, πιέσεις στον πληθωρισμό και επιβάρυνση σε μεταφορές, εμπόριο και τουρισμό, με την ενέργεια να αποτελεί τον βασικότερο δέκτη των κραδασμών λόγω της εξάρτησης από εισαγωγές.

Αγωνία στο οικονομικό επιτελείο

Στο μεταξύ,ενδεχόμενες πιέσεις στις τιμές ενέργειας δημιουργούν κινδύνους και στον προϋπολογισμό, ειδικά εφόσον κρίση κρατήσει για πολύ.Ενδεχόμενη παγιοποίηση υψηλών διεθνών τιμών του πετρελαίου, λόγω της στρατηγικής σημασίας των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20–30% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, επιβαρύνει τις αγορές ενέργειας αλλά και τα σενάρια πάνω στα οποία έχει βασιστεί ο προϋπολογισμός. Έτσι, οι τιμές του Brent αυξήθηκαν περίπου 10% και πολλοί αναλυτές προβλέπουν πιθανή άνοδο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εάν η αναταραχή συνεχιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός του 2026 καταρτίστηκε με την παραδοχή ότι η μέση διεθνής τιμή του αργού θα κινηθεί το 2026 στα 62,4 δολάρια το βαρέλι. Εκεί βασίζονται οι προβλέψεις για ανάπτυξη, πληθωρισμό και δημοσιονομικά μεγέθη, που προφανώς σε περίπτωση που η σύρραξη αποδειχθεί παρατεταμένη, μπορεί και να ανατραπούν.Ήδη στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης επικρατεί έντονος προβληματισμός για το πώς θα αντιδράσουν από σήμερα οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης στην εγχώρια αγορά.

Γεωπολιτικό ρίσκο

Να σημειωθεί ότι στους βασικούς κινδύνους που εξακολουθούν να σκιάζουν το μακροοικονομικό περιβάλλον, παρά τη σαφή βελτίωση των δεικτών σε Ελλάδα και Ευρώπη, εστίασε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, στο πλαίσιο πρόσφατη συζήτησης που πραγματοποιήθηκε κατά την ετήσια εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Όπως σημείωσε ο κ. Στουρνάρας, παραμένει ασταθές το διεθνές περιβάλλον με τον σημαντικότερο κίνδυνος, κατά τον Διοικητή της ΤτΕ, να είναι ο γεωπολιτικός. «Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα περιβάλλον όπου οι εξελίξεις μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα σε πολύ σύντομο χρόνο.

Το στίγμα της ΤτΕ

Ήδη, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει από πέρυσι δώσει το στίγμα στην ετήσια Έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική. “Σε συνθήκες ιδιαιτέρα αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας λόγω των πολιτικών εμπορικού προστατευτισμού και των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η διατήρηση ικανοποιητικού ρυθμού ανάπτυξης που θα βασίζεται σε ένα βιώσιμο παραγωγικό υπόδειγμα αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για την ελληνική οικονομία” αναφέρει η έκθεση που συμπληρώνει:

“Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανάπτυξη είναι κυρίως καθοδικοί. Αναλυτικότερα, κινδύνους για τις βραχυχρόνιες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αποτελούν: (α) η περαιτέρω αύξηση του προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο και πιο σημαντική της αναμενόμενης επιβράδυνση της οικονομίας της ευρωζώνης, (β) οι ισχυρότερες αρνητικές επιδράσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές συνθήκες από τη γενικευμένη αβεβαιότητα, (γ) η μεγαλύτερη στενότητα στην αγορά εργασίας και ενδεχόμενες υψηλότερες μισθολογικές πιέσεις, (δ) ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, (ε) ο χαμηλότερος του αναμενομένου ρυθμός απορρόφησης και αξιοποίησης των κονδυλίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και (στ) η βραδύτερη του αναμενομένου υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, με δυσμενείς επιδράσεις στην παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας.”

Το “κακό” σενάριο

Σε σχέση με ένα δυσμενές σενάριο για την πορεία του προϋπολογισμού. εάν η τιμή του πετρελαίου ξεπεράσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι καταγράφονται προβλέψεις ότι:

-Η ιδιωτική κατανάλωση θα μειωθεί κατά 0,7% σε σχέση με το βασικό σενάριο (που προβλέπει αύξηση 1% το 2026), ενώ οι επενδύσεις θα υποχωρήσουν κατά 0,9%.

-Σε πραγματικούς όρους οι εισαγωγές θα μειωθούν λόγω πτώσης της εγχώριας ζήτησης, αλλά σε ονομαστικούς όρους θα αυξηθούν κατά περίπου 7,4%, με το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών να επιδεινώνεται κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.

-Ο πληθωρισμός θα εκτιναχθεί στο 4,7% έναντι 2,2% στο βασικό σενάριο.

- Το πραγματικό ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί στο 1,9% έναντι πρόβλεψης 2,4%, αν και το ονομαστικό ΑΕΠ θα αυξηθεί λόγω πληθωρισμού, οδηγώντας σε οριακή βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου και μείωση του λόγου χρέους κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το βασικό σενάριο.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, η έκταση και η διάρκεια της σύγκρουσης θα καθορίσουν εάν οι επιπτώσεις θα είναι διαχειρίσιμες ή αν η ελληνική οικονομία θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν νέο κύκλο ισχυρών εξωτερικών κραδασμών. Στο φόντο αυτό, προτάσσεται ο ευρωπαϊκός συντονισμός, την ώρα που ο Κυριάκος Πιερρακάκης προεδρεύει του Eurogroup.