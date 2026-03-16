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Ξεκινά το «Global Money Week 2026» με εθνικό συντονιστή την Τράπεζα της Ελλάδος
Οικονομία
14:26 - 16 Μαρ 2026

Ξεκινά το «Global Money Week 2026» με εθνικό συντονιστή την Τράπεζα της Ελλάδος

Reporter.gr Newsroom
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Η ετήσια παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), “Global Money Week” (GMW) για παιδιά και νέους, σε θέματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης ξεκινά στις 16 Μαρτίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Μαρτίου 2026. Από το 2022 η Τράπεζα της Ελλάδος είναι εθνικός συντονιστής της πρωτοβουλίας.

Στο πλαίσιο του GMW 2026 η Μονάδα Επικοινωνίας της Τράπεζας της Ελλάδος θα πραγματοποιήσει τις προσεχείς ημέρες εκστρατεία ενημέρωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθυνόμενη κυρίως σε νέες γυναίκες, μέσω της δημιουργίας ενός σύντομου πρωτότυπου video με στόχο τη γυναικεία ενδυνάμωση και θέμα την αποταμίευση και τις επενδύσεις. Η εκστρατεία θα υποστηριχθεί από σχετικό ενημερωτικό υλικό.

Παράλληλα, το διάστημα 17-20 Μαρτίου 2026 ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου της Τράπεζας, σχεδιασμένο στο πλαίσιο της ειδικής θεματικής Smart Money Talks και βασισμένο στο περιεχόμενο της τρέχουσας περιοδικής έκθεσης «Προσωπικά Οικονομικά», έρχεται για να αναδείξει, με τρόπο βιωματικό και ιδιαίτερα διασκεδαστικό, την κυκλική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις τρεις θεμελιώδεις συνιστώσες της οικονομικής μας ευημερίας: την αποταμίευση, την επένδυση και την οικονομική ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη μουσειοπαιδαγωγική δράση έχει τίτλο «Smart Money Talks: Ρωτάω, Μαθαίνω, Ευημερώ».

Πέρα από τις επικοινωνιακές δράσεις που υλοποιεί, η Τράπεζα της Ελλάδος ως εθνικός συντονιστής του GMW ενημερώνει τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και ενθαρρύνει οικονομικούς φορείς και οργανισμούς να συστρατευθούν στην ευρύτερη προσπάθεια για την προώθηση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης με τελικό στόχο την οικονομική ευημερία των πολιτών και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα.

{https://www.youtube.com/watch?v=qIngGPkEb8Y&t=2s}

Global Money Week 2026: «Smart Money Talks»

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι από τον Νοέμβριο του 2022 εθνικός συντονιστής της παγκόσμιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), “Global Money Week” (GMW) για παιδιά και νέους, σε θέματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Το φετινό GMW έχει θέμα «Smart Money Talks». Η οικονομική ζωή των νέων είναι γεμάτη αποφάσεις, από το να κερδίσουν τα πρώτα τους χρήματα μέχρι τη διαχείριση των φοιτητικών δανείων, από την κατανόηση των επενδύσεων μέχρι την προσοχή στις απάτες, την παρακολούθηση των δαπανών τους και την παράλληλη διατήρηση των σχέσεων με τους φίλους τους. Τα προσωπικά οικονομικά μπορεί να φαίνονται αποθαρρυντικά, αγχωτικά ή ακόμα και ταμπού – πολλοί νέοι μπορεί να μην αισθάνονται άνετα να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τα χρήματα, να μην ξέρουν σε ποιον να απευθυνθούν για να μιλήσουν για τα χρήματα ή να φοβούνται να μοιραστούν τα οικονομικά τους προβλήματα. Μιλώντας ανοιχτά, μοιραζόμενοι ιστορίες και κάνοντας ερωτήσεις στους κατάλληλους ανθρώπους, οι νέοι μπορούν να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να διαχειρίζονται τα χρήματα με σύνεση. Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση παρέχει τα εργαλεία – από τα βασικά του προϋπολογισμού έως την πλοήγηση στις ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες – για να ξεκινήσουν συζητήσεις που μπορούν να αποτρέψουν το άγχος και τα λάθη. Η χρηματοοικονομική παιδεία μπορεί να ενδυναμώσει τους νέους να δημιουργήσουν πιο υγιείς χρηματοοικονομικές συνήθειες, να αποφύγουν τις παγίδες και να αναλάβουν τον έλεγχο της πορείας τους προς την οικονομική ευημερία.

Οι φορείς που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο GMW2026 και πραγματοποιούν ανάλογες δράσεις αυξήθηκαν φέτος και είναι οι ακόλουθοι:

(με αλφαβητική σειρά)

Η Τράπεζα της Ελλάδος απέναντι στο έμφυλο χάσμα στον οικονομικό αλφαβητισμό

Η συμμετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στη φετινή πρωτοβουλία εστιάζει στη σημασία της μείωσης του έμφυλου χάσματος στον οικονομικό αλφαβητισμό. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη διεθνή πρωτοβουλία που αναλαμβάνει φέτος η Τράπεζα της Ελλάδος για να μειωθεί το έμφυλο χάσμα στον οικονομικό αλφαβητισμό. Αντίστοιχη πρωτοβουλία ανακοινώθηκε προ ημερών στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος, με τη συμμετοχή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην κεντρική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Φραγκφούρτη δίπλα στην Πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ανέφερε τους τρεις λόγους για τους οποίους πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε το έμφυλο χάσμα στον οικονομικό αλφαβητισμό:

«Ο πρώτος έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Μια διάσημη Ελληνίδα ιστορικός, η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, είχε πει κάτι πολύ χαρακτηριστικό: «Για να κρίνεις το επίπεδο πολιτισμού μιας χώρας, κοίταξε τη θέση των γυναικών».
Άρα, πρώτον είναι ζήτημα πολιτισμού.

Ο δεύτερος λόγος είναι ζήτημα δικαιοσύνης και ισότητας. Σε μεγάλο βαθμό, το χάσμα οφείλεται στη λεγόμενη ποινή μητρότητας, δηλαδή στις οικονομικές και επαγγελματικές επιπτώσεις, καθώς και στις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στον χώρο εργασίας λόγω της μητρότητας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να την περιορίσουμε.

Και τέλος, είναι ζήτημα αποτελεσματικότητας. Βιολογικές μελέτες δείχνουν ότι τα ταλέντα μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, γυναικών και ανδρών, έχουν την ίδια κατανομή.
Άρα, η αποδοχή ενός έμφυλου χάσματος είναι σπατάλη πόρων

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