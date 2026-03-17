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Πιερρακάκης - Συνέδριο Euronext: Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων θα δημιουργήσει περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας
Οικονομία
17:49 - 17 Μαρ 2026

Πιερρακάκης - Συνέδριο Euronext: Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων θα δημιουργήσει περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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«Η υλοποίηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) είναι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας». Αυτό τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ως κεντρικός ομιλητής στο 14ο συνέδριο της Euronext στο Παρίσι, με θέμα «Ενίσχυση των Ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών τώρα».

Ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: είτε θα προχωρήσει άμεσα σε βαθύτερη χρηματοπιστωτική ενοποίηση είτε θα μείνει πίσω σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου για περαιτέρω καθυστερήσεις», πρόσθεσε. «Η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει και την ίδια στιγμή η γεωπολιτική ως θέμα συζήτησης έχει πλέον εισέλθει στις αίθουσες συνεδριάσεων».

Αναδεικνύοντας τη νέα πραγματικότητα, επεσήμανε ότι η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει την αυτονομία της σε κρίσιμους τομείς, ξεκινώντας από το χρηματοπιστωτικό της σύστημα.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν πλέον να βασίζονται σε άλλους για να παρέχουν το κεφάλαιο, τις τεχνολογίες ή τις εγγυήσεις ασφάλειας», εξήγησε ο Υπουργός, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση χρηματοπιστωτική ενοποίηση μέσω της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU). Για τους πολίτες, η ολοκλήρωση της SIU θα μεταφραστεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα και περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας.

«Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU) μετατρέπεται σε επείγουσα στρατηγική επιλογή για την Ευρώπη, καθώς είναι το απαραίτητο εργαλείο για να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη», σημείωσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη έχει μπροστά της ένα παράθυρο ευκαιρίας που δεν πρέπει να χαθεί, καθώς θα αναδιαμορφώσει τις κεφαλαιαγορές της και θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας με όρους ταχύτητας και κλίμακας.

Η φιλοδοξία είναι δεδομένη. Αυτό που απαιτείται πλέον είναι αποφασιστικότητα, επιτάχυνση και υλοποίηση.

Η ένταξη του ΧΑ στη Euronext ως έμπρακτη απόδειξη ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός στην ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην Euronext, αναδεικνύοντάς την ως ένα ισχυρό παράδειγμα του πώς οι εθνικές μεταρρυθμίσεις και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά ένα σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία και ενισχύει τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό χάρτη.

Αναφερόμενος στην ένταξη του ΧΑ στο δίκτυο της Euronext, την οποία χαρακτήρισε ως μια από τις λίγες πραγματικά πανευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές υποδομές, είπε: «Είναι ένα μήνυμα ότι όταν μια χώρα αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τη δύσκολη δουλειά, η ευρωπαϊκή υποδομή είναι έτοιμη να παγιώσει την πρόοδο».

«Μια εταιρεία εισηγμένη στην Ελλάδα αποκτά πλέον πρόσβαση σε μια ευρύτερη και βαθύτερη επενδυτική βάση, που μέχρι πρότινος δεν ήταν εφικτό να προσεγγίσει».

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης δεν μπορεί να είναι πλήρης χωρίς χρηματοοικονομική αυτονομία, χωρίς δηλαδή την ικανότητα να χρηματοδοτεί τις προτεραιότητές της με δικούς της όρους, σε ένα ολοένα πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον.

«Πρέπει να είναι ξεκάθαρο το πού θα εστιάσουμε. Θέλουμε τη δημιουργία ευρωπαϊκών «πρωταθλητών», τη διευκόλυνση περισσότερων διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών, και τη δημιουργία οικοσυστημάτων γύρω από αυτούς, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο».

Στα πεδία της αξιοπιστίας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, η Euronext αναδεικνύεται σε καταλύτη ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μια απτή απόδειξη του τι μπορεί να πετύχει η Ευρώπη όταν συνδυάζονται στρατηγική κατεύθυνση και λειτουργικά εργαλεία.

Η ισχυρή δυναμική της ελληνικής οικονομίας

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε εκτενή αναφορά και στα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αλλάξει πλέον επίπεδο. Η Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου με διπλάσιο ρυθμό. Πρόκειται για μια επίδοση που δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα συνεκτικής οικονομικής πολιτικής και σταθερών μεταρρυθμίσεων.

«Έχουμε επιτύχει διαδοχικά πρωτογενή πλεονάσματα, ενισχύοντας την αξιοπιστία της χώρας και δημιουργώντας σταθερές βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων έχουν επανέλθει σε επίπεδα που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητα – μια σαφής ένδειξη εμπιστοσύνης των αγορών.

Την ίδια στιγμή, το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για έργα υποδομών και ενέργειας επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει δυναμικά στον διεθνή επενδυτικό χάρτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

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