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Φόβοι για «ράλι» ανατιμήσεων στα καύσιμα και ρεύμα λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή
Οικονομία
22:30 - 04 Μαρ 2026

Φόβοι για «ράλι» ανατιμήσεων στα καύσιμα και ρεύμα λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Αυξήσεις στο πετρέλαιο αναμένεται να πυροδοτήσουν ένα νέο ράλι ανατιμήσεων σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι πρώτες επιβαρύνσεις είναι ήδη εμφανείς στα καύσιμα.

Η αμόλυβδη έχει αυξηθεί κατά 0,025 ευρώ το λίτρο και το diesel κατά 0,065 ευρώ το λίτρο. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι έως το τέλος της εβδομάδας η τιμή της αμόλυβδης θα φτάσει τα 1,85 ευρώ/λίτρο, το diesel τα 1,60 ευρώ/λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 1,28 ευρώ/λίτρο.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη μπαράζ ελέγχων σε πρατήρια καυσίμων για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας. Από το Σάββατο έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 700 έλεγχοι, ενώ η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς έχει ήδη προχωρήσει στην επιβολή προστίμων.

Οι φόβοι για νέες ανατιμήσεις εντείνονται, με αποτέλεσμα να καταγράφονται μαζικές παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης. Παράλληλα, ανησυχία επικρατεί και για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω της ανόδου στο φυσικό αέριο, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανές αυξήσεις έως και 20%.

Αλυσιδωτές ανατιμήσεις φοβούνται και στα σούπερ μάρκετ, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος αναμένεται να μετακυλιστεί σε προϊόντα πρώτης ανάγκης. Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgu7of35izmx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 21:56
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