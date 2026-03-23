ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΚΤ για Ελλάδα: Παραγωγικότητα και θεσμικά κενά σκιάζουν την ανάκαμψη - Καμπανάκι για το βιοτικό επίπεδο
Οικονομία
10:22 - 23 Μαρ 2026

ΕΚΤ για Ελλάδα: Παραγωγικότητα και θεσμικά κενά σκιάζουν την ανάκαμψη - Καμπανάκι για το βιοτικό επίπεδο

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Παρά τη σαφή βελτίωση βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας την τελευταία δεκαετία, η εικόνα που αναδύεται από την ανάλυση της ΕΚΤ απέχει από το αφήγημα του πλήρους «success story». Στο επίκεντρο των ευρημάτων βρίσκονται δύο κρίσιμες εκκρεμότητες: το επίμονο έλλειμμα στην παραγωγικότητα, και τα διαρθρωτικά κενά στη θεσμική λειτουργία, που συνεχίζουν να φρενάρουν τη σύγκλιση με την Ευρωζώνη. Όλα αυτά έχουν προβολή στο έλλειμμα που καταγράφεται ακόμη σε σχέση με το βιοτικό επίπεδο, που απέχει από τους μέσους όρους της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ, Martin Bijsterbosch, Diego Moccero, Δάφνη Μομφεράτου, Marta Rodríguez Vives και Giacomo Pongett σε άρθρo τους που δημοσιεύτηκε στο πέρας της προηγούμενης εβδομάδας, στο ιστολόγιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα έχει διανύσει μια δύσκολη αλλά μετασχηματιστική πορεία μετά την κρίση, επιτυγχάνοντας αξιοσημείωτη ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Ωστόσο, όπως αναφέρουν τα «βαρίδια» της κρίσης δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως.

Επίμονο χάσμα στο βιοτικό επίπεδο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί αισθητά σε όρους ευημερίας. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ακόμη και σε ορίζοντα πενταετίας, εκτιμάται ότι θα παραμείνει κοντά στο 70% του μέσου όρου της Ευρωζώνης — ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με την περίοδο εισόδου στο ευρώ.

Η υστέρηση αυτή δεν είναι συγκυριακή. Αντανακλά βαθύτερες αδυναμίες του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο πριν από την κρίση στηρίχθηκε υπέρμετρα στην κατανάλωση, τη δημοσιονομική επέκταση και την οικοδομική δραστηριότητα, χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση της παραγωγικότητας. Παρά τη μεταστροφή προς επενδύσεις και εξαγωγές, η σύγκλιση παραμένει εύθραυστη και εξαρτημένη από τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Θεσμικά κενά που επιμένουν

Εξίσου ανησυχητική είναι η εικόνα στο πεδίο των θεσμών. Η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει χαμηλές επιδόσεις σε κρίσιμους δείκτες διακυβέρνησης, όπως το κράτος δικαίου, η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, η ποιότητα της ρύθμισης και ο έλεγχος της διαφθοράς.

Παρά τις βελτιώσεις της τελευταίας δεκαετίας, η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παραμένει σημαντική. Οι καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, τα εμπόδια στην αναδιάρθρωση χρέους και η γραφειοκρατία εξακολουθούν να περιορίζουν την ταχύτητα προσαρμογής της οικονομίας και να αποθαρρύνουν επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι η ενίσχυση της θεσμικής ποιότητας δεν αποτελεί απλώς ζήτημα διακυβέρνησης, αλλά βασικό μοχλό ανάπτυξης: καλύτεροι θεσμοί μπορούν να μεταβάλουν τη σύνθεση των επενδύσεων, κατευθύνοντάς τες προς πιο παραγωγικούς και τεχνολογικά προηγμένους κλάδους.

Ανάκαμψη με «αστερίσκους»

Η ελληνική οικονομία έχει πράγματι αλλάξει σελίδα σε αρκετούς τομείς. Οι εξαγωγές έχουν ενισχυθεί, οι επενδύσεις ανακάμπτουν και το τραπεζικό σύστημα είναι σαφώς πιο ανθεκτικό. Ωστόσο, η εξάρτηση από ευάλωτους τομείς, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία, και η αργή πρόοδος σε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις περιορίζουν τη δυναμική.

Την ίδια στιγμή, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εκτός τραπεζών, η χαμηλή συμμετοχή στην αγορά εργασίας και η υστέρηση στην παραγωγικότητα υπενθυμίζουν ότι η ανάκαμψη δεν έχει ακόμη παγιωθεί.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Το βασικό μήνυμα της ΕΚΤ είναι σαφές: χωρίς ουσιαστική αναβάθμιση των θεσμών και χωρίς επιτάχυνση της σύγκλισης στο βιοτικό επίπεδο, η ελληνική οικονομία κινδυνεύει να παγιδευτεί σε μια «ενδιάμεση» κατάσταση — μακριά από την κρίση, αλλά και χωρίς πλήρη σύγκλιση με την Ευρώπη.

Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, η ενίσχυση της παραγωγικότητας και η δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού θεσμικού περιβάλλοντος αποτελούν προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.

Όπως καταλήγουν οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, «το ταξίδι δεν έχει ακόμη τελειώσει».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανάμεσα σε πληθωριστική και δημοσιονομική πίεση ο Μητσοτάκης - Ανακοινώνει μέτρα στις 10.30
Οικονομία

Ανάμεσα σε πληθωριστική και δημοσιονομική πίεση ο Μητσοτάκης - Ανακοινώνει μέτρα στις 10.30

ΕΝΦΙΑ: Παρέμβαση για «μηδενισμό» του φόρου σε πληγείσες περιοχές
Ακίνητα

ΕΝΦΙΑ: Παρέμβαση για «μηδενισμό» του φόρου σε πληγείσες περιοχές

Η ναυτιλία το ισχυρό χαρτί της Ελλάδας σε μια περίοδο ανατροπών
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Η ναυτιλία το ισχυρό χαρτί της Ελλάδας σε μια περίοδο ανατροπών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»
Οικονομία

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»

Έρευνα ΕΚΤ: Σημαντική πτώση στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη
Ειδήσεις

Έρευνα ΕΚΤ: Σημαντική πτώση στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη

ΗΠΑ: Επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,1% το α’ τρίμηνο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,1% το α’ τρίμηνο

DW: Οι επιπτώσεις στη γερμανική οικονομία από τον καύσωνα και την κλιματική αλλαγή
Ειδήσεις

DW: Οι επιπτώσεις στη γερμανική οικονομία από τον καύσωνα και την κλιματική αλλαγή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/06/2026 - 13:14

Ειλικρινείς απαντήσεις

Ειδήσεις
28/06/2026 - 13:00

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:51

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:27

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:16

Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Πολιτική
28/06/2026 - 11:53

ΠΑΣΟΚ: «Eυλογία» για την ολιγαρχία η επταετία Μητσοτάκη

Magazino
28/06/2026 - 11:29

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Ειδήσεις
28/06/2026 - 11:00

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων – 1.400 νεκροί, 55.000 αγνοούμενοι

Ειδήσεις
28/06/2026 - 10:40

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Πολιτική
28/06/2026 - 10:34

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
28/06/2026 - 10:14

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη

Πολιτική
28/06/2026 - 10:00

Το μομέντουμ του Τσίπρα, ο άγνωστος Χ της Καρυστιανού

Υγεία
28/06/2026 - 09:28

Τέχνη και απεξάρτηση: «Κερδίζοντας τη μάχη με τα σκοτάδια σου»

Ειδήσεις
28/06/2026 - 09:22

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:35

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:20

Σαφές μήνυμα Φον ντερ Λάιεν: Αφοπλισμός και σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου μετά τη συμφωνία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:00

ΟΗΕ: Σχεδόν 7 εκατ. άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα

Ειδήσεις
27/06/2026 - 20:25

Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί, απειλές και εύθραυστες ισορροπίες

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:59

Πογκρόμ συλλήψεων στην Τουρκία ενόψει ΝΑΤΟ: Στο στόχαστρο δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και φοιτητές

Πολιτική
27/06/2026 - 19:38

Νέα σύγκρουση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές: Αντεγκλήσεις για «δημοκρατική ταλαιπωρία» και έλεγχο των ΟΤΑ

Οικονομία
27/06/2026 - 19:30

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:10

Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ συγκλόνισε το Αφγανιστάν: Αισθητός σε Πακιστάν και Καμπούλ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:59

Ηγέτης της Χεζμπολάχ κατά της συμφωνίας Ισραήλ – Λιβάνου: Η συμφωνία είναι άκυρη

Πολιτική
27/06/2026 - 18:30

ΠΑΣΟΚ: Προβληματισμός από την αναστολή του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:10

Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Αττική: Εντονότερα φαινόμενα την Κυριακή - Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία

Πολιτική
27/06/2026 - 17:59

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν 73 στελέχη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:30

Η Τουρκία στο στόχαστρο του Κογκρέσου: Ελληνοαμερικανοί βουλευτές αντιδρούν στη συμφωνία των 700 εκατ. δολαρίων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:22

Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – 1.720 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ