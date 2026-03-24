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Παπαθανάσης: 12,299 εκατ. ευρώ για νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων
Οικονομία
10:14 - 24 Μαρ 2026

Παπαθανάσης: 12,299 εκατ. ευρώ για νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων

Reporter.gr Newsroom
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Στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» εντάχθηκαν  παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των Γενικών Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» και Τρικάλων μετά από σχετικές αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 12.299.278,69 ευρώ και οι δράσεις αφορούν σε:

--Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο κεντρικό κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», συνολικής δημόσιας δαπάνης 7.012.787,42 ευρώ. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομονώσεις, αντικατάσταση μονάδων ατμολεβήτων-καυστήρων θέρμανσης χώρων και ζεστού νερού χρήσης με σύστημα λεβήτων θερμού νερού υψηλής θερμικής απόδοσης, αντικατάσταση τοπικών κλιματιστικών μονάδων με πολυδιαιρούμενο σύστημα κλιματισμού με μεταβαλλόμενη παροχή ψυκτικού μέσου (VRV) και αερόψυκτες εξωτερικές μονάδες, επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις φωτισμού με αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων στα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα, με λαμπτήρες τεχνολογίας LED, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Επίσης, αναβαθμίζεται ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του νοσοκομείου (χειρουργικοί προβολείς, κλίβανος θερμοευαίσθητων υλικών).

-- Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων- Παραγωγή ενέργειας με Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης- Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.286.491,27. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης και αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών με αντίστοιχα τεχνολογίας LED, αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επέκταση του υφιστάμενου συστήματος BMS σε σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (BEMS), εγκατάσταση συστήματος τριπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας και ψύξης με μονάδα ΣΗΘΥΑ εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης των 433 kWe (ενδεικτική ισχύς) και 581 kWth, καθώς και εγκατάσταση ενεργητικού ηλιακού συστήματος συλλεκτών κενού για την παραγωγή ψύξης. Επίσης προβλέπεται η προμήθεια κι εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

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